Sindicatele actorilor și scenariștilor, în apărarea lui Jimmy Kimmel: „Un tip de represalii care pune în pericol libertatea tuturor”

ABC pulls 'Jimmy Kimmel Live!' off the air indefinitely following comments he made in the wake of Charlie Kirk's murder, Los Angeles, USA - 17 Sep 2025
Writers Guild of America West şi Screen Actors Guild au emis declaraţii în sprijinul lui Jimmy Kimmel după ce ABC a retras toate episoadele viitoare ale emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” din programul său. „Un tip de represalii care pune în pericol libertatea tuturor”, spun ei.

„Dreptul de a ne exprima opiniile şi de a fi în dezacord unii cu alţii - chiar şi de a deranja - este esenţa a ceea ce înseamnă să fii un popor liber. Acesta nu poate fi negat. Nici prin violenţă, nici prin abuzul puterii guvernamentale, nici prin acte de laşitate corporativă”, a scris WGA miercuri seara, potrivit Variety, notează News.ro.

„Ca sindicat, suntem uniţi în opoziţia faţă de oricine îşi foloseşte puterea şi influenţa pentru a reduce la tăcere vocile scriitorilor sau ale oricui exprimă opinii contrare. Dacă libertatea de exprimare ar fi aplicată doar ideilor care ne plac, nu ar fi fost nevoie să o includem în Constituţie. Ceea ce am semnat - oricât de dureros ar fi uneori - este acordul liber de a nu fi de acord”.

Concluzia a fost: „Ruşine celor din guvern care uită acest adevăr fundamental. În ceea ce priveşte angajatorii noştri, cuvintele noastre v-au făcut bogaţi. Reducerea noastră la tăcere sărăceşte întreaga lume. WGA este alături de Jimmy Kimmel şi de scenariştii săi”.

Sindicatul Actorilor (SAG-AFTRA) condamnă suspendarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!”.

„Societatea noastră depinde de libertatea de exprimare. Suprimarea libertăţii de exprimare şi represaliile pentru exprimarea opiniilor cu privire la probleme importante de interes public contravin drepturilor fundamentale pe care ne bazăm cu toţii”, a adăugat Sindicatul.

„Democraţia prosperă atunci când sunt exprimate puncte de vedere diverse. Decizia de a suspenda difuzarea emisiunii Jimmy Kimmel Live! este un tip de suprimare şi represalii care pune în pericol libertăţile tuturor. SAG-AFTRA susţine toţi artiştii din mass-media şi apără dreptul lor de a-şi exprima punctele de vedere diverse, precum şi dreptul tuturor de a le asculta”, precizează sindicatul actorilor.

Decizia istorică a ABC de a retrage emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” a venit la scurt timp după ce Nexstar Media, unul dintre cei mai mari proprietari de posturi de televiziune din ţară, a declarat că va retrage emisiunea de la toate „posturile de televiziune proprii şi partenere afiliate reţelei ABC Television Network” din cauza comentariilor prezentatorului cu privire la uciderea activistului conservator Charlie Kirk.

Kimmel a fost criticat de conservatori după emisiunea sa de luni seara, în timpul căreia a spus că „mulţimea MAGA” încerca să „îl caracterizeze pe acest copil care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul dintre ei”.

Comentariul său a provocat reacţii aprinse, inclusiv din partea preşedintelui FCC, Brendan Carr. Acesta a declarat, referindu-se la afirmaţia lui Kimmel din podcastul lui Benny Johnson: „Aceste companii pot găsi modalităţi de a schimba comportamentul şi de a lua măsuri, sincer, împotriva lui Kimmel, altfel FCC va avea de lucru în plus”.

