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Sistemul instituțional al mass-media publice va fi în totalitate transformat în Ungaria

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MTVA headquarters in Budapest, Hungary, home of the country’s public service media organization, often described internationally as state media.
Sediul televiziunii publice ungare. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce se întâmplă cu agenția națională de presă Reformularea principiilor de bază ale mass-media publice

Sistemul instituțional al mass-media publice va fi în totalitate transformat după ce Parlamentul a adoptat marți legea privind serviciile media și comunicarea în masă și legislația inițiată de deputații Partidului Tisza, al noului premier Peter Magyar, scrie hirado.hu.

Sistemul instituțional al mass-media publice va fi în totalitate transformat după ce Parlamentul a adoptat marți legea privind serviciile media și comunicarea în masă, precum și legislația inițiată de deputații Partidului Tisza în vederea modificării a altor legi conexe. Astfel, va fi înființată Societatea Nonprofit de Radiodifuziune și Televiziune din Ungaria (Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt), independența Agenției Naționale de Presă va fi restabilită odată cu înființarea MTI Nonprofit Zrt., iar noul organism de supraveghere a mass-media publice va fi Consiliul Independent al Mass-Media Publice.

Propunerea deputaților István Hantosi, Márton Melléthei-Barna și Krisztián Kulcsár (Tisza) a fost adoptată în Parlament cu 145 de voturi pentru și 39 împotrivă.

Conform legii, Fondul de Sprijinire și Administrare a Activelor Serviciilor Media (MTVA) va fuziona cu Compania de Servicii Media Duna (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.), iar compania rezultată va fi denumită Societatea Nonprofit de Radiodifuziune și Televiziune din Ungaria, această organizație va îndeplini în continuare sarcinile de serviciu public de radio, televiziune, audiovizual, digital și producție de programe.

Ce se întâmplă cu agenția națională de presă

De asemenea, va fi restabilită Independența Agenției Naționale de Presă, prin urmare va fi înființată Agenția Ungară de Telegraf (MTI - Magyar Távirati Iroda), care va funcționa cu un buget separat și va avea sarcina de a furniza știri, reportaje scrise și video, fotografii, materiale informative, grafice și date documentare despre evenimente interne și externe.

Conform legii, MTI trebuie să furnizeze informații și despre partidele parlamentare, alte partide, organizații ale societății civile, guvern, administrațiile publice locale, instanțe și parchete, și trebuie de asemenea să mențină o rețea de corespondențe la nivel național - la nivel de capitală și la nivel de județ -, în zonele cu populație maghiară din Bazinul Carpatic, precum și în străinătate, în conformitate cu sistemul de relații internaționale al țării.

Directorii generali ai celor două companii media non-profit vor fi selectați printr-o competiție deschisă; va fi un factor de excludere pentru cel care în ultimii cinci ani a fost prim-ministru, membru al guvernului, secretar de stat, membru al Parlamentului, primar, oficial de partid sau un alt actor al scenei politice".

Bugetul Societății Nonprofit de Radiodifuziune și Televiziune din Ungaria, precum și al MTI va fi stabilit de Parlament printr-o lege separată pe trei ani, pentru prima dată începând cu 2028.

Fundația Serviciului Public, care va înceta să existe, va fi înlocuită de Consiliul Independent de Media Publică, care va exercita drepturile de proprietate asupra noilor companii de media publică.

Consiliul va fi format din nouă membri: șase membri vor fi nominalizați de grupurile parlamentare – jumătate de către partidul de guvernământ și jumătate de către facțiunile opoziției – și trei de către organizațiile profesionale din domeniul media.

Primii vor fi aleși pentru un mandat de 4 ani, dar nu mai mult decât până la formarea noului Parlament, iar cei din urmă vor fi aleși pentru un mandat de doi ani. Membru al consiliului nu poate fi o persoană care a deținut o funcție de partid, a fost delegat de partid sau s-a angajat în altă activitate politică de partid în ultimii cinci ani. Consiliul este însărcinat cu alegerea directorilor generali, cu decizia privind consiliile de supraveghere și auditorii, cu monitorizarea managementului, cu aprobarea contractelor majore și cu solicitarea în fiecare an a unui audit extern independent de conținut pentru a evalua activitate.

Activitatea consiliului este sprijinită de Biroul Consiliului Mass-Media Independente, care funcționează ca instituție bugetară.

Actualul MTVA va fi înlocuit de Fondul de Presă, care nu va servi la funcționarea mass-media publice, ci la sprijinirea furnizorilor independenți de conținut media, a serviciilor de social media, a programelor de servicii publice și a "produselor de presă care funcționează conform standardelor jurnalismului etic".

Reformularea principiilor de bază ale mass-media publice

Legea a reformulat și principiile de bază ale mass-media de serviciu public.

Conform acestora, serviciile publice de media și furnizarea de conținut media trebuie să ofere informații de calitate într-un mod imparțial și echilibrat, să funcționeze independent de guvern, de actorii politici și economici și să se bazeze pe respectarea independenței editoriale.

Principiile de funcționare a serviciului public vor fi detaliate în Carta Serviciului Public, care va fi creată de Consiliul Serviciului Public. Consiliul, format din optsprezece membri, care va funcționa ca un organism de supraveghere socială, va evalua anual raportul furnizorului de servicii publice de media și al MTI și, în cazul în care nu îl acceptă, ar putea propune încetarea raportului de muncă al directorului general în cauză.

Legislația va transforma Consiliul Media din actualul său organism format din cinci membri într-unul format din șapte membri: trei membri vor fi nominalizați de partidul de guvernământ și trei de grupurile parlamentare de opoziție, iar funcția de președinte al Consiliului Media va fi ocupată prin concurs. Membrii nominalizați de grupurile parlamentare vor avea un mandat de patru ani, în timp ce mandatul președintelui va fi de cinci ani.

O persoană care, în cei 5 ani anteriori depunerii candidaturii, a fost oficial al unui partid politic, a deținut o funcție de candidat sau delegat de partid într-o instituție de stat, în administrație publică locală, într-o asociație de afaceri, sau a fost implicată în activități politice de partid în alt mod, nu poate fi aleasă ca membru sau președinte al Consiliului Media.

Mandatele executive ale membrilor actuali și ale președintelui Consiