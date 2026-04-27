Live TV

Siria a deschis primul proces împotriva oficialilor regimului Assad înlăturat de la putere

Data publicării:
Trial of Assad’s cousin Atef Najib begins in Damascus
Atef Najib, vărul fostului președinte sirian Bashar al-Assad. Foto: Profimedia
Din articol
Autoritățile siriene au deschis duminică primul proces public împotriva unor importanți reprezentanți ai regimului detronat, marcând astfel un pas important în cadrul procedurilor judiciare legate de crimele comise împotriva poporului sirian, relatează agenția siriană de presă SANA.

Ședința a avut loc la Palatul Justiției din Damasc, sub stricte măsuri de securitate și judiciare, în prezența procurorului general al Republicii, judecătorul Hassan al-Turba.

Ședința a fost prezidată de șeful Curții Penale a Patra și s-a concentrat asupra cazului lui Atef Najib, primul inculpat care a compărut în cadrul procesului.

Najib este acuzat de crime comise împotriva sirienilor, fiind primul dintre mai mulți foști oficiali ai regimului detronat care urmează să fie judecați.

Rudele victimelor au participat la proces

La ședință au participat rudele victimelor, precum și avocați arabi și internaționali și reprezentanți ai mass-media, ceea ce reflectă un interes mai larg față de proces.

Următoarea ședință în procesul oficialilor regimului detronat a fost programată pentru 10 mai.

Bashar al-Assad şi fratele său Maher, care au fugit din Siria după căderea lor în decembrie 2024, vor fi judecaţi în contumacie, însă un membru al familiei lor, Atef Najib, a apărut în faţa instanţei încătuşat şi în haine de deţinut în dungi.

Acuzaţii trebuie să răspundă în special pentru atrocităţile comise în timpul războiului civil declanşat în martie 2011 prin reprimarea manifestaţiilor pro-democraţie, scrie AFP, preluată de Agerpres.

"Astăzi începem primele procese ce ţin de justiţia de tranziţie în Siria", a declarat judecătorul Fakhr al-Din al-Aryan în deschiderea şedinţei.

"Acestea vizează un acuzat aflat în detenţie, prezent în boxă, precum şi acuzaţi care s-au sustras justiţiei", a precizat el.

Judecătorul nu l-a interogat pe Najib în timpul audierii care s-a concentrat pe "proceduri administrative şi juridice pregătitoare" şi a anunţat că a doua audiere va avea loc pe 10 mai.

Justiția, obiectiv major pentru noul regim

Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a subliniat duminică pe X că justiţia va rămâne "un obiectiv major pe care statul şi instituţiile sale se străduiesc să îl atingă".

O sursă judiciară a declarat pentru AFP sub protecţia anonimatului că audierea a fost un preambul la examinarea cazurilor lui Bashar al-Assad, fratelui său şi altor personalităţi precum Najib.

Acest văr al preşedintelui demis, arestat în ianuarie 2025, este fostul şef al direcţiei de securitate politică din Deraa (sud), leagănul revoltei din 2011. El este acuzat că a condus acolo o vastă campanie de reprimare şi arestări.

Cinci decenii de domnie absolută a regimului Assad

Căderea şi fuga lui Bashar al-Assad la Moscova au pus capăt celor peste cinci decenii de domnie absolută a clanului său asupra Siriei.

Potrivit unei surse judiciare, şi alte figuri cheie ale puterii lui Assad urmează să fie judecate, printre care Wassim al-Assad, alt văr al fostului preşedinte, Amjad Youssef, principalul suspect într-un masacru comis în 2013 şi arestat săptămâna trecută, precum şi "piloţi care au participat la bombardarea oraşelor siriene".

Războiul care a devastat ţara timp de 13 ani a făcut peste jumătate de milion de morţi.

Forţele siriene au bombardat zonele controlate de rebeli, în timp ce zeci de mii de persoane au dispărut, în special în închisori.

După preluarea puterii, noile autorităţi islamiste au efectuat mai multe arestări în rândul foştilor responsabili şi au promis dreptate pentru crimele regimului anterior. 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Digi Sport
Lovitură de proporții în Italia! Interul lui Cristi Chivu riscă retrogradarea
Descarcă aplicația Digi Sport
Ultimele știri
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Ștefan-Radu Oprea a demisionat din funcția de secretar general al Guvernului. Cine îi ia locul
Vântul a făcut ravagii în țară: un mort, peste 100 de copaci căzuți și sute de intervenții. Care sunt județele cele mai afectate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Punctul sensibil al celui mai bun fotbalist al Universității Craiova: „Mister, nu mă băga! Nu pot să joc”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Un expert în antichități, indicat drept „creierul” jafului din noaptea morții milionarului Adrian Kreiner. A...
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Pro FM
Nunta lui Dorian Popa, organizată în doar patru săptămâni. Artistul, declarații emoționante: „Nu am cuvinte...
Film Now
Sandra Bullock, declarații rare despre viața de mamă singură după moartea partenerului ei: „Nu voi sacrifica...
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Actrițele din „Melrose Place”, din nou împreună după 27 de ani. Cum arată azi vedetele care făceau furori în...
UTV
Filmul „Michael” domină box office-ul la debut și stabilește un nou record. Biografia lui Michael Jackson...