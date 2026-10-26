„Singurul lucru mai periculos pentru Ucraina decât Putin”: Cum se va răzbuna Trump, în cazul înfrângerii în alegerile din Congresul SUA

Volodimir Zelenski încearcă să își protejeze țara de atacurile Rusiei de patru ani și jumătate. În ultimele două săptămâni, însă, el s-a confruntat cu consecințele deciziilor imprevizibile ale celui mai important aliat al său, Donald Trump. Din 3 noiembrie, președintele ucrainean s-ar putea găsi într-o situație încă și mai dificilă, dacă Partidul Republican va pierde clar alegerile pentru Congresul american. Kievul ar putea deveni ținta unui lider de la Casa Albă care caută să se răzbune și nu mai are prea multe de pierdut, suveranitatea Ucrainei fiind mult mai puțin importantă pentru Trump decât dorința sa de a obține o victorie mare pe plan extern și de a face afaceri profitabile cu Moscova, potrivit unei analize Newsweek.

De când Trump a anunțat acordul cu Vladimir Putin pentru livrarea de motorină, Kievul s-a confruntat cu o serie de crize care au izbucnit rapid, una după cealaltă: Statele Unite au cerut oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești, Elon Musk a limitat accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți Starshield de care depind dronele ucrainene și au apărut probleme în cooperarea cu serviciile de informații americane, inclusiv în privința avertismentelor primite cu privire la atacurile iminente cu rachete rusești asupra orașelor ucrainene.

Trump nu simte că ar avea nicio responsabilitate față de apărarea Ucrainei, a spus John Lough, șeful departamentului de politică externă și parteneriate internaționale din cadrul centrului New Eurasian Strategies (NEST). Din perspectiva lui, „Ucraina poate fi sacrificată complet”.

În același timp, Kremlinul se găsește într-o situație favorabilă. Trump cere semnarea unui acord de pace, însă se așteaptă la compromisuri doar din partea Ucrainei.

Vladimir Putin poate să profite deja de avantajele diplomatice ale apropierii de SUA fără să fie nevoit să facă vreun compromis în privința încheierii războiului din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Simțind presiunea alegerilor din noiembrie, Trump a căutat să dea vina pe bombardamentele ucrainene asupra rafinăriilor rusești pentru criza energetică, încercând să mute atenția de pe războiul său contra Iranului.

Unii republicani au copiat această tactică, inclusiv senatorul Mike Lee, care l-a acuzat pe Zelenski că „lucrează peste program” ca să îi ajute pe democrați să câștige în noiembrie.

Însă, nici acordul pentru motorină, nici atacurile sale la adresa lui Zelenski nu pare că l-au ajutat pe Trump să câștige susținerea alegătorilor americani.

Un sondaj recent arată că Trump este susținut de doar 31% dintre americani, în timp ce democrații conduc cursa pentru Congres cu 47% din voturi, în comparație cu 35% pentru republicani.

„Rusia se folosește de presiunea pusă de Trump asupra lui Zelenski ca să își intensifice atacul asupra Europei”

Cu cât votanții americani îl pedepsesc mai mult pe Trump pentru felul în care gestionează economia țării și politica sa externă, cu atât mai tentat va fi președintele SUA să pedepsească Ucraina pentru consecințele politice ale propriilor sale decizii. În acest fel, un Donald Trump care se simte înfrânt ar putea deveni „singurul lucru mai periculos pentru Ucraina decât Putin”, potrivit Newsweek.

Un Congres al Statelor Unite controlat de democrați ar fi mai prietenos față de Kiev, însă nu ar putea anula pur și simplu prerogativele președintelui SUA în privința diplomației, a transferurilor de armament sau a cooperării la nivelul serviciilor de informații.

Pe de altă parte, Trump ar mai avea doi ani de mandat și ar fi extrem de motivat să nu plece de la Casa Albă până nu se va putea lăuda că a încheiat cel mai sângeros conflict din Europa după al Doilea Război Mondial și că a obținut acorduri energetice și economice profitabile pentru Washington.

Trump „pare să fi rămas fixat pe ideea că poate pune capăt unui război major” și că, la final, se va alege cu o serie de acorduri comerciale și, poate, chiar cu un Premiu Nobel pentru Pace, a spus Lough.

Cu cât votanții americani îl pedepsesc mai mult pe Trump pentru felul în care gestionează economia țării și politica sa externă, cu atât mai tentat va fi președintele SUA să pedepsească Ucraina pentru consecințele politice ale propriilor sale decizii. Foto: Profimedia Images

După ridicarea parțială a sancțiunilor și acordul pentru livrarea motorinei, Putin poate să profite deja de avantajele diplomatice ale apropierii de SUA fără să fie nevoit să facă vreun compromis în privința încheierii războiului din Ucraina.

„Moscova se folosește de presiunea pusă de Trump asupra lui Zelenski, în primul rând, ca să își intensifice atacul asupra Europei”, a spus Alexander Morozov, șeful departamentului de cercetare a politicii interne a Rusiei din cadrul centrului NEST.

„Kremlinul are nevoie să submineze sprijinul european pentru Ucraina. Obiectivul său este să manipuleze inițiativa de negociere a lui Trump până când Ucraina va fi slăbită”, a continuat Morozov.

„Putin nu așteaptă rezultate de la negocierile de pace, ci mizează pe crearea unei situații în care Ucraina poate fi învinsă.”

„Nimeni din conducerea rusă nu se așteaptă ca războiul să se încheie în următorii doi ani”

Astfel, Trump ar deveni un complice involuntar în subminarea nu doar a sprijinului occidental pentru Ucraina, ci și a unității de care depinde alianța NATO.

Putin ar putea, în același timp, să se bucure de o cooperare mai bună cu Washingtonul, să prezinte Kievul și pe susținătorii săi europeni drept adevăratul obstacol în calea păcii și să accelereze ruptura dintre SUA și aliații lor transatlantici.

Trump crede că deciziile sale vor ajuta la încheierea războiului, însă tot ceea ce face este să lase Ucraina expusă atacurilor Rusiei și, în acest fel, să forțeze Europa să accepte un rezultat care îi este convenabil doar Kremlinului.

Trump crede că deciziile sale vor ajuta la încheierea războiului, însă tot ceea ce face este să lase Ucraina expusă atacurilor Rusiei și, în acest fel, să forțeze Europa să accepte un rezultat care îi este convenabil doar Kremlinului. Foto: Profimedia Images

Cu toate că ar fi și în interesul lui Putin ca războiul să nu se prelungească, având în vedere presiunea economică și socială pusă asupra mașinăriei de război a Rusiei, „nimeni din conducerea rusă nu se așteaptă ca războiul să se încheie în următorii doi ani”, potrivit lui Morozov.

„Bugetele pentru 2027 și 2028 arată acest lucru, precum și întâlnirile lui Putin privind dezvoltarea complexului militar-industrial și pregătirile guvernului de a continua să adapteze economia pentru o nouă fază a războiului”, a explicat Morozov.

Pentru Trump, încheierea conflictului ar putea fi realizarea supremă, înainte de a-și îndrepta atenția spre afacerile profitabile cu Moscova. Pentru Putin, această inițiativă diplomatică ar putea aduce o victorie pe care nu a putut să o obțină militar nici după aproape cinci ani de război.

Pentru Ucraina, aliatul său de neînlocuit ar putea deveni instrumentul prin care principalul său inamic obține, în sfârșit, ceea ce și-a dorit de la bun început.

Editor : Raul Nețoiu