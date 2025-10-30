Live TV

„Singurul avion de vânătoare pentru care mi-aș vinde sufletul.” Cum pot folosi piloții ucraineni JAS-39 Gripen împotriva Rusiei

Data publicării:
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei, într-un avion de vânătoare Jas 39 Gripen.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei, într-un avion de vânătoare Jas 39 Gripen. Foto: Profimedia
Din articol
Primul avion de vânătoare pilotat de inteligență artificială Ce rol ar putea juca avioanele Gripen în Ucraina

Suedia și Ucraina au semnat un acord pentru achiziționarea avioanelor de vânătoare Gripen, iar primul dintre acestea ar putea ajunge pe cerul Kievului încă din 2026, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. „JAS-39 este singurul avion de vânătoare din lume pentru care aș fi dispus să-mi vând sufletul”, spune un pilot ucrainean, potrivit Kyiv Independent

„Pentru mine, JAS-39 este singurul avion de vânătoare din lume pentru care aș fi dispus să-mi vând sufletul”, a declarat pilotul ucrainean Vadim Voroshilov, cu indicativul Karaya, pe Instagram, descriind posibila livrare a avioanelor suedeze ca fiind „opțiunea ideală” pentru țara sa.

Ucraina, care a intrat în războiul pe scară largă bazându-se pe avioane de vânătoare din era sovietică, precum bombardierele Su-27, MiG-29 și Su-24, și-a extins capacitățile aeriene cu ajutorul partenerilor occidentali. Țara a început să adauge la flota sa avioane conforme standardelor NATO, inclusiv F-16 americane și Mirage 2000 franceze, notează sursa citată. 

Iar apărarea ar putea fi consolidată prin avioanele Gripen din Suedia, proiectate de Saab Group, unele dintre cele mai avansate avioane de vânătoare multifuncționale disponibile.

Conform acordului semnat pe 22 octombrie, Ucraina intenționează să cumpere între 100 și 150 de avioane de vânătoare JAS 39 Gripen E, cea mai recentă variantă a aeronavei suedeze. Cu toate acestea, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a avertizat că acordul este „un proces care va dura între 10 și 15 ani” și nu include livrări imediate.

Praesident Wolodymyr Selenskyj in Schweden am 22.10.2025
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei, semnează acordul pentru avioanele Gripen. Foto: Profimedia

Yurii Ihnat, șeful departamentului de comunicații al Forțelor Aeriene Ucrainene, a avertizat, de asemenea, că e puțin probabil ca livrările din Suedia să aibă loc „în curând”.

„Avioanele nu sunt ușor de achiziționat. Aceste tranzacții se realizează prin acorduri interguvernamentale, nu prin simple tranzacții, motiv pentru care sunt atât de complexe”, a declarat Ihnat la televiziunea națională pe 23 octombrie.

Experții care au discutat cu Kyiv Independent au rămas sceptici cu privire la faptul că Ucraina va primi în curând cea mai nouă versiune a avionului. Cu toate acestea, ei au afirmat că inclusiv versiunea mai veche a avioanelor Gripen, C/D, ar consolida semnificativ forțele aeriene ale țării.

Primul avion de vânătoare pilotat de inteligență artificială

Saab JAS 39 Gripen din Suedia este un avion de vânătoare multifuncțional, versatil și rentabil, cunoscut pentru agilitatea sa, avionica avansată și capacitatea de decolare pe distanțe scurte. Acest avion poate efectua misiuni aer-aer, aer-sol și de recunoaștere.

Cea mai recentă modificare a sa, Gripen E, cu un singur loc, are o putere impresionantă datorită motorului General Electric F414G, oferind o accelerație rapidă și rate de urcare ridicate. În interior, un cockpit avansat cu fuziune de date și un ecran panoramic mare oferă piloților o vedere clară și în timp real a spațiului de luptă.

President Volodymyr Zelenskyj in Sweden on October 22, 2025.
JAS-39 Gripen. Foto: Profimedia

Suficient de rapid pentru a parcurge distanța dintre Londra și Paris în aproximativ 10 minute, Gripen E dispune de un nou radar AESA și de sisteme avansate de război electronic.

În mai 2025, Gripen E a devenit și primul avion de vânătoare pilotat de inteligență artificială. Pilotul AI, Centaur, a efectuat trei misiuni, demonstrând capacitățile avansate de luptă ale aeronavei dincolo de raza vizuală (BVR).

Gripen poate transporta o gamă de rachete aer-aer cu rază lungă și medie de acțiune, inclusiv MBDA Meteor și AIM-120 AMRAAM pentru lovituri dincolo de raza vizuală, precum și IRIS-T și AIM-9 Sidewinder pentru luptă la distanță medie.

„Unul dintre avantajele Gripen față de F-16 este capacitatea sa de a transporta racheta aer-aer Meteor”, a declarat Andrii Kharuk, istoric militar și expert în armament, pentru Kyiv Independent.

„Statele Unite nu au oferit Ucrainei o clasă comparabilă de arme și nici nu pot, pentru că pur și simplu nu dispun de astfel de rachete”, adaugă el.

