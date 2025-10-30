„Singurul avion de vânătoare pentru care mi-aș vinde sufletul.” Cum pot folosi piloții ucraineni JAS-39 Gripen împotriva Rusiei

Suedia și Ucraina au semnat un acord pentru achiziționarea avioanelor de vânătoare Gripen, iar primul dintre acestea ar putea ajunge pe cerul Kievului încă din 2026, a anunțat președintele Volodimir Zelenski. „JAS-39 este singurul avion de vânătoare din lume pentru care aș fi dispus să-mi vând sufletul”, spune un pilot ucrainean, potrivit Kyiv Independent.

„Pentru mine, JAS-39 este singurul avion de vânătoare din lume pentru care aș fi dispus să-mi vând sufletul”, a declarat pilotul ucrainean Vadim Voroshilov, cu indicativul Karaya, pe Instagram, descriind posibila livrare a avioanelor suedeze ca fiind „opțiunea ideală” pentru țara sa.

Ucraina, care a intrat în războiul pe scară largă bazându-se pe avioane de vânătoare din era sovietică, precum bombardierele Su-27, MiG-29 și Su-24, și-a extins capacitățile aeriene cu ajutorul partenerilor occidentali. Țara a început să adauge la flota sa avioane conforme standardelor NATO, inclusiv F-16 americane și Mirage 2000 franceze, notează sursa citată.

Iar apărarea ar putea fi consolidată prin avioanele Gripen din Suedia, proiectate de Saab Group, unele dintre cele mai avansate avioane de vânătoare multifuncționale disponibile.

Conform acordului semnat pe 22 octombrie, Ucraina intenționează să cumpere între 100 și 150 de avioane de vânătoare JAS 39 Gripen E, cea mai recentă variantă a aeronavei suedeze. Cu toate acestea, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a avertizat că acordul este „un proces care va dura între 10 și 15 ani” și nu include livrări imediate.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Ulf Kristersson, prim-ministrul Suediei, semnează acordul pentru avioanele Gripen. Foto: Profimedia

Yurii Ihnat, șeful departamentului de comunicații al Forțelor Aeriene Ucrainene, a avertizat, de asemenea, că e puțin probabil ca livrările din Suedia să aibă loc „în curând”.

„Avioanele nu sunt ușor de achiziționat. Aceste tranzacții se realizează prin acorduri interguvernamentale, nu prin simple tranzacții, motiv pentru care sunt atât de complexe”, a declarat Ihnat la televiziunea națională pe 23 octombrie.

Experții care au discutat cu Kyiv Independent au rămas sceptici cu privire la faptul că Ucraina va primi în curând cea mai nouă versiune a avionului. Cu toate acestea, ei au afirmat că inclusiv versiunea mai veche a avioanelor Gripen, C/D, ar consolida semnificativ forțele aeriene ale țării.

Primul avion de vânătoare pilotat de inteligență artificială

Saab JAS 39 Gripen din Suedia este un avion de vânătoare multifuncțional, versatil și rentabil, cunoscut pentru agilitatea sa, avionica avansată și capacitatea de decolare pe distanțe scurte. Acest avion poate efectua misiuni aer-aer, aer-sol și de recunoaștere.

Cea mai recentă modificare a sa, Gripen E, cu un singur loc, are o putere impresionantă datorită motorului General Electric F414G, oferind o accelerație rapidă și rate de urcare ridicate. În interior, un cockpit avansat cu fuziune de date și un ecran panoramic mare oferă piloților o vedere clară și în timp real a spațiului de luptă.

JAS-39 Gripen. Foto: Profimedia

Suficient de rapid pentru a parcurge distanța dintre Londra și Paris în aproximativ 10 minute, Gripen E dispune de un nou radar AESA și de sisteme avansate de război electronic.

În mai 2025, Gripen E a devenit și primul avion de vânătoare pilotat de inteligență artificială. Pilotul AI, Centaur, a efectuat trei misiuni, demonstrând capacitățile avansate de luptă ale aeronavei dincolo de raza vizuală (BVR).

