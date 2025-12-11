Sistemul care transformă puștile soldaților în „ucigași de drone”. Tot mai multe țări europene sunt interesate să-l cumpere

Armatele europene sunt interesate tot mai mult de o tehnologie care transformă puștile clasice în dispozitive pentru doborârea dronelor, spune un producător israelian de arme citat de Business Insider. Țările europene caută modalități mai ieftine de a contracara creșterea numărului de aparate fără echipaj, folosite în războiul din Ucraina de ambele tabere.

Un reprezentant al producătorului de arme de foc Israel Weapon Industries a declarat pentru Business Insider că cel puțin 10 țări europene au achiziționat sau au manifestat interes pentru sistemul Arbel, un microcomputer menit să optimizeze mai bine armele standard pentru doborârea dronelor, de când a început invazia rusă în Ucraina, în 2022.

IWI a refuzat să spună cine sunt cumpărătorii și părțile interesate. Dar Europa a devenit din ce în ce mai interesată de apărarea antidronă.

Dronele au dominat câmpul de luptă în acest război, oferind Ucrainei și Rusiei supraveghere constantă și capacități de atac de precizie. Ambele părți dezvoltă modalități ieftine de a face față amenințării, iar țările care urmăresc îndeaproape conflictul investesc în aceleași sisteme.

Sistemul Arbel al IWI este deja utilizat de un număr nedivulgat de armate din întreaga lume, a declarat Semion, șeful companiei pentru Europa, care a solicitat să fie identificat doar cu prenumele său din motive de securitate.

El a spus că, până anul viitor, având în vedere tendințele actuale, se așteaptă ca 40% până la 50% dintre țările europene să fi achiziționat sistemul Arbel sau să fie pe punctul de a-l cumpăra, reflectând investițiile tot mai mari pe întreg continentul în apărarea antidronă eficientă din punct de vedere al costurilor.

Drone de toate formele și dimensiunile și cu tot felul de funcții joacă roluri cheie pe câmpul de luptă din Ucraina, dar una dintre cele mai problematice pentru soldații de ambele părți este drona cunoscută ca First-Person-View (FPV).

Dronele FPV sunt adesea înarmate cu explozibili care le transformă în arme de precizie ieftine. Pentru a le învinge, soldații încearcă să le bruieze semnalul.

Dar dronele FPV sunt din ce în ce mai mult controlate prin fibră optică, mai degrabă decât prin frecvențe radio, ceea ce le face imune la războiul electronic. Singura opțiune este să le doboare cu arme ușoare, dar chiar și asta necesită precizie și mult noroc.

Dronele sunt ținte greu de lovit cu orice altceva decât o pușcă, și chiar și atunci nu există nicio garanție de succes. Se pot mișca rapid și în moduri neașteptate.

Dronele au devenit o caracteristică permanentă a câmpului de luptă modern, iar militarii se întrec în a dobândi sisteme de apărare personală antidronă, precum Arbel, în cazul în care soldații se trezesc vizați de una dintre aceste arme.

Arbel este un sistem computerizat minuscul care poate fi integrat în mitraliere ușoare sau puști de asalt, oferind soldatului o lovitură mai precisă pe câmpul de luptă în scenarii care necesită reacții rapide sau împotriva țintelor în mișcare, cum ar fi dronele mici, a spus Semion.

Când este activat, sistemul permite unui soldat să țină apăsat trăgaciul, în timp ce Arbel eliberează automat cartușe în momentele în care este cel mai probabil să lovească ținta. Poate doborî drone de la aproximativ 450 de metri în timpul zilei și la 200 de metri noaptea.

Senzorii sistemului studiază comportamentul trăgătorului - mișcarea armei, stabilitatea și presiunea pe trăgaci. Cu trăgaciul apăsat, tot ce trebuie să facă soldatul este să țină drona în câmpul vizual; Arbel decide exact când ar trebui să se tragă fiecare glonț.

Arbel este alimentat de baterii și adaugă aproximativ 400 de grame armei, iar soldații se pot adapta rapid. Semion a spus că sistemul este ieftin, dar a refuzat să dezvăluie detalii specifice despre cost.

El a mai spus că a avea un astfel de sistem în dotare e ca și cum ai fi echipat cu cască și vestă antiglonț, deoarece că dronele de astăzi „sunt noile gloanțe pe câmpul de luptă”.

Arbel, în sine, nu știe neapărat înspre ce trage, e treaba soldatului să atace țintele în mod responsabil, a mai spus Semion.

Versiuni anterioare ale sistemului Arbel sunt pe piață de câțiva ani, dar abia recent, după ce Rusia a invadat Ucraina, iar utilizarea dronelor a explodat pe câmpul de luptă, a fost considerat o soluție viabilă împotriva dronelor

Țările europene, în special, sunt conștiente de amenințarea tot mai mare reprezentată de drone și există o cerere tot mai mare de soluții antidronă.

Arbel este unul dintre numeroasele sisteme care oferă ajutor soldaților pentru a folosi arme ușoare pentru a combate amenințarea dronelor, fără a fi nevoie să ia prea mult echipament suplimentar.

Anul trecut, Business Insider a observat soldați americani care se antrenau să doboare drone cu Smart Shooter - o pușcă echipată cu o optică specială care urmărește amenințarea, îi calculează traiectoria și notifică utilizatorul atunci când are o șansă rezonabilă de a o lovi.

Mai există de aemenea tehnologia de recunoaștere a țintelor AimLock, care ar putea ajuta în lupta împotriva dronelor prin îmbunătățirea diverselor arme.

Țările occidentale se întrec, de asemenea, în dezvoltarea de drone interceptoare ca o capacitate antidronă, urmând exemplul Ucrainei, care a investit masiv în producția acestor sisteme mici și le folosește pe scară largă pentru a combate amenințările rusești.

Editor : M.B.