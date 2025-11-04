Singurul lider militant pe care Israelul nu l-a putut ucide. Cum a reușit comandantul luptătorilor Houthi să scape mereu cu viață

În ultimii doi ani, Israelul i-a ucis sau rănit pe mulți dintre liderii celor mai puternici inamici ai săi: Hamas, Hezbollah și Iran. Însă nu a reușit să îl elimine și pe liderul rebelilor Houthi din Yemen, considerat de susținătorii săi drept ultimul lider militant din Orientul Mijlociu care continuă să mai lupte contra Israelului și aliaților săi, reușind până acum să scape cu viață după nenumărate atacuri lansate împotriva grupării sale.

Abdulmalik Al-Houthi a reușit să evite deocamdată soarta celorlalți lideri militanți vânați de Israel, Statele Unite și alte puteri regionale, ascunzându-se în peșteri și ferindu-se să apară vreodată în public, în timp ce gruparea sa din Yemen continuă să fie susținută de Iran.

Timp de mai bine de un deceniu, comandantul forțelor Houthi nu a ezitat să își provoace adversarii mult mai puternici din regiune, precum Israel, Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite, cu atacuri cu rachete și drone, mizând pe faptul că aceștia au mai mult de pierdut decât el.

Oficialii israelienii spun că Al-Houthi va continua cel mai probabil atacurile, mai ales după ce războiul din Gaza l-a ajutat să câștige mai mult sprijin din partea lumii arabe, unde mulți oameni îl văd drept ultimul și cel mai credibil apărător al cauzei palestiniene, potrivit Wall Street Journal.

În timp ce Israelul și lumea arabă își exprimau susținerea față de planul președintelui Donald Trump pentru încheierea războiului din Gaza, la finalul lunii septembrie, militanții Houthi se pregăteau să atace o navă cu pavilion olandez cu o rachetă de croazieră.

În urma atacului, nava a fost aproape să se scufunde în Marea Roșie. Lovitura a făcut parte dintr-o campanie desfășurată de rebelii din Yemen prin care au afectat grav transportul maritim timp de doi ani printr-o zonă vitală pentru comerțul global și au atras Statele Unite în bătălii navale periculoase.

„Ei cred cu adevărat în acest jihad pentru înlăturarea Israelului de pe acel teritoriu”

Al-Houthi a spus că va respecta orice armistițiu semnat de aliații săi palestinieni din gruparea Hamas. Totuși, indiferent de rezultat, militanții vor continua cel mai probabil războiul lor religios contra Israelului și Statelor Unite.

„Ei cred cu adevărat în acest jihad pentru înlăturarea Israelului de pe acel teritoriu”, a spus April Longley Alley, fost diplomat la ONU care a participat la discuții cu liderii Houthi. „Și vor continua să pună presiune.”

Noul statut al lui Al-Houthi, care se prezintă drept cel mai important lider arab și musulman care apără cauza palestinienilor, l-a încurajat să publice videoclipuri aproape săptămânale dintr-o locație secretă.

„Dacă lumea musulmană rămâne tăcută în timp ce palestinienii riscă să fie exterminați, acest lucru nu va face decât să încurajeze America și Israelul să comită noi atrocități”, a spus Al-Houthi într-un discurs susținut în luna martie.

De când a izbucnit războiul din Gaza, afișele cu Al-Houthi au început să apară în locuri precum Istanbul, Tunis și Teheran, în timp ce tot mai mulți tineri au ieșit să protesteze în capitale din Occident împotriva războiului folosind scandări prin care îi susțin pe militanții Houthi.

Gruparea Houthi din Yemen are acum 350.000 de membri

Grupul din Yemen a atras în ultimii ani tot mai mulți recruți, ajungând la finalul anului 2024 la aproximativ 350.000 de membri, în condițiile în care în 2015 aveau doar 30.000, potrivit datelor ONU.

Deși rebelii Houthi controlează doar o treime din Yemen, o țară foarte săracă cu peste 40 de milioane de oameni, teritoriul lor include porturi, companii de stat și alte centre economice importante care produc venituri anuale de până la 2 miliarde de dolari, potrivit cercetătorilor.

