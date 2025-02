Shwe Kokko, o afacere murdară de miliarde de dolari: Cum a apărut o stațiune de lux în unul dintre cele mai sărace locuri de pe Pământ

La prima vedere, Shwe Kokko pare a fi un oraș tipic de provincie din China, plin de mașini de fabricație chineză și semne stradale cu caractere chinezești. Însă, acest oraș cu clădiri înalte și cazinouri strălucitoare, care a devenit un paradis al infractorilor și al escrocheriilor online, a fost ridicat în doar câțiva ani într-una din cele mai sărace regiuni din Myanmar, relatează BBC.

Clădirile înalte și strălucitoare care se ridică deasupra lanurilor de porumb de pe malul râului Moei aflat pe teritoriul Myanmarului ies atât de mult în evidență încât îți vine să clipești de câteva ori să te asiguri că nu visezi.

Cu opt ani în urmă, nu se găsea aproape nimic în această zonă din statul Karen din Myanmar. Doar copaci, câteva clădiri din beton nefinisate și urmările unui război civil lung care a transformat regiunea într-unul din cele mai sărace locuri de pe Pământ.

Astăzi, însă, în acest loc de la granița cu Thailanda a apărut ca printr-un miraj un întreg oraș. Se numește Shwe Kokko și s-a născut dintr-o industrie foarte profitabilă bazată pe rețele de trafic de persoane, spălare de bani și escrocherie.

Bărbatul din spatele acestei industrii este She Zhijiang și se află într-o închisoare din Bangkok, în așteptarea extrădării în China. Yatai, compania magnatului chinez al jocurilor de noroc care a construit orașul, prezintă o cu totul altă versiune a Shwe Kokko: o stațiune turistică, o destinație de vacanță sigură pentru turiștii chinezi și un paradis al super-bogaților.

Visul lui She era să construiască un oraș de lux care să fie calea sa de scăpare din lumea întunecată a escrocheriilor și jocurilor de noroc în care era implicat.

Dar, din cauza ambițiilor sale mult prea mari, She a atras atenția Beijingului care plănuiește să pună capăt operațiunilor de fraudă ce se desfășoară la granița dintre Thailanda și Myanmar și care au ca țintă din ce în ce mai des persoane din China.

Shwe Kokko: O „stațiune turistică” mai greu de vizitat decât o bază militară

Încă de la începuturile sale, în 2017, orașul Shwe Kokko a fost un loc interzis pentru vizitatorii de rând. Odată cu lovitura de stat din Myanmar, în 2021, și izbucnirea războiului civil, accesul a devenit încă și mai dificil.

Ca să intri în oraș trebuie să călătorești trei zile din centrul comercial al țării, Yangon, și trebuie să treci prin numeroase puncte de control, drumuri blocate și zone în care oricând poți nimeri în mijlocul unor lupte armate.

Dacă traversezi granița dinspre Thailanda, durează doar câteva minute să ajungi în Shwe Kokko, dar trebuie să îți planifici foarte bine traseul ca să eviți poliția și soldații thailandezi care patrulează zona.

Ghidul jurnaliștilor BBC care au vizitat Shwe Kokko a fost Wang Fugui, care le-a spus că este un fost polițist din Guangxi, din sudul Chinei, ce l-a cunoscut pe She într-o închisoare din Thailanda unde ajunsese fiind acuzat de fraudă. Wang, care a devenit între timp unul dintre oamenii cei mai de încredere ai lui She, susține că acuzațiile împotriva sa erau false.

Deși Yatai susține că cei mai mulți locuitori sunt persoane bogate din alte țări, Shwe Kokko pare plin de oameni aparținând minorității locale Karen din Myanmar care vin în Shwe Kokko în fiecare zi să lucreze.

Compania lui She a montat panouri peste tot în oraș cu mesaje în chineză, birmană și engleză prin care anunță că munca forțată nu este permisă și că cei care operează „afaceri online” ar trebui să plece. Pe ascuns, însă, localnicii le-au spus jurnaliștilor că rețelele de escrocherii își continuă activitatea.

Echipa de modelling: Femeile care ademenesc victimele ca să le fure banii

Înșelătoriile online au devenit o afacere de multe miliarde de dolari în care sunt implicați mii de lucrători din China, Asia de Sud-Est, Africa și din subcontinentul indian. Aceștia sunt ținuți în complexe complet izolate de restul orașului, de unde caută victime de oriunde din lume pentru a le fura apoi toate economiile.