Gripen poate transporta o gamă de rachete aer-aer cu rază lungă și medie de acțiune, inclusiv MBDA Meteor și AIM-120 AMRAAM pentru lovituri dincolo de raza vizuală, precum și IRIS-T și AIM-9 Sidewinder pentru luptă la distanță medie.

„Unul dintre avantajele Gripen față de F-16 este capacitatea sa de a transporta racheta aer-aer Meteor”, a declarat Andrii Kharuk, istoric militar și expert în armament, pentru Kyiv Independent.

„Statele Unite nu au oferit Ucrainei o clasă comparabilă de arme și nici nu pot, pentru că pur și simplu nu dispun de astfel de rachete”, adaugă el.

Un avantaj cheie

Experții cu care Kyiv Independent a discutat au subliniat un avantaj cheie al Gripen în oricare dintre variantele sale: capacitatea de a decola și ateriza de pe piste mai puțin pregătite și ușurința întreținerii.

În timp ce o oră de zbor cu un Gripen costă până la 8.000 de dolari, operarea unui MiG-29 din era sovietică poate costa până la 15.000 de dolari pe oră, potrivit pilotului ucrainean Voroshilov.

„Forțele aeriene suedeze au depus eforturi considerabile, încă din al Doilea Război Mondial, pentru a putea întreține aeronavele pe teren, folosind pur și simplu piloți recruți, ceea ce face totul mult mai ușor”, a declarat Peter Layton, expert militar la Royal United Services Institute (RUSI), pentru Kyiv Independent.

Gripen este proiectat pentru operațiuni pe teren și poate decola și ateriza de pe șosele și piste de aterizare simple. Acest avion de vânătoare are capacități de decolare și aterizare pe distanțe scurte, în timp ce avioanele F-16 necesită de obicei piste mult mai lungi și mai bine pregătite, a adăugat Layton.

Având în vedere că Rusia atacă constant avioanele ucrainene la sol, timpul de reacție rapid al avionului Gripen oferă un avantaj vital. Voroshilov a declarat că, în condiții ideale, un avion de vânătoare suedez poate fi gata pentru a doua decolare în doar 10 minute.

Ce rol ar putea juca avioanele Gripen în Ucraina

Pe măsură ce câmpul de luptă din Ucraina evoluează, armele rusești sunt din ce în ce mai capabile să lovească mai adânc în spatele liniilor frontului.

Bombele aeriene planante reprezintă o provocare semnificativă pentru apărarea aeriană ucraineană. Dimensiunile reduse, semnătura radar scăzută și capacitatea de a zbura la joasă altitudine le fac greu de detectat, în timp ce manevrele în timpul zborului și picajele terminale la viteză mare lasă apărării aeriene un timp minim de reacție.

Justin Bronk, cercetător principal la RUSI, a declarat că avioanele de vânătoare suedeze echipate cu rachete Meteor ar putea juca un rol crucial în a ajuta Ucraina să intercepteze bombele planante lansate de bombardierele rusești Su-34, care vizează frecvent așezările din prima linie.

„Numai Meteor are o rază de acțiune adecvată pentru a putea amenința avioanele Su-34 care lansează bombe planante la 60-100 de kilometri în spatele liniilor frontului”, a declarat Bronk pentru Kyiv Independent.

Însă expertul militar a avertizat că nu trebuie să numim Gripen „arma miraculoasă”, descriind-o mai degrabă ca „un alt instrument util care va ajuta Ucraina”.

Impactul Gripen asupra războiului din Ucraina va depinde și de numărul de avioane livrate și de rapiditatea cu care acestea vor ajunge, au spus experții.

Deși Suedia a început dezvoltarea avionului Gripen în anii 1980, cea mai recentă variantă E/F a intrat în serviciul Forțelor Aeriene Suedeze abia în luna octombrie a acestui an. Suedia operează în prezent aproximativ 100 de avioane Gripen, inclusiv modele C/D mai vechi și noile versiuni E/F, ceea ce îi determină pe experți să creadă că primele avioane trimise în Ucraina vor fi probabil modelele mai vechi.

