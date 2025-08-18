Live TV

Și Rusia are dreptul la garanții de securitate din partea Occidentului, ca și Ucraina, spune trimisul special al Moscovei

Data publicării:
Mihail Ulianov. Foto: Profimedia
Mihail Ulianov. Foto: Profimedia
Zelenski vrea transparență în privința garanțiilor de securitate

Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara trimisul Rusiei la organizaţiile internaţionale din Viena. Mihail Ulianov a afirmat pe X că Rusia este de acord că astfel de garanţii ar trebui acordate Ucrainei, dar că Moscova are, de asemenea, „dreptul egal de a se aştepta la acest lucru”, relatează News.ro.

„Mulţi lideri ai statelor UE subliniază că un viitor acord de pace ar trebui să ofere garanţii de securitate fiabile pentru Ucraina. Rusia este de acord cu acest lucru. Dar are dreptul egal să se aştepte ca Moscova să obţină, de asemenea, garanţii de securitate eficiente”.

El a afirmat că Occidentul nu a început să se gândească la ce ar putea oferi şi că Rusia ar ajuta în acest sens în timpul negocierilor.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat duminică, la o conferinţă de presă la Bruxelles, pentru mai multă transparenţă în privinţa ”garanţiilor de securitate” care ar putea fi incluse într-un acord de pace, transmite CNN, preluat de News.ro.

”Ceea ce a spus preşedintele Trump despre garanţiile de securitate este mult mai important pentru mine decât opinia lui Putin. Putin nu ne va oferi nicio garanţie de securitate”, a declarat Zelenski, aflat alături de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Liderul ucrainean a enumerat mai multe necunoscute privind un astfel de aranjament: ”Dacă vor exista trupe pe teren, dacă va exista protecţie ca în alte ţări, în aer, ştiţi la ce mă refer. Vrem cu adevărat un răspuns la aceste întrebări pentru a înţelege ce înseamnă garanţiile de securitate.”

Ulterior, Zelenski i-a mulţumit Ursulei von der Leyen pentru sprijinul european, scriind pe X: ”Am convenit asupra necesităţii unui armistiţiu pentru paşii diplomatici următori, a unor garanţii de securitate eficiente pentru Ucraina şi a menţinerii presiunii prin sancţiuni asupra Rusiei pentru a-i limita potenţialul viitor.”

Declaraţiile vin după ce emisarul american Steve Witkoff a afirmat la CNN că Vladimir Putin ar fi acceptat ca Ucraina să beneficieze de o clauză de apărare colectivă, similară Articolului 5 al NATO, în cadrul unui posibil acord de pace. Această formulă ar fi un compromis între cererea Rusiei ca Ucraina să nu adere niciodată la NATO şi nevoia Kievului de protecţie reală.

Până acum, preşedintele american Donald Trump s-a arătat reticent faţă de apelurile repetate ale Kievului privind garanţiile de securitate, însă noile discuţii par să fi schimbat dinamica negocierilor.

 