Unii dintre lucrători se ocupă cu escrocherii online de bună voie, însă alții sunt răpiți și obligați să lucreze. Cei care au scăpat de aici au povestit cum au fost torturați și bătuți. Unii in ei au fugit chiar din Shwe Kokko.

O femeie care a lucrat în această industrie și căreia i s-a permis să plece a spus că făcea parte din echipa de modelling – formată în special din femei tinere și frumoase – care intră în contact cu potențiale victime și încearcă să construiască o relație intimă online cu persoanele țintă.

She Zhijiang (centru) s-a aliat cu Saw Chit Thu (dreapta), liderul unui grup de luptători din Myanmar, în 2016, ca să construiască orașul Shwe Kokko. Captură foto: Bangkok Post

„Bătrânii sunt ținta”, a spus ea. „Începi o conversație cu 'oh, tu arăți exact ca unul din prietenii mei'. Odată ce v-ați împrietenit, îi încurajezi trimițându-le poze cu tine, uneori purtând lenjerie de noapte.”

Apoi, subiectul conversațiilor se mută înspre schemele de îmbogățire rapidă, precum investițiile în criptomonede. Femeile își încurajează victimele să investească spunând că ele așa au făcut mulți bani.

Cât despre ideea că centrele de fraudă nu mai sunt permise în Shwe Kokko, fosta angajată a unui astfel centru a spus: „Este o minciună. Nu există nicio șansă ca ei să nu știe despre asta. Întreg orașul face asta în acele clădiri înalte. Nimeni nu merge acolo pentru distracție. Nu este posibil ca Yatai să nu știe.”

Orașul escrocheriilor, fondat la comanda Chinei, susține magnatul jocurilor de noroc acuzat de trafic de persoane

She Zhijiang s-a aliat cu Saw Chit Thu, liderul unui grup de luptători din Myanmar, în 2016, ca să construiască un nou oraș împreună. She avea să vină cu fondurile necesare, pe care le obținuse din activități ilegale desfășurate în China, Filipine și Cambodgia, echipamentele și materialele de construcții, în timp ce Saw Chit Thu și cei 8.000 de soldați ai săi aveau să se ocupe de securitate.

În 2022, după o cerere înaintată de China către Interpol, She a fost arestat și închis în Bangkok. El și partenerul său de afaceri din Myanmar au fost sancționați de guvernul britanic pentru legăturile lor cu traficul de persoane.

She susține că este o victimă a statului chinez la comanda căruia el o fondat compania Yatai, Shwe Kokko făcând inițial parte din Inițiativa Noului Drum al Mătăsii dezvoltată de Beijing. China neagă că ar fi avut vreodată de-a face cu She Zhijiang.

She Zhijiang susține că el a fondat Shwe Kokko la comanda Beijingului și că orașul făcea parte din Inițiativa Noului Drum al Mătăsii promovată de China. Foto: Profimedia Images

Este imposibil de știut câți bani fac companiile din Shwe Kokko din jocurile de noroc online și câți bani vin din activitățile de spălare de bani și escrocherii. De obicei, afacerile aflate la limita legalității și cele ilegale sunt desfășurate din aceleași birouri și de aceleași echipe.

Yatai nu vrea să dezvăluie câți bani câștigă. Afacerea este înregistrată în Hong Kong, Myanmar și Thailanda, dar acestea sunt doar firme fantomă prin care trece o parte foarte mică din venituri.

She Zhijiang, după ce a ajuns la închisoare: „Acum înțeleg cu adevărat cât de oribil este să ți se încalce drepturile”

Din interviurile pe care le-a oferit de la închisoare, She Zhijiang pare să fie cu adevărat indignat de situația în care se află.

„Înainte, nu aveam nicio idee despre drepturile omului, dar acum înțeleg cu adevărat cât de oribil este să ți se încalce drepturile”, a spus She. „Este greu de imaginat cât de mult sunt călcate în picioare drepturile oamenilor de rând din China când drepturile și demnitatea unui afacerist respectat ca mine, care obișnuia să poată merge la aceleași banchete de stat ca Xi Jinping, nu sunt protejate în niciun fel.”

Ce se va întâmpla pe viitor este greu de anticipat, dar dacă guvernele Chinei și Thailandei continuă să închidă operațiunile grupurilor care se ocupă cu escrocherii, banii se vor epuiza, iar paradisul infractorilor s-ar putea prăbuși.

Editor : Raul Nețoiu