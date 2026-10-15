Și Australia vrea să interzică difuzarea în direct a execuției din SUA. Față de Europa ar aplica însă altă strategie

Australia a anunțat și ea că nu vrea să difuzeze execuția publică a americanului care a fost găsit vinovat de uciderea a 13 compatrioți la o bază militară din Texas, execuția anunțată de președintele Trump că va fi transmisă în direct. Față de Europa, care a anunțat deja că va sancționa rețelele de streaming care vor face acest lucru, Australia încearcă să ia alte măsuri.

Guvernul australian ar trebui să adopte o lege separată pentru a bloca o execuție propusă a fi transmisă în direct din SUA, în loc să amestece această problemă cu măsurile propuse de înăsprire a controlului asupra rețelelor sociale, a declarat fostul viceprim-ministru Barnaby Joyce.

Joyce a făcut acest apel într-un interviu acordat marți seara podcastului „Canberra Playbook” al POLITICO, exercitând presiuni asupra guvernului Albanese pentru a transforma îngrijorarea din întreg spectrul politic cu privire la propunerea administrației Trump de a transmite în direct execuția într-o victorie legislativă rapidă.

Guvernul Albanese se află în plină luptă pentru a legifera o „obligație digitală de diligență” care ar face companiile din domeniul tehnologiei responsabile de prevenirea activă a prejudiciilor grave pe platformele lor, o reformă care le-ar expune la o răspundere mai mare pentru conținutul violent, cum ar fi transmisiunea în direct a împușcării prin pluton de execuție, programată pentru 3 decembrie, a fostului maior al armatei Nidal Malik Hasan.

Joi, ministra comunicațiilor, Anika Wells, va prezenta proiectul de lege privind obligația de diligență digitală propusă, dezvăluind modificări minime față de un proiect anterior supus consultării.

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Proiectul de lege include o excepție pentru materialele jurnalistice profesionale, menită să protejeze jurnalismul de interes public, răspunzând astfel preocupărilor exprimate de susținătorii libertății de exprimare, care susțin că reportajele despre terorism, război sau chiar schimbările climatice ar putea fi cenzurate pe motivul prejudiciului adus publicului tânăr.

Anterior, Joyce a declarat pentru POLITICO că nu susține „deloc” transmisiunea în direct a execuțiilor… „dar acesta este un aspect pe care îl poți exclude în mod foarte clar”.

„Dacă ai avea un proiect de lege care să stipuleze că nu vor mai avea loc transmisiuni în direct ale execuțiilor, nu cred că ar exista vreun membru al parlamentului care să nu voteze în favoarea lui. Ar fi aprobat cu o majoritate covârșitoare.” „Dar nu au oferit asta, nu-i așa? … Au spus doar: «Înțelegeți, avem în vedere interesul vostru atunci când spunem că vom exclude lucrurile nepotrivite». Și apoi vă vor da o listă cu lucruri virtuoase, dar nu vă spun că, de fapt, au puterea de a face mult, mult mai mult decât atât, și tocmai aici se află pericolul.”

Marți, prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că propunerea de a transmite în direct execuția este „absolut revoltătoare” și că guvernul „ar trebui să facă tot ce ne stă în putință pentru a împiedica acest lucru să se întâmple”.

Editor : Sebastian Eduard