Live TV

Video Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune

Data actualizării: Data publicării:
militari exercitiu
Foto: Profimedia Images

Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece. Urmează două luni în care vor fi trimiși în misiune peste 12.000 de militari. Franța va disloca inclusiv avioane de luptă și un portavion. 

 

Exercițiul începe în această lună și se va încheia la finalul lunii aprilie. Prin această misiune, Franța vrea să demonstreze că poate să coordoneze apărarea colectivă europeană în cazul unui atac.

Scenariul este cât se poate de simplu. Conform acestuia, o țară europeană este atacată, iar Franța este primul stat care răspunde. În prima etapă a exercițiului, elizeul va disloca sute de militari, după care și aliații vor intra în această luptă.

În total, este vorba despre 12.000 de militari care vor ajunge în Franța. Aceștia vor folosi mii de vehicule blindate. iar inclusiv aviația și forțele navale vor avea un rol important în acest exercițiu.

Este vorba despre 140 de aeronave, multe dintre acestea fiind avioane de luptă Rafal. Totodată, 25 de nave vor fi implicate în această misiune, printre care și portavionul Charles de Gaulle, de unde vor fi lansate avioanele de luptă.

Printre aliații implicați în acest exercițiu se numără și Statele Unite ale Americii.

Este un mesaj important că în continuare statele europene colaborează cu Washington-ul în astfel de exerciții militare. 24 de state sunt implicate în total în această misiune. România nu este vizată de acest exercițiu, însă țara noastră este implicată în alte antrenamente ale NATO, împărțite pe tot parcursul anului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
4
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Digi Sport
VIRAL! Lady Gaga, reacție după ce Donald Trump a spus "O jignire la adresa măreţiei Americii"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The,Shadow,Of,A,Soldier,On,The,Background,Of,The
Ce îi trebuie Europei ca să-și asume responsabilitatea pentru propria apărare. Andrius Kubilius: „Să trezim uriaşul adormit”
armata rusia
Avertisment din Flancul Estic al NATO: Rusia plănuiește o consolidare militară pentru a schimba echilibrul de putere în Europa
Avioane NATO
SUA vor ceda două posturi de comandă NATO europenilor, parte a schimbării echilibrului alianței. Posturi primite la schimb de americani
NDQwJmhhc2g9ZmZiMTFjNmU1YTQ2MDZmMTA3YmRiYzMwZDI4MDZiNzA=.thumb (1)
Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina, avertizează raportul Conferinței de la Munchen
groenlanda santinela artica nato
NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”. Alianța vrea să-și întărească prezența în Nord
Recomandările redacţiei
N17 PARLAMENT GREVA PRIMARII BOLOJAN GRINDEANU VO 100226_02683
Grevă în peste 1.500 de primării, tensiuni la întâlnirea cu Bolojan...
judecatori ccr
Încă un blocaj în fața diminuării pensiilor magistraților. Surse: Un...
INSTANT_ACOR_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Președintele ACoR, către Ilie Bolojan: „Folosiţi cuvântul pachet...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan: „Reducerile de personal nu sunt făcute cu barda”...
Ultimele știri
Termoenergetica îl contrazice pe Daniel Băluță: propunerile făcute de primarul PSD deja există în lege și se aplică
Copiii români, tot mai expuși la pericole pe rețelele sociale. Cifre alarmante privind siguranța online a minorilor (sondaj)
Taxa de 25 lei pentru coletele din afara UE intră la prima raportare. Până când pot declara firmele de curierat livrările din ianuarie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
De ce au căzut cele două transferuri de la FCSB! Gigi Becali a spus totul: “Cum să dăm banii înainte de...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Instituțiile statului cu cei mai mulți bani în conturi. Autoritatea care a câștigat cel mai mult din dobânzi...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
James Cameron, episod incredibil la începutul carierei. I s-a cerut să distribuie cocaină echipei de pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la...
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
Ianuarie Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât?
Digi FM
De ce nu a luat Bad Bunny niciun ban pentru spectacolul din pauza Super Bowl 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Moment nostalgic la Super Bowl 2026. Justin Bieber și Ludacris s-au îmbrățișat pe scenă, la 16 ani de la...