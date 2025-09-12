După lansarea primului atac aerian israelian asupra Qatarului, care a vizat conducerea partidului politic palestinian Hamas în capitala Doha, pe 9 septembrie, au fost ridicate tot mai multe întrebări cu privire la amploarea acțiunilor Forțelor Aeriene Israeliene în lumea arabă, scrie MilitaryWatchMagazine.

După răsturnarea guvernului sirian și desființarea Armatei Arabe Siriene în decembrie 2024, care a fost mult timp o forță primară de contenție a puterii israeliene, Israelul și-a extins atacurile asupra țintelor regionale, lansând atacuri aeriene împotriva țintelor din Iran, Liban, Tunisia și Yemen, alături de o campanie susținută împotriva Gazei.

Acest lucru a fost posibil în ciuda vechimii flotei de avioane de luptă israeliene, care se bazează în mare parte pe variante învechite ale modelelor F-15 și F-16, care nu dispun de radarele avansate cu fază în serie și de alte caracteristici „de generație 4+” ale variantelor moderne.

Având doar un număr mic de avioane moderne F-35 în serviciu, acoperirea militară a Israelului a fost facilitată în primul rând de slăbiciunea adversarilor săi, mai degrabă decât de puterea propriilor sale capacități.

Statul care a investit masiv în apărarea anti aeriană

În Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Algeria rămâne singurul stat care a investit masiv în capacități moderne de apărare aeriană de la furnizori non-occidentali, rețeaua sa de sisteme radar și rachete sol-aer și flotele de avioane de luptă și de interceptare provenind în totalitate din China și Rusia.

Algeria a accelerat dezvoltarea acestor capacități de la începutul anilor 2010, după ce vecina sa, Libia, a fost supusă unui neprovocat și intens atac aerian occidental, care a dus la execuția liderului său și la o perioadă de haos de peste un deceniu.

Baza apărării sale aeriene este formată din sisteme de rachete sol-aer cu rază lungă de acțiune S-300PMU-2, S-400 și HQ-9 chinezești, o mare flotă de peste 70 de avioane de vânătoare grele Su-30MKA și avioane de vânătoare Su-35 achiziționate recent, alături de sisteme de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune, precum sistemele BuK-M2 și avioanele de vânătoare MiG-29M.

Această rețea este cu totul unică în regiune în ceea ce privește provocările pe care le reprezintă pentru potențialele atacuri ale Israelului, Turciei sau statelor din blocul occidental, flota Algeriei bazându-se, în medie, pe avioane de vânătoare cu zeci de ani mai noi decât omoloagele lor israeliene sau turce.

Deși o serie de state din lumea arabă au investit masiv în achiziționarea de avioane de luptă moderne și sisteme de apărare aeriană, nu numai că standardele de instruire au rămas în general mai scăzute decât cele din Algeria, dar presiunea politică din partea lumii occidentale a făcut ca aproape toate achizițiile majore să fie de sisteme occidentale.

Astfel de sisteme nu numai că sunt puternic degradate atunci când sunt vândute majorității clienților arabi, flota de avioane de luptă F-16 a Egiptului fiind un exemplu elocvent, dar sunt și puternic restricționate în ceea ce privește modul în care pot fi utilizate, controlul occidental asupra codurilor sursă asigurând că acestea nu pot fi utilizate împotriva intereselor blocului occidental.

Acest lucru asigură libertatea de acțiune pentru atacurile aeriene occidentale, israeliene și turcești împotriva țărilor din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Ca urmare a dependenței copleșitoare de echipamentele occidentale a țărilor precum Arabia Saudită, Iordania și Egiptul, precum și a investițiilor insuficiente în capacitățile de apărare aeriană ale altor țări, precum Iranul, Algeria rămâne singura țară din regiune cu un spațiu aerian securizat împotriva unor astfel de atacuri.

