14 ani de război s-au terminat în doar 11 zile. Dar Siria încă nu şi-a găsit pacea, chiar dacă dictatorul Bashar Al-Assad a fugit în Rusia. Comunitatea alawaită din care făcea parte fostul lider a fost recent ţinta unui atac grav, soldat cu un număr mare de victime. Cu toate acestea, noua conducere a ţării spune că noua Sirie este un loc în care toată lumea va trăi în armonie. Cristina Cileacu, jurnalistă Digi24, a discutat cu Nidal Al-Sha'ar, ministrul economiei şi industriei în noul guvern de tranziţie sirian, ca să aflăm ce urmează după atâta suferinţă.

Cristina Cileacu: Nidal Al-Sha'ar, ministru al economiei în guvernul de formare al Siriei, bun venit la Pașaport diplomatic.

Nidal Al-Sha'ar: Mulțumesc foarte mult pentru găzduire.

Revinventarea unei țări distruse

Cristina Cileacu: Domnule ministru, ţara dumneavoastră este într-un război dur de 14 ani, aţi pierdut mulţi oameni, aveţi refugiaţi peste tot în lume. În România este o mică comunitate de refugiați sirieni, dar îi avem și aici. Țara dvs a fost aproape distrusă, iar economia dvs se află într-o situație foarte dificilă. Care este planul de reconstrucție, pentru că, în mod sigur, nu este ușor să începi din nou.

Nidal Al-Sha'ar: Aș dori să reiau ceea ce tocmai ai spus, că suntem cu adevărat, trăim într-o situație care nu a fost văzută în alte țări. Economia distrusă, infrastructura distrusă și pornim de fapt de la sub zero, nici măcar zero. Sunt o mulțime de locuri din care putem începe și este foarte greu de identificat exact, dar aceasta va fi o mișcare generală spre construirea economiei care a fost distrusă. Am rămas fără nimic. Ceea ce ne propunem, desigur, este să stimulăm un fel de dezvoltare economică, folosind resursele locale pe care le avem, mai avem câteva. Avem voința poporului de a reconstrui Siria. Avem acei refugiați și acei expați care au fost în afara Siriei, care au avut succes și au o experiență foarte bună. Ne bazăm pe ei să se întoarcă în Siria pentru a împărtăși cu noi reconstrucția. Nu este ușor să începi de la nimic sau de la zero, să zicem. Dar avem voință. Și sperăm că întreaga lume, comunitatea internațională va veni și ne va căuta ca să ne ajute. Și vedem că multe semne că întreaga lume simte, aș spune păreri de rău pentru Siria și chiar ar dori să ajute cu reconstrucția. Și reconstrucția va lua o formă diferită de o reconstrucție tradițională, pe care am văzut-o în diferite țări. Am suferit atât de mult timp și ce ne-ar plăcea să facem este să creăm ceva nou, este să reinventăm Siria, Siria pe care ne-ar plăcea să o vedem, în care ne-ar plăcea să trăim. Și aceasta va necesita o mentalitate complet diferită de modul în care obișnuiam să facem afaceri sau să facem lucruri, la nivel politic sau aspecte economice, aspecte sociale. Acest efort comun, sperăm că se va uni în producerea și prezentarea a ceva nou lumii, Siria care nu a fost, noua Siria, noii sirieni, noua direcție politică, noua reformă economică. Ne vom baza pe mecanisme diferite față de cele tradiționale, pe care le folosesc alte țări. Și avem resursele. Siria este o țară foarte bogată, în privința populației și spațiul său, deci este foarte bogată și trebuie să ne limităm la asta și să ne folosim resursele în cel mai bun mod posibil. Nu va fi absolut, perfect, dar vom încerca tot posibilul.

Ce urmează după 14 ani de război

Cristina Cileacu: Niciun război nu începe brusc, sunt semne. Este un crescendo, este un decrescendo. În Siria, acum vedem că situația nu este stabilă, dar se stabilizează. Cum intenționați să vă prezentați planurile în restul lumii, pentru că ați spus că sperați că restul lumii va sprijini Siria în acest demers, când situația nu este încă liniștită, să spunem.

Nidal Al-Sha'ar: În ultimii 64 de ani, poporul sirian a suferit atât de mult. Au fost atât de mulți factori acumulatori care au contribuit la acea suferință. Sperăm că această suferință s-a terminat complet acum. Acest lucru ne ajută și se pretează la unitatea noastră. Unitatea noastră acum este puterea noastră, voința noastră de a reconstrui Siria este punctul nostru forte. Și asta ne va oferi posibilitatea de a explica asta întregii lumi. Trebuie să lucrăm la reputația Siriei. Trebuie să construim cu adevărat unul nou, pentru că trecutul nu a fost foarte încurajator, să zicem. Acesta este ceva nou și când încerci să vinzi un brand nou, sunt atât de mulți pași pe care trebuie să îi faci, există atât de multe baze pe care le construiești. Și începem acum primul pas pentru a construi acea bază, că Siria face parte din comunitatea internațională, este o parte productivă, este o parte pozitivă, este o parte pașnică. Siria va fi prietenoasă cu toți vecinii săi, va contribui la dezvoltarea mondială. Avem atât de multe creiere care ar putea face asta, am făcut-o în trecut, deci avem precedent. Avem un istoric. Ne vom limita la asta. Siria este un centru de civilizație, după cum știți, de mii de ani. Acesta este un lucru pe care îl considerăm bogăție pentru noi și am dori să îl folosim, pe lângă noua față pe care o prezentăm acum lumii, sperăm că toți acești factori împreună cu ajutorul comunității internaționale, vom putea prezenta un bun caz de recuperare. Ne recuperăm astăzi, iar recuperarea este uneori dureroasă, nu este întotdeauna ușor de trecut. Sunt atât de mulți factori, de fapt, și din nou, repet, este voința oamenilor pe care o avem astăzi și nu am mai avut niciodată înainte.

Sirienii schimbă regimul cu relațiile

Cristina Cileacu: Și cum va arăta această nouă față a Siriei pentru că, de exemplu, în România, în ultimii 14 ani de război din țara dvs, comunicarea cu oficialii a fost inexistentă. Ce să afle sau să audă publicul român despre noua Sirie, nu știu cât de multe știa despre vechea Sirie.

Nidal Al-Sha'ar: Vorbiți despre oficialii sirieni din trecut, dar acum mă vezi aici. Sunt aici, în România și vorbesc cu tine.

Cristina Cileacu: Dați interviuri.

Nidal Al-Sha'ar: Dau interviuri și voi ajunge să fiu arătat poporului român. Românii au fost întotdeauna prietenoși cu noi, indiferent de regimurile care ne-au guvernat, ceea ce apreciem cu adevărat, pentru că înseamnă că se raportează la oameni, nu la regimuri. Și acest lucru este foarte încurajator pentru noi. Suntem deschiși, ne-ar plăcea să fim mai deschiși, am dori ca oamenii să ajungă la noi la fel de mult cât ajungem la ei, să avem un fel de beneficiu reciproc în toată relația noastră. Aceasta este o speranță și lucrăm la ea, iar lucrul frumos pe care îl vedem indică faptul că oamenii își deschid ușile pentru noi. Comunitatea internațională, țările, individual, colectiv, vorbim despre organizaţii internaţionale. Ați văzut ce s-a întâmplat în ONU acum două zile, ne-am ridicat steagul, noul nostru steag. A fost ceva la care am visam ani în șir și s-a realizat. Lucrurile merg bine, cred. Iar faptul că tocmai deschidem Siria durează puțin, deci oficialii noștri trebuie să se obișnuiască cu această interacțiune, cu comunitatea internațională. Unii dintre ei sunt foarte bine cunoscuți, experți și cred că aceștia vor fi ambasadorii noștri în țări precum România în alte țări, în special în Uniunea Europeană. Avem relații istorice culturale cu Uniunea Europeană și nu vrem să renunțăm la asta. Din păcate, am tăcut de ani de zile, dar astăzi ne trezim şi ne-ar plăcea ca acest lucru să se traducă în relaţii bune şi o realitate puternică, o realitate bună, benefică pentru toţi.

Întoarcerea la diplomație

Cristina Cileacu: Pentru că aţi menţionat Naţiunile Unite şi pentru că încă vorbim despre rănile unui război de 14 ani, îmi amintesc că în timpul bombardamentelor ruseşti asupra Alepului şi a fostului regim Assad din Siria, am discutat cu sirieni prinşi în centrul oraşului Alep sub bombardament. Oamenilor le era frică. Oamenii au suferit foarte mult. Alepul a fost o rană mare în inima siriană. Relația cu Rusia va continua, deoarece știu că chiar acum guvernul dvs. de tranziție discută dacă bazele rusești ar trebui să fie încă pe teritoriul Siriei?

Nidal Al-Sha'ar: Sunt din Alep, așa că sunt familiarizat cu ceea ce s-a întâmplat acolo. A fost ceva care nu cred că a reprezentat preocuparea reală a guvernului sau a poporului rus față de Siria. Cred că a fost ceva care a apărut brusc, și anume alianța dintre regim (n.r. Assad) și guvernul din Rusia, a fost precum beneficiile tranzacționării, favorurile comerciale. Acest lucru a dispărut acum, astăzi, "favorizarea comercială" a dispărut. Suntem foarte realiști. Nu avem această mentalitate de răzbunare. Nu avem asta, știi. Sperăm să vedem reacții pozitive din partea guvernului rus și avem semne în acest sens. Și președintele nostru se deschide să discute cu toate țările, inclusiv cu Rusia. După cum știți, Rusia are o relație lungă, o relație istorică cu Siria, la nivel guvernamental și la nivel popular și social. Nu putem pur și simplu șterge asta. Trebuie să fim realiști. Avem de-a face cu asta. Trebuie să fim raționali în privința asta. Aceasta este noua Siria, iar noua Siria trebuie să facă totul bine. Aceasta este perspectiva noastră de astăzi. Și vedem că atunci când vorbim cu toți oficialii din Siria, vedeți această perspectivă foarte solidă și foarte clară. Nu numai Rusia, vorbim despre SUA. Am avut o relație foarte proastă cu SUA de-a lungul anilor. Astăzi ne deschidem către SUA, miniştrii noştri sunt în SUA, este adevărat că au fost în Banca Mondială, dar au fost SUA și vorbim, ne angajăm, discutăm și discutăm. Întreaga cheie este că trebuie să te deschizi într-un mod foarte transparent și real, sincer. Și cred că facem asta și până acum am avut foarte mult succes, propria mea estimare.

Negociem cu toți, nu alegem tabere

Cristina Cileacu: Teritoriul dvs a fost, în timpul războiului, un "loc de joacă" pentru multe puteri, multe interese, diferite. Ați menționat Statele Unite, ați menționat Rusia, dar a fost și Iran, Turcia, Israel. Aveți de gând să reporniți relațiile cu toate aceste țări, este la fel de practic pe cât spuneți?

Nidal Al-Sha'ar: A fost un dezastru și a fost haotic. Această fază s-a încheiat astăzi, că să trecem de dezastru și o situație haotică, este nevoie de multă muncă, așa că, desigur, trebuie să stabilim relațiile cu toți acești vecini, pentru că știm motivele din spatele acestui haos care a avut loc. Acest haos s-a terminat astăzi, așa că putem să ne întoarcem și să stabilim relația potrivită, interesele reciproce pot fi rezolvate foarte bine astăzi, pentru că avem un guvern puternic. Acest guvern este susținut de aproape toți sirienii astăzi. Și aceasta este bogăția, aceasta este puterea pe care o vom folosi pentru a justifica relațiile bune cu toți vecinii și cu alte superputeri. Și cu UE, desigur. Așa că facem baza astăzi, construim baza. Nu am de gând să spun că este terminată, este completă, nu, este în proces.

Siria își acceptă destinul geografic

Cristina Cileacu: Dar dle ministru, nu are această bază nevoie de încredere?

Nidal Al-Sha'ar: Este destinul, Cristina. Pentru că destinul nostru este să fim vecini cu Turcia, Iordania, Liban, Irak. Acesta este destinul nostru. Nu putem scăpa pur și simplu de asta. Trebuie să fim pragmatici. Trebuie să fim realiști și umani, să lucrăm cu acești vecini. Și din nou, spun, toată lumea face greșeli. Toată lumea comite nenorociri. Nu poți doar, știi...

