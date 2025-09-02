Live TV

Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doi

putin fico
Vladimir Putin și Robert Fico la întâlnirea din China. Sursa foto: Profimedia Images

Prim-ministrul slovac Robert Fico a început o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la Beijing. Întâlnirea vine în contextul în care premierul pro-rus al Slovaciei este singurul lider european care participă la parada organizată de către Xi Jinping. 

Despre întâlnire a scris TASS, o agenție de știri rusă aliniată Kremlinului, și alte mass-media ruse, conform European Pravda

Mass-media rusă a publicat materiale de la începutul întâlnirii dintre liderii slovac și rus la Beijing, unde Putin se află într-o vizită de patru zile.

Fico este singurul lider dintr-un stat membru al UE prezent în capitala Chinei, transmite pravda.ua.

Agenția de presă rusă RIA Novosti a relatat că discuția a început cu Fico întrebându-l pe Putin cum se simte. „Dacă sunt în viață, asta e deja suficient”, a răspuns Putin.

Pe lângă el, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a purtat deja discuții cu Putin, iar președintele sârb Aleksandar Vučić intenționează să facă același lucru.

Robert Fico a declarat că, după discuțiile cu Putin și întoarcerea în Slovacia, se va întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Fico și Vučić au fost singurii oaspeți europeni ai lui Putin la nivel de șefi de stat la celebrările Zilei Victoriei din 9 mai de la Moscova. (Ziua Victoriei este o sărbătoare rusă care comemorează victoria sovietică asupra Germaniei naziste în 1945, sărbătorită pe 9 mai – n.red.)

