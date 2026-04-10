Sirenele de alarmă au sunat la Kiev, după ce Putin a anunțat un armistițiu de Paște, de 32 de ore

Ucrainenii au reacționat cu prudență la anunțul lui Vladimir Putin privind armistițiul de Paște, în timp ce alerte de raid aerian răsunau deasupra Kievului, iar observatorii se întrebau dacă inițiativa Kremlinului era mai mult decât o scurtă pauză, comentează Kyiv Post.

Reacția din Ucraina la decretul lui Putin prin care se ordona un armistițiu de la ora 16:00 sâmbătă până la sfârșitul zilei de duminică a fost una prudentă.

La doar câteva minute după anunț, au fost semnalate alerte de raid aerian și observarea unor drone deasupra Kievului, ceea ce a întărit scepticismul care a înconjurat și armistițiul eșuat de anul trecut.

Vorbind din apartamentul său din Kiev, Elhan Nuriiev, din partea Uniunii Ofițerilor din Ucraina, a declarat pentru Kyiv Post că sirenele de raid aerian se auzeau afară în momentul în care știrea a fost difuzată în Ucraina.

Așa-numitul gest „umanitar” al Kremlinului, a spus el, a venit pe fondul atacurilor continue.

Totuși, cu câteva ore înainte ca încetarea focului declarată să intre în vigoare, Nuriiev a adăugat: „Să vedem.”

Președintele Volodimi Zelenski a propus pentru prima dată un armistițiu de Paște ortodox pe 30 martie, în timpul unei conversații cu jurnaliștii, spunând că Ucraina era deschisă oricărei forme de armistițiu – fie că era vorba de un armistițiu complet sau unul limitat la infrastructura energetică – atâta timp cât acesta nu compromitea „demnitatea și suveranitatea” țării.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins propunerea pe 31 martie. El a susținut că remarca lui Zelenski nu constituia o inițiativă „formulată clar” sau „articulată” și a spus că Rusia caută o „pace” durabilă, nu un „armistițiu” sau o „încetare a focului” temporară, amintește Kyiv Post.

Nuriiev a spus că nu ar descrie mișcarea lui Putin ca fiind un armistițiu autentic. În cel mai bun caz, a spus el, aceasta ar putea fi văzută ca o pauză temporară. În opinia sa, Moscova încearcă să se prezinte la același nivel cu Washingtonul.

„Există un armistițiu între Iran și SUA, iar Putin vrea să fie văzut că face același lucru”, a spus Nuriiev. „Este un efort de a pune Rusia pe picior de egalitate cu SUA. Nu este altceva decât o manevră de PR.”

32 de ore de tăcere?

Declarația Kremlinului prin care s-a anunțat încetarea focului a precizat că „s-au emis ordine ca, în această perioadă, să înceteze ostilitățile în toate direcțiile”, adăugând că „trupele trebuie să fie pregătite să contracareze orice posibile provocări ale inamicului, precum și orice acțiuni agresive”.

Joi dimineață, Zelenski a declarat că dezescaladarea din Orientul Mijlociu a creat o oportunitate rară pentru Ucraina. Deși sceptic în privința oricărui progres, el a spus că aceasta oferă o „undă de speranță” și o „mică fereastră diplomatică” în urma fragilului armistițiu de două săptămâni dintre SUA, Israel și Iran.

În Ucraina, Paștele ortodox este o perioadă de tradiție profundă, cu slujbe în biserici și binecuvântarea hranei. Acum, în al cincilea an de război pe scară largă, aceste ritualuri rămân o linie vitală de salvare a normalității. Familiile se adună în continuare în biserici luminate de lumânări pentru a-și transmite anunțul vechi de secole, „Hristos Voskres” („Hristos a înviat”).

Pentru soldații din tranșee, însă, „liniștea sărbătorilor” rareori durează. Trupele rămân în alertă maximă, știind că încetările de foc din trecut au fost adesea încălcate înainte ca sărbătorile de Paște să înceapă.