Un avantaj cheie

Experții cu care Kyiv Independent a discutat au subliniat un avantaj cheie al Gripen în oricare dintre variantele sale: capacitatea de a decola și ateriza de pe piste mai puțin pregătite și ușurința întreținerii.

În timp ce o oră de zbor cu un Gripen costă până la 8.000 de dolari, operarea unui MiG-29 din era sovietică poate costa până la 15.000 de dolari pe oră, potrivit pilotului ucrainean Voroshilov.

„Forțele aeriene suedeze au depus eforturi considerabile, încă din al Doilea Război Mondial, pentru a putea întreține aeronavele pe teren, folosind pur și simplu piloți recruți, ceea ce face totul mult mai ușor”, a declarat Peter Layton, expert militar la Royal United Services Institute (RUSI), pentru Kyiv Independent.

Gripen este proiectat pentru operațiuni pe teren și poate decola și ateriza de pe șosele și piste de aterizare simple. Acest avion de vânătoare are capacități de decolare și aterizare pe distanțe scurte, în timp ce avioanele F-16 necesită de obicei piste mult mai lungi și mai bine pregătite, a adăugat Layton.

Având în vedere că Rusia atacă constant avioanele ucrainene la sol, timpul de reacție rapid al avionului Gripen oferă un avantaj vital. Voroshilov a declarat că, în condiții ideale, un avion de vânătoare suedez poate fi gata pentru a doua decolare în doar 10 minute.

Ce rol ar putea juca avioanele Gripen în Ucraina

Pe măsură ce câmpul de luptă din Ucraina evoluează, armele rusești sunt din ce în ce mai capabile să lovească mai adânc în spatele liniilor frontului.

Bombele aeriene planante reprezintă o provocare semnificativă pentru apărarea aeriană ucraineană. Dimensiunile reduse, semnătura radar scăzută și capacitatea de a zbura la joasă altitudine le fac greu de detectat, în timp ce manevrele în timpul zborului și picajele terminale la viteză mare lasă apărării aeriene un timp minim de reacție.

Justin Bronk, cercetător principal la RUSI, a declarat că avioanele de vânătoare suedeze echipate cu rachete Meteor ar putea juca un rol crucial în a ajuta Ucraina să intercepteze bombele planante lansate de bombardierele rusești Su-34, care vizează frecvent așezările din prima linie.

„Numai Meteor are o rază de acțiune adecvată pentru a putea amenința avioanele Su-34 care lansează bombe planante la 60-100 de kilometri în spatele liniilor frontului”, a declarat Bronk pentru Kyiv Independent.

Însă expertul militar a avertizat că nu trebuie să numim Gripen „arma miraculoasă”, descriind-o mai degrabă ca „un alt instrument util care va ajuta Ucraina”.

Impactul Gripen asupra războiului din Ucraina va depinde și de numărul de avioane livrate și de rapiditatea cu care acestea vor ajunge, au spus experții.

Deși Suedia a început dezvoltarea avionului Gripen în anii 1980, cea mai recentă variantă E/F a intrat în serviciul Forțelor Aeriene Suedeze abia în luna octombrie a acestui an. Suedia operează în prezent aproximativ 100 de avioane Gripen, inclusiv modele C/D mai vechi și noile versiuni E/F, ceea ce îi determină pe experți să creadă că primele avioane trimise în Ucraina vor fi probabil modelele mai vechi.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ștefania Szabo
1
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
2
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
4
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump saluta de pe scara air force one
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane...
incendiu-colectiv-inquam-ganea (9)
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv...
Donald Trump și Vladimir Putin.
Raport al serviciilor secrete americane către Congresul SUA: Putin...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din...
Ultimele știri
Cum influențează Războiul Opiumului din secolul al XIX-lea conflictul comercial actual dintre dintre Xi Jinping și Donald Trump
Amenzi pentru clienții și comercianții care nu respectă legea în magazine și în parcări. Când ești obligat să acorzi prioritate
Războiul inimilor și al sufletelor a început. Cum reușește armata digitală a lui Putin să intre în mințile europenilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Dronă controlată de soldați ucraineni
China pune bețe în roate producției ucrainene de drone, o armă decisivă în lupta împotriva trupelor Moscovei
xi jinping - vladimir putin
Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping ar putea schimba cursul războiului din Ucraina: Fără China, Rusia nu este deloc un subiect
spital herson
Armata lui Putin a bombardat un spital pediatric din Herson: „Un atac îndreptat în mod specific împotriva copiilor”
Russian President Vladimir Putin visits a military hospital in Moscow
Putin anunță o nouă „armă fără egal în lume”. Cum funcționează Poseidonul nuclear rusesc
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus
Rusia amenință Lituania privind eventualele restricții spre Kaliningrad: „În orice circumstanță, vom garanta necesitățile regiunii”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Ce s-a ales de românii care au organizat jaful de 2 milioane de dolari de la baza militară americană de la...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Cum poți dovedi contribuția la cumpărarea unei case dacă nu ești proprietar pe acte
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Newsweek
Ce perioade din concediul maternal sunt necontributive la pensie? Aceste mame pierd 180 lei
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”