Arsenalul grupării Houthi, care este în mare parte livrat din Iran, include drone, rachete de croazieră, mine marine și bărci de viteză.

Pentru susținătorii săi cei mai fideli, Al-Houthi, despre care se crede că ar avea peste 40 de ani, este o figură paternă ce susține că se trage din profetul Mahomed.

Gruparea Houthi a recrutat copii folosiți ca soldați, potrivit grupurilor care apără drepturile omului, și a organizat „cursuri culturale” în capitala Sana'a pentru adolescenți pe care îi învață să respingă orice influențe occidentale și să susțină cauza palestiniană.

„Credem cu adevărat în Abdulmalik”, a spus pentru WSJ unul dintre tinerii care au urmat aceste cursuri. „Suntem pregătiți să îi urmăm ordinele pentru că noi credem că sunt poruncile lui Dumnezeu.”

Întâlniri prin videoconferință în locații secrete

În urmă cu un deceniu, Al-Houthi și grupul său reprezentau o forță nesemnificativă, chiar și în Yemen, așa că inițial nu au intrat în vizorul serviciilor de informații ale Israelului.

Între timp, însă, lucrurile s-au schimbat. Anul acesta, în luna august, la câteva ore după ce au interceptat semnale care indicau faptul că liderii Houthi aveau să se întâlnească, Israelul a folosit avioane de luptă pentru a bombarda o sală de conferințe din Sana'a.

În acel atac, cel puțin 12 oficiali guvernamentali din partea grupării Houthi au fost eliminați, inclusiv prim-ministrul, ministrul de externe și șeful armatei. În ciuda pierderilor uriașe, grupul Houthi nu a renunțat la luptă și nici capacitatea sa de a ataca Israelul nu a fost serios afectată.

Al-Houthi a făcut tot posibilul să păstreze secretă locația în care se ascunde și nu organizează întâlniri decât în locații sigure prin videoconferință.

Foști diplomați care s-au întâlnit cu militanți Houthi au fost nevoiți să renunțe la telefoanele lor mobile și au fost conduși pe străzi întortocheate până într-o încăpere cu un ecran de calculator prin care au putut comunica cu Al-Houthi.

Când Israelul a declanșat o campanie de bombardamente împotriva Iranului, în luna iunie, rebelii Houthi au fost singurii aliați din regiune care au susținut militar Teheranul. Foto: Profimedia Images

Armata Arabiei Saudite nu a reușit să îl găsească pe al-Houthi nici după 145.000 de misiuni în Yemen

După moartea fratelui său, Hussein, în 2004, Al-Houthi a început să îi conducă personal pe militanți în luptă, a povestit Ali al-Bukhaiti, un fost purtător de cuvânt al grupului Houthi. „Acela a fost momentul când oamenii au început să creadă că tipul acesta era alesul lui Dumnezeu.”

În ciuda faptului că au lansat peste 145.000 de misiuni de luptă și de recunoaștere în Yemen, timp de trei ani, armata Arabiei Saudite nu a reușit să descopere unde se ascunde Al-Houthi.

După ce au început să lovească vasele din Marea Roșie, mai multe țări arabe au încercat să îi convingă pe militanții Houthi să oprească atacurile, inclusiv Egiptul, care a fost afectată economic cel mai mult.

Mesajul lui Al-Houthi, însă, era mereu același: va opri atacurile doar dacă Israelul va pune capăt războiului din Gaza.

Trump a trimis apoi mai multe nave militare pentru a ataca grupul Houthi, însă, după ce Statele Unite au pierdut trei avioane de luptă în urma unor accidente, Washingtonul a ajuns la o înțelegere cu militanții în urma căreia cele două părți au fost de acord să nu se mai atace.

Când Israelul a declanșat o campanie de bombardamente împotriva Iranului, în luna iunie, Al-Houthi a fost singurul aliat din regiune care a lansat atacuri pentru a susține Teheranul. Hamas și Hezbollah erau mult prea devastate în urma luptelor cu Israelul ca să mai poată răspunde militar.

„Abdulmalik al-Houthi se vede drept un lider ales de Dumnezeu”, a spus analistul Mohammed al-Basha din SUA. „Victoriile obținute de gruparea Houthi pe câmpul de luptă nu au făcut decât să întărească această percepție.”

