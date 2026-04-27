Siria a deschis primul proces împotriva oficialilor regimului Assad înlăturat de la putere

Autoritățile siriene au deschis duminică primul proces public împotriva unor importanți reprezentanți ai regimului detronat, marcând astfel un pas important în cadrul procedurilor judiciare legate de crimele comise împotriva poporului sirian, relatează agenția siriană de presă SANA.

Ședința a avut loc la Palatul Justiției din Damasc, sub stricte măsuri de securitate și judiciare, în prezența procurorului general al Republicii, judecătorul Hassan al-Turba.

Ședința a fost prezidată de șeful Curții Penale a Patra și s-a concentrat asupra cazului lui Atef Najib, primul inculpat care a compărut în cadrul procesului.

Najib este acuzat de crime comise împotriva sirienilor, fiind primul dintre mai mulți foști oficiali ai regimului detronat care urmează să fie judecați.

Rudele victimelor au participat la proces

La ședință au participat rudele victimelor, precum și avocați arabi și internaționali și reprezentanți ai mass-media, ceea ce reflectă un interes mai larg față de proces.

Următoarea ședință în procesul oficialilor regimului detronat a fost programată pentru 10 mai.

Bashar al-Assad şi fratele său Maher, care au fugit din Siria după căderea lor în decembrie 2024, vor fi judecaţi în contumacie, însă un membru al familiei lor, Atef Najib, a apărut în faţa instanţei încătuşat şi în haine de deţinut în dungi.



Acuzaţii trebuie să răspundă în special pentru atrocităţile comise în timpul războiului civil declanşat în martie 2011 prin reprimarea manifestaţiilor pro-democraţie, scrie AFP, preluată de Agerpres.



"Astăzi începem primele procese ce ţin de justiţia de tranziţie în Siria", a declarat judecătorul Fakhr al-Din al-Aryan în deschiderea şedinţei.



"Acestea vizează un acuzat aflat în detenţie, prezent în boxă, precum şi acuzaţi care s-au sustras justiţiei", a precizat el.



Judecătorul nu l-a interogat pe Najib în timpul audierii care s-a concentrat pe "proceduri administrative şi juridice pregătitoare" şi a anunţat că a doua audiere va avea loc pe 10 mai.

Justiția, obiectiv major pentru noul regim

Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa a subliniat duminică pe X că justiţia va rămâne "un obiectiv major pe care statul şi instituţiile sale se străduiesc să îl atingă".



O sursă judiciară a declarat pentru AFP sub protecţia anonimatului că audierea a fost un preambul la examinarea cazurilor lui Bashar al-Assad, fratelui său şi altor personalităţi precum Najib.



Acest văr al preşedintelui demis, arestat în ianuarie 2025, este fostul şef al direcţiei de securitate politică din Deraa (sud), leagănul revoltei din 2011. El este acuzat că a condus acolo o vastă campanie de reprimare şi arestări.

Cinci decenii de domnie absolută a regimului Assad

Căderea şi fuga lui Bashar al-Assad la Moscova au pus capăt celor peste cinci decenii de domnie absolută a clanului său asupra Siriei.



Potrivit unei surse judiciare, şi alte figuri cheie ale puterii lui Assad urmează să fie judecate, printre care Wassim al-Assad, alt văr al fostului preşedinte, Amjad Youssef, principalul suspect într-un masacru comis în 2013 şi arestat săptămâna trecută, precum şi "piloţi care au participat la bombardarea oraşelor siriene".



Războiul care a devastat ţara timp de 13 ani a făcut peste jumătate de milion de morţi.



Forţele siriene au bombardat zonele controlate de rebeli, în timp ce zeci de mii de persoane au dispărut, în special în închisori.



După preluarea puterii, noile autorităţi islamiste au efectuat mai multe arestări în rândul foştilor responsabili şi au promis dreptate pentru crimele regimului anterior.

Editor : M.C