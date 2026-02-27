Live TV

Și China le cere cetăţenilor săi să părăsească Iranul "cât mai curând posibil"

Data publicării:
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Foto: Profimedia

China le-a recomandat cetăţenilor săi evite călătoriile în Iran şi le-a cerut celor aflaţi în ţară să plece „cât mai curând posibil”, invocând o creştere accentuată a riscurilor de securitate, pe fondul intensificării tensiunilor între Washington şi Teheran, informează vineri Xinhua şi AFP.

„Cetăţenii chinezi aflaţi în prezent în Iran sunt sfătuiţi să-şi ia măsuri de siguranţă şi să părăsească ţara cât mai curând posibil”, a declarat Departamentul pentru Afaceri Consulare al Ministerului chinez de Externe.

„Având în vedere situaţia actuală de securitate din Iran, Ministerul chinez de Externe şi ambasadele şi consulatele chineze din Iran le reamintesc cetăţenilor lor să evite orice călătorie în ţară în acest moment”, a adăugat acesta.

Ministerul a dat asigurări că ambasadele şi consulatele sale chineze din Iran şi din ţările vecine vor oferi „asistenţa necesară” cetăţenilor chinezi care doresc să părăsească ţara pe calea aerului sau pe uscat.

La rândul lor, Statele Unite au recomandat vineri ca personalul neesenţial de la ambasada lor din Ierusalim să părăsească Israelul pe fondul ameninţărilor americane cu atacuri împotriva Iranului.

Aceste anunţuri au loc a doua zi după cea de-a treia rundă de discuţii la Geneva, mediate de Oman, între Iran şi Statele Unite, văzută ca o ultimă încercare de a evita războiul după cea mai mare desfăşurare militară americană în Orientul Mijlociu din ultimele decenii.

 

