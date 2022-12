Singurul portavion al Rusiei a luat foc. 20 de persoane au fost evacuate de pe nava amiral aflată în reparații

Incendiul a izbucnit joi la bordul portavionului ancorat în docurile portului Murmansk, unde acesta este într-un amplu proces de reparații încă din anul 2017. La bordul navei se aflau 20 de persoane care au fost evacuate, transmite Tass.

Flăcările au apărut în zona cabinelor de la bordul navei amiral care este ancorată în uzina „Zviozdocika (n.red. „Steluța”) din portul Murmansk, aflat în peninsula Kola. „La bordul Amiralului Kuznețov, aflat în docurile uscate a uzinei de reparații a navelor, „Zviozdocika”, a apărut un incendiu. Persoane vătămate nu există, 20 de oameni au fost evacuați”, se arată în comunicatul ministerului pentru situații de urgență din regiune.

Oficialitățile din cel mai mare oraș din regiunea arctică au mai declarat că încendiul a fost observat în jurul orei locale 11.30 și că au reușit să-l localizeze cu succes, evitând daunele majore.

Nava amiral a Federației Ruse a fost lansată la apă în 1985 și a trecut prin ample procese de modernizare în fiecare decadă. Cu toate acestea, amiralul rus, în ultimele deplasări avea nevoie de prezența permanentă a unui remorchier din cauza defecțiunilor frecvente.

Ancorat în 2017 pentru reparații portavionul rusesc a fost grav avariat în 2018, după ce imensul doc plutitor care era folosit pentru reparații s-a scufundat. Patru persoane au fost rănite, iar una a fost dată dispărută în incidentul din 2018.

Incendiul de astăzi a apărut la doar câteva zile după ce oficialii de rang înalt din armata rusă au declarat că nava urmează să fie scoasă din docuri și redată în exploatare până în 2024.

Admiral Kuznețov este nava amiral a flotei rusești și singurul portavion din dotarea marinei, iar conform catalogării interne este un crucișător greu purtător de avioane. A intrat în serviciu în 1991. De-a lungul timpului a purtat mai multe nume: Riga, Leonid Brejnev, Tbilisi, fiind în cele din urmă botezat după amiralul flotei URSS, Nikolai Gherasimovici Kuznețov.

Este prima navă de acest fel, care a dat și numele clasei: clasa Kuznețov. Cea de a doua navă din această clasă a fost Varyag, care după dezmembrarea Uniunii Sovietice a ajuns în posesia Ucrainei, care apoi a vândut-o Chinei pentru a fi transformată în hotel plutitor. În 1997 a intrat în reparații capitale, întorcându-se în serviciu în 1998.

În ciuda problemelor tehnice, oficialii ruși vor ca portavionul Kuznețov să rămână în serviciu până cel puțin în anul 2030. Admiral Kuznețov are o lungime de 302,3 metri, are un deplasament de 58.000 de tone și un echipaj de 2.626 de oameni. La bordul navei încap 26 de aparate de zbor - 13 avioane Su-33, 2 Su-25 UTG și 11 elicoptere. Kuznețov este propulsat de opt motoare diesel care dezvoltă 200.000 de cai-putere, se deplasează cu o viteză de până la 54 km/h și are o autonomie de 15.700 de kilometri.





Editor : Alexandru Rotaru