Cristina Cileacu: Dar a fost mai mult decât o greșeală.

Nidal Al-Sha'ar: A fost devastator pentru noi, mai ales pentru noi. A fost cu adevărat devastator. Uită-te la distrugerea prin care trecem astăzi. Dar din nou, trebuie să începem, trebuie să începem de la capăt. Trebuie să lăsăm acest lucru în urmă și să începem din nou, cu justiția tranzitorie pe care o căutăm astăzi. Sperăm că modelul nostru de justiție tranzitorie va fi unic, deoarece ceea ce s-a întâmplat în Siria nu este similar cu ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în Rwanda sau Africa de Sud. Avem un model complet diferit. Așadar, avem nevoie de un model complet diferit de justiție tranzitorie. Și odată ce acest lucru va fi pus în aplicare, cred că acest lucru va spori și va împuternici încrederea altor țări. Este nevoie de timp pentru a construi, este un proces cumulativ. Nu se întâmplă peste noapte. Și am început acum să gândim și să punem în aplicare, o parte din factorii de tranziție ai justiției din Siria. Din păcate, sunt și unele greșeli, dar sperăm că vom depăși acest lucru în viitorul apropiat.

Cuvintele se corectează, faptele se vindecă

Cristina Cileacu: Credeți că la nivelul populației siriene fiecare grup minoritar va găsi pacea în cele din urmă, pentru că avem acest masacru recent al minorității alawite din Siria și, din înțelegerea mea, se construiește un fel de miliție locală pentru pentru a se proteja, pentru că nu se mai simt protejați de actualul guvern?

Nidal Al-Sha'ar: Două cuvinte care nu-mi plac. Unul dintre este minorităţi. Nu avem minorităţi. Avem componente. Sunt componente siriene. Vrei să le numești minorități, îți asumi responsabilitatea.

Cristina Cileacu: Este cuvântul folosit în România.

Nidal Al-Sha'ar: Ele sunt componente. Siria este o singură naţiune. Și are componente, dar nu avem minorități, nu credem în cuvântul minorități. Al doilea cuvânt este un masacru. Când vorbești despre un masacru, este un tip de acțiune deliberată, care a avut loc din cauza atâtor lucruri. Ceea ce s-a întâmplat (n.r. cu comunitatea alawită) a făcut într-adevăr parte din dezastrul și haosul prin care am trecut, provocat de fostul regim. Acestea sunt rezultatele, le vedeți astăzi. Dar nimeni nu s-a așezat și a contemplat un masacru împotriva alawiților. Alawiții sunt componente, componente foarte importante ale Siriei. Ei sunt cei originali, nu sunt diferiți de alte componente, dar lucrurile se întâmplă uneori din cauza greșelilor din trecut. Și aceste greșeli din trecut au fost comise de fostul regim. Cu toții plătim prețul pentru aceste greșeli. Deci nu aș merge chiar atât de departe să numesc asta masacru. Și cred că lucrurile ar trebui să se calmeze foarte curând. Oamenii își vor da seama de noua realitate. Acest lucru, după cum îți amintești, Cristina, a venit ca o surpriză. În 11 zile, țara a fost liberalizată. Nimeni nu s-a gândit vreodată la asta.

Cristina Cileacu: Că s-ar întâmpla așa de repede, da.

Nidal Al-Sha'ar: S-a întâmplat și a fost un șoc. Este nevoie de timp ca să te vindeci de un șoc, așa că aceste lucruri se întâmplă, din păcate, este foarte nefericit că se întâmplă, nu ne plac deloc, suntem împotriva lor, chiar și la nivel individual, nu vom tolera asta. Categoric. Dar s-au întâmplat.

Siria deschide ușa investițiilor

Cristina Cileacu: Din moment ce sunteți ministrul Economiei și Industriei și Siria are nevoie de investiții, știu, de exemplu, că Qatar și Arabia Saudită sunt dispuse să vă plătească datoria față de Banca Mondială. Cine altcineva vă va ajuta?

Nidal Al-Sha'ar: Relația noastră cu Qatarul este îndelungată. Adică, a trecut mult timp de când avem o relație foarte bună. Și cu saudiții, am trecut prin suișuri și coborâri, dar astăzi este foarte stabilă. Același lucru este valabil și pentru majoritatea țărilor din Golf. Și astăzi ne deschidem către europeni. Pot să citez prin ce trec. Vă pot spune propria mea experiență. De când am ajuns în funcție, am primit, dacă nu cel puțin 60 sau 70 de propuneri pentru investiții grele în Siria. Majoritatea provin din Occident.

Cristina Cileacu: Pot să întreb ce domenii?

Nidal Al-Sha'ar: Vorbim de la instalațiile de zahăr, la ciment, la transferul de tehnologie, la calculatoare, la robotică, la programare, la industrii agricole, la orice sursă de genul, chiar și porturi, tutun, orice altceva. În fiecare zi primesc cel puțin patru sau cinci propuneri. Zilnic. Acum, unele dintre ele trebuie să recunosc că au o legătură siriană, cum ar fi parteneri sirieni, ceea ce este bine. Asta înseamnă că sirienii de afară sunt interesați să se întoarcă și să-și pună banii în Siria. Dar vin și cu parteneri din Occident. Și acest lucru este foarte încurajator. Și sincer, astăzi durează ore să trec prin toate aceste propuneri. Și fiecare propunere acum este binevenită, indiferent de dimensiune. Chiar dacă este mică, medie este în regulă pentru noi, pentru că avem nevoie de tot, trebuie să pornim de pretutindeni și orice loc din care pornim este un loc bun, pentru că așa cum am spus la început, suntem la zero așa că sunt foarte fericit de fapt și sunt foarte încurajat de ceea ce văd și de propunerile pe care le aud. Și nu menționez apeluri telefonice aici, menționez propuneri scrise, apeluri telefonice, le număr zilnic. Unii oameni poate, nu aș spune că visează, dar poate testează apele. Vor doar să vadă dacă pot investi sau nu, cât de bineveniți sunt. Le arătăm că sunteți bineveniți. Fiecare efort în Siria este un efort binevenit, atâta timp cât este pașnic, pozitiv în beneficiul poporului nostru. Nu vom refuza nimănui posibilitatea de a investi în acest pământ frumos.

România, pod între trecutul și viitorul Siriei

Cristina Cileacu: Trebuie să spun publicului care urmărește acest program că trăiți în România de ceva timp, pe durata războiului sirian, acum vă întoarceți la Damasc pentru a vă prelua noul portofoliu. Ce așteptați de la România, având în vedere legătura noastră istorică cu Siria, și fiind singura țară care nu a închis niciodată ambasada din Damasc, în acești 14 ani lungi de război?

Nidal Al-Sha'ar: Da, sunt foarte fericit să spun că locuiesc aici de aproape doi ani și sunt unul dintre mulți care au fost foarte fericiți aici. De fapt, mă simt un pic trist în interior că părăsesc Bucureștiul astăzi și trebuie să mă întorc în Siria, datorită noii ocupații pe care o am acolo. Din nou, România și Siria au avut relații foarte bune. Am avut mulți studenți care au venit aici și și-au construit noile vieți, și-au obținut diplomele și s-au întors să lucreze în Siria. Legătura este continuă. Nu a fost niciodată tăiată, chiar și cu războiul și cu haosul pe care l-am avut. Întotdeauna a existat o legătură între sirieni și români. Și acum lucrurile sunt deschise și acest haos. Sperăm să s-a terminat complet. M-aș aștepta ca această relație să se consolideze, să fie mai benefică pentru ambele părți, să fie mai vie, ar fi să aibă efecte reale asupra ambelor națiuni. Și putem beneficia foarte mult de România, ați trecut și voi prin vremuri grele, în anii 80 și 90. Nu a fost ușor pentru România și s-a transformat într-o țară foarte frumoasă, dezvoltată. Și am putea beneficia de această experiență, fie că este tehnologică, educațională, economică. Cred că sunt atât de multe de învățat de la România în activarea planului economic. Așa că sunt foarte plin de speranță și aștept cu nerăbdare relații cu adevărat bune.

Cristina Cileacu: Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu și mult noroc Siriei și sirienilor.

Nidal Al-Sha'ar: Mulțumesc că m-ai găzduit. Apreciez.