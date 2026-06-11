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Singurul supravieţuitor al zborului 171 al Air India cere explicaţii. „Trauma nu s-a încheiat în ziua dezastrului”

Data publicării:
Air India Crash, Ahmedabad - 14 Jun 2025
Foto: Profimedia Images

Singurul supravieţuitor dintre cele 242 de persoane aflate la bordul unui avion al companiei Air India care s-a prăbuşit anul trecut, la scurt timp după decolare, pe aeroportul Ahmedabad, a cerut „onestitate, transparenţă şi răspunsuri", la 12 luni de la dezastru.

Britanicul Vishwash Kumar Ramesh a declarat că trăieşte, în continuare, „cu cicatrici psihologice profunde", în urma decesului fratelui său în accidentul aviatic din iunie anul trecut, relatează DPA/PA Media, citate de Agerpres.

Aeronava Boeing 787 Dreamliner, cu destinaţia Londra, s-a prăbuşit peste căminul unei facultăţi de medicină, la puţin timp după decolarea de pe aeroportul din Ahmedabad. Ramesh, în vârstă de 39 de ani, este singurul care a supravieţuit.

Aproximativ 169 de pasageri indieni şi 52 de cetăţeni britanici şi-au pierdut viaţa în acest accident aviatic, unul dintre cele mai sumbre din punct de vedere al numărului de victime britanice.

Pe lângă cei aflaţi la bordul zborului AI171, alte 19 persoane aflate la sol au murit, iar 67 au fost grav rănite.

Ramesh, care locuieşte în Leicester de mai bine de 20 de ani, a declarat anterior că moartea fratelui său Ajay i-a „răpit toată fericirea", după ce şi-a descris supravieţuirea drept un „miracol".

Într-o scurtă declaraţie acordată Press Association la 12 luni de la accident el a spus: „Ceea ce mulţi oameni poate nu înţeleg pe deplin este că trauma nu s-a încheiat în ziua dezastrului. Trăiesc cu cicatrici psihologice profunde, cu pierderea fratelui meu şi cu întrebările constante rămase fără răspuns despre cum şi de ce s-a întâmplat acest lucru. Ştiu că aceste întrebări nu sunt doar în mintea mea; ele sunt în mintea fiecărei familii afectate. Mai mult decât orice, oamenii au nevoie de onestitate, transparenţă şi răspunsuri".

„Nimic nu va schimba vreodată ce s-a întâmplat, dar familiile merită transparenţă", a declarat el.

Anchetatorii nu au publicat deocamdată concluziile finale privind cauza accidentului aviatic.

Un raport preliminar cu privire la acest incident, întocmit de Biroul indian de investigare a accidentelor aviatice, a constatat că ambele comutatoare de combustibil ale avionului au fost mutate în poziţia „închis", imediat după decolare, ceea ce a întrerupt alimentarea cu combustibil a motorului.

Ramesh s-a întâlnit cu investigatorii la Ahmedabad, în martie, după cum a declarat reprezentantul său, Sanjiv Patel. Potrivit acestuia din urmă, supravieţuitorul catastrofei a primit până în prezent 21.500 de lire sterline de la Air India pentru a-şi întreţine soţia şi fiul în vârstă de cinci ani, o sumă provizorie, acordată tuturor familiilor care şi-au pierdut persoanele dragi în acest dezastru.

„El continuă să aibă dificultăți din punct de vedere fizic, psihologic şi financiar. Am solicitat în repetate rânduri să ne întâlnim cu directorul executiv al Air India, însă acest lucru nu s-a întâmplat", a declarat reprezentantul pentru Press Association.

„Ne-am întâlnit recent cu directorii Air India şi cu reprezentanţii afiliaţi Tata Group. Aceste discuţii au fost constructive şi au condus la unele progrese pozitive, deşi o serie de aspecte importante rămân încă în dezbatere. Realitatea este că Viswash şi familia sa continuă să se confrunte cu dificultăţi financiare semnificative. Din cauza impactului fizic şi psihologic al accidentului, el nu a putut să revină la muncă şi să-şi întreţină familia aşa cum făcea odată, iar ei trăiesc în prezent cu mai puţin de 1.000 de lire sterline pe lună", a Sanjiv Patel.

„Ei nu sunt singuri. În pofida faptului că este vorba despre una dintre cele mai grave catastrofe aviatice în care au fost implicaţi cetăţeni britanici în ultimii ani, nici Viswash, nici multe dintre familiile afectate cu care am discutat nu au primit niciun contact direct sau sprijin personalizat din partea Guvernului Regatului Unit", a precizat reprezentantul.

În urma catastrofei, Ramesh a intentat un proces civil.

„Vom examina fiecare detaliu al anchetelor privind accidentul aviatic şi ne aşteptăm ca toate părţile implicate să acţioneze în mod corespunzător în cazul constatării unor greşeli, defecţiuni sau neglijenţe" au declarat avocaţii săi.

Ministerul Afacerilor Externe a fost contactat pentru a oferi un comentariu, notează DPA/PA Media.

Un purtător de cuvânt al companiei Air India a declarat: „Air India îşi menţine angajamentul de a sprijini fiecare persoană afectată de tragedia zborului AI171, cu grijă şi compasiune. Deşi nu putem discuta detaliile niciunui caz individual, reprezentanţii companiei Air India şi ai Tata Group s-au întâlnit cu domnul Ramesh şi au purtat o discuţie constructivă şi semnificativă". De asemenea, compania a ţinut să precizeze că sunt depuse "eforturi active pentru a ne asigura că sprijinul adecvat continuă să îi fie acordat".

Editor : M.B.

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