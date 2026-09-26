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„Şi ei au mâinile puţin murdare, nu-i aşa?”. Un diplomat rus spune că liderii europeni sunt părtași la corupția din Ucraina

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Press conference on the problem of violation of children's rights in Ukraine, at the Rossiya Segodnya news agency.
Rodion Miroşnik spune că Rusia nu poate coexista cu actualul regim de la Kiev. Foto: Profimedia Images
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Ambasadorul cu însărcinări speciale în cadrul Ministerului rus de Externe, Rodion Miroşnik, îi acuză pe unii lideri europeni că ar avea legături cu presupuse scheme financiare de corupție din Ucraina. Diplomatul rus și-a bazat afirmațiile pe reacțiile oficialilor europeni, fără să prezinte dovezi care să le susțină, într-o declarație pentru agenția rusă TASS, potrivit News.ro.

Rodion Miroşnik acuză că guvernele europene continuă să sprijine financiar Ucraina, deși ar cunoaște neregulile privind folosirea unor fonduri publice.

„Având în vedere tăcerea Europei, dacă analizăm declaraţiile sale privind scandalurile de corupţie, nu vom găsi alte poziţii în afară de: «Este bine că Ucraina continuă să investigheze corupţia şi nu putem decât să salutăm acest lucru». Asta sugerează că aceşti oameni, care varsă sume colosale de bani acolo, sunt şi ei la curent cu ceea ce se întâmplă”, a declarat diplomatul rus.

Totodată, acesta a afirmat că oficialii europeni care susțin activ Ucraina evită să vorbească despre eventualele fonduri deturnate pentru că ar putea avea „mâinile puțin murdare”.

„În prezent, Ucraina le furnizează servicii foarte valoroase, facilitând alocarea unor fonduri care iniţial erau bani publici, dar care acum ar putea deveni venituri pentru partidele lor, venituri personale sau obţinute prin corupţie. De aceea, cei care fac lobby activ pentru Ucraina şi care ar trebui să se bată cu pumnul în piept şi să spună: «Ascultaţi, am scos zeci de miliarde de euro din bugetele noastre, iar aceşti bani au fost delapidaţi în Ucraina» păstrează tăcerea. Şi ei au mâinile puţin murdare, nu-i aşa?”, a spus Rodion Miroşnik pentru TASS.

Potrivit lui Miroșnik, în presupusele scheme de corupție ar fi implicați inclusiv șefi ai unor state europene, relatează TASS. Diplomatul rus susține că acest lucru ar explica, în opinia sa, tăcerea liderilor europeni, care continuă să sprijine acordarea de noi fonduri Ucrainei. 

„Prin urmare, şi ei fac parte din această poveste. De aceea, liderii europeni tac, deşi îşi pierd popularitatea şi devin tot mai detestaţi de alegătorii lor din cauza chestiunii ucrainene, continuând totuşi să solicite insistent, să facă presiuni şi să negocieze pentru acordarea în continuare a acestor tranşe trimise Ucrainei”, a conchis diplomatul.

Editor : A.P.

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