Sirienii revin în ţară cu sutele de mii, dar numărul celor repatriaţi din Germania nu depăşeşte 4.000

Circa 1,6 milioane de sirieni s-au întors acasă după tranziţia politică de la sfârşitul anului 2024, cei mai mulţi din ţările vecine, potrivit datelor furnizate de Înaltul Comisariat ONU pentru refugiaţi (UNHCR), relatează sâmbătă dpa, potrivit Agerpres.

Datele, citate sâmbătă de ziarul Welt am Sonntag, arată că 634.000 de sirieni s-au întors din Turcia, 621.000 din Liban şi 284.000 din Iordania.

Potrivit datelor furnizate de Biroul german pentru migraţie BAMF în luna februarie, anul trecut 3.678 de refugiaţi sirieni s-au întors acasă anul trecut din cei peste 900.000 care locuiesc în prezent în Germania.

Numărul sirienilor care cer azil în Germania a crescut rapid după înlăturarea dictaturii de 50 de ani a dinastiei Assad în decembrie 2024. Preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, a cărui grupare HTS a înlăturat regimul Assad, a încercat o apropiere de Occident.

Guvernul german a transmis clar că nu mai vede motive pentru a oferi protecţie refugiaţilor sirieni, dar nu a trecut la repatrierea forţată, în contextul unei dezbateri în Germania privind condiţiile din Siria.

Partidele de opoziţie se pronunţă pentru a le permite refugiaţilor sirieni să se întoarcă în ţară temporar pentru a evalua condiţiile, dar în conformitate cu legea actuală ei riscă să-şi piardă statutul dacă pleacă în ţară temporar.

Germania le oferă de asemenea până la 1.000 de euro repatriaţilor adulţi în asistenţă financiară, notează dpa.

