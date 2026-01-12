Sistemele de apărare antiaeriană furnizate de Moscova s-au dovedit a fi nepregătite să respingă un atac american de amploare, care a precedat operațiunea de capturare a președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forțele speciale americane.

Această concluzie este formulată de The New York Times, care a discutat cu experți și a analizat datele obținute în urma unui control obiectiv. Potrivit unor oficiali americani bine informați, sistemele strategice și tactice rusești „S-300” și „Buk-M2”, pe care Caracas a început să le achiziționeze încă din 2009 și care ar fi trebuit să acopere spațiul aerian venezuelean, nici măcar nu erau conectate la radare în timpul operațiunii SUA din 3 ianuarie.

În plus, potrivit foștilor oficiali americani și analiștilor, sistemele de apărare aeriană achiziționate de la Rusia nu erau conectate între ele când forțele americane au intrat în spațiul aerian deasupra Caracasului și, probabil, „nu funcționau de ani de zile”. Analiza fotografiilor, a videoclipurilor și a imaginilor satelitare cu urmările atacurilor americane a arătat că unele componente ale instalațiilor de apărare aeriană se aflau în depozite la momentul atacului și nu erau funcționale. Conform acestor materiale, armata americană a lovit în primul rând locurile în care Venezuela a desfășurat sau depozitat sistemele de apărare aeriană „Buk”, inclusiv în apropierea capitalei țării.

Una dintre aceste lovituri a lovit orașul de coastă La Guaira, situat la 30 km de Caracas. Martorii oculari au publicat imagini cu o explozie puternică în depozitele din port, pe care guvernatorul José Alejandro Terán a numit-o ulterior un atac asupra depozitelor de medicamente. Cu toate acestea, într-una dintre înregistrări video se puteau vedea resturile arse ale lansatorului „Buk”, precum și resturi împrăștiate ale rachetelor. Un atac similar a lovit spațiile de depozitare ale unui alt complex „Buk” din orașul vecin Catiya-la-Mar. Acolo, pe video au fost surprinse lansatoarele distruse și punctul de comandă al unui sistem care nu fusese încă instalat. Resturile distruse ale altor două lansatoare „Buk” au fost filmate la baza aeriană La Carlota și la aerodromul din orașul Iguero.

Venezuela a întâmpinat, de asemenea, dificultăți în întreținerea complexelor de apărare aeriană din Rusia, pe fondul lipsei specialiștilor ruși și a pieselor de schimb necesare în Ucraina, au declarat oficiali americani bine informați. Potrivit acestora, Moscova a permis probabil în mod deliberat deteriorarea armamentului vândut Venezuelei, pentru a evita un conflict mai grav cu Washingtonul. Dacă armata venezueleană ar fi doborât un avion american, consecințele pentru Kremlin ar fi putut fi semnificative, au subliniat interlocutorii.

„Trupele [Venezuelei] nu au fost dispersate, radarele de detectare nu au fost activate, desfășurate sau puse în funcțiune. A fost o serie de erori care a permis Statelor Unite să acționeze cu ușurință”, a remarcat analistul militar venezuelean Yasser Trujillo, adăugând că sistemul de apărare aeriană al țării reprezenta „o amenințare foarte redusă”.

În timpul operațiunii americane, Venezuela nu a utilizat practic deloc sistemele rusești de apărare antiaeriană SA-24 („Igla-S”). În octombrie, Maduro a declarat că Venezuela are „cel puțin 5000” de astfel de sisteme. O serie de înregistrări video arată că, după ce sistemele SA-24 au tras asupra militarilor venezueleni, aviația americană a ripostat. Doi oficiali americani bine informați au sugerat că această ripostă dură ar fi putut „descuraja trupele venezuelene” să utilizeze sistemele lor portabile.

