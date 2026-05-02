Live TV

Sirienii revin în ţară cu sutele de mii, dar numărul celor repatriaţi din Germania nu depăşeşte 4.000

Data publicării:
Syrians women celebrate the end of the Assad regime after the change of power in Syria, on the forecourt of the main train station in Duisburg, North
Femeile siriene sărbătoresc sfârșitul regimului Assad după schimbarea puterii în Siria, în fața gării principale din Duisburg, Renania de Nord-Westfalia, Germania. Foto: Profimedia

Circa 1,6 milioane de sirieni s-au întors acasă după tranziţia politică de la sfârşitul anului 2024, cei mai mulţi din ţările vecine, potrivit datelor furnizate de Înaltul Comisariat ONU pentru refugiaţi (UNHCR), relatează sâmbătă dpa, potrivit Agerpres. 

Datele, citate sâmbătă de ziarul Welt am Sonntag, arată că 634.000 de sirieni s-au întors din Turcia, 621.000 din Liban şi 284.000 din Iordania.

Potrivit datelor furnizate de Biroul german pentru migraţie BAMF în luna februarie, anul trecut 3.678 de refugiaţi sirieni s-au întors acasă anul trecut din cei peste 900.000 care locuiesc în prezent în Germania.

Numărul sirienilor care cer azil în Germania a crescut rapid după înlăturarea dictaturii de 50 de ani a dinastiei Assad în decembrie 2024. Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, a cărui grupare HTS a înlăturat regimul Assad, a încercat o apropiere de Occident.

Guvernul german a transmis clar că nu mai vede motive pentru a oferi protecţie refugiaţilor sirieni, dar nu a trecut la repatrierea forţată, în contextul unei dezbateri în Germania privind condiţiile din Siria.

Partidele de opoziţie se pronunţă pentru a le permite refugiaţilor sirieni să se întoarcă în ţară temporar pentru a evalua condiţiile, dar în conformitate cu legea actuală ei riscă să-şi piardă statutul dacă pleacă în ţară temporar.

Germania le oferă de asemenea până la 1.000 de euro repatriaţilor adulţi în asistenţă financiară, notează dpa.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
1
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
barbat cu catuse la maini
2
Rusia va extrăda în România unul dintre cei mai căutați infractori, aflat pe lista Most...
sorin grindeanu psd
3
Răspunsul PSD la apelul Oanei Gheorghiu privind moțiunea de cenzură: partidul și-a pus...
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
4
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
Cheie pentru o noua casa
5
O familie din Germania oferă gratis o casă de 200 mp, dar nu și terenul de sub ea. Ce...
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
Digi Sport
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald tusk sustine o alocutiune
Polonia lansează un apel către țările NATO, după decizia lui Trump privind Germania: „E dezastruos”
militari americani
Purtătoare de cuvânt NATO: Lucrăm cu SUA pentru a înţelege decizia lor de a retrage trupe din Germania
boris pistorius la un eveniment politic
Reacția Germaniei după ce SUA au anunțat că vor retrage 5.000 de soldaţi americani
Baza Ramstein
SUA retrag 5.000 de militari din Germania. Anunțul Pentagonului
ONU, Consiliul de Securitate
MAE a semnalat în cadrul Consiliului de Securitate al ONU ultimele incidente cu drone rusești care au căzut în România
Recomandările redacţiei
Ministrul fondurilor europene.
Pîslaru răspunde acuzațiilor PSD privind banii din PNRR cu un atac...
simion
George Simion intervine în scandalul SAFE și acuză Coaliția PSD-PNL...
Două convoaie cu blindate franceze au intrat în România, pe la Nădlac
Sute de echipamente militare vor traversa teritoriul României. MApN...
insigna cu sigla pot
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii...
Ultimele știri
NATO organizează în Polonia exerciții militare cu muniție reală. Scopul deplasării de trupe SUA din Germania
Japonia se oferă să subvenționeze persoanele singure pentru a folosi aplicațiile de întâlniri
SUA mai fac un pas către interzicerea dreptului la avort. Decizia luată de o instanță de peste Ocean
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Filmare rară cu prințesa Charlotte, la împlinirea a 11 ani. Frumoasele imagini publicate de William și Kate...
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns să doarmă pe străzi: 'Boschetar, n-are casă'
Fanatik.ro
Jucătoarele de la CSM București care au o relație nu se mai ascund. Ipostaza în care au apărut tinerele
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Singurul tenismen român care l-a învins pe uriașul Nadal: ”Nu cred că și-a imaginat nimeni”
Adevărul
Semănătoarea își reia activitatea după 10 ani de suspendare, dar nu va mai produce combine
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
Pro FM
Detalii despre viața lui Prince, la 10 ani de la moartea lui. Cine e femeia care l-a făcut tată și drama...
Film Now
Goldie Hawn a dat Hollywoodul pe munții din Colorado. Motivul pentru care refuză majoritatea scenariilor
Adevarul
Până unde poate merge răzbunarea unei femei înşelate: şi-a drogat soţul şi l-a castrat cu un cuţit după ce a...
Newsweek
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
Digi FM
Prințesa Charlotte a împlinit 11 ani! Fotografia postată de părinții ei, William și Kate. „Un portret superb”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Rolul pe care Scarlett Johansson nu l-a obținut niciodată: „Am încercat 20 de ani și nimeni nu m-a vrut”
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte