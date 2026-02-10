Franța începe cel mai mare exercițiu militar de după Războiul Rece. Urmează două luni în care vor fi trimiși în misiune peste 12.000 de militari. Franța va disloca inclusiv avioane de luptă și un portavion.

Exercițiul începe în această lună și se va încheia la finalul lunii aprilie. Prin această misiune, Franța vrea să demonstreze că poate să coordoneze apărarea colectivă europeană în cazul unui atac.

Scenariul este cât se poate de simplu. Conform acestuia, o țară europeană este atacată, iar Franța este primul stat care răspunde. În prima etapă a exercițiului, elizeul va disloca sute de militari, după care și aliații vor intra în această luptă.

În total, este vorba despre 12.000 de militari care vor ajunge în Franța. Aceștia vor folosi mii de vehicule blindate. iar inclusiv aviația și forțele navale vor avea un rol important în acest exercițiu.

Este vorba despre 140 de aeronave, multe dintre acestea fiind avioane de luptă Rafal. Totodată, 25 de nave vor fi implicate în această misiune, printre care și portavionul Charles de Gaulle, de unde vor fi lansate avioanele de luptă.

Printre aliații implicați în acest exercițiu se numără și Statele Unite ale Americii.

Este un mesaj important că în continuare statele europene colaborează cu Washington-ul în astfel de exerciții militare. 24 de state sunt implicate în total în această misiune. România nu este vizată de acest exercițiu, însă țara noastră este implicată în alte antrenamente ale NATO, împărțite pe tot parcursul anului.

Editor : C.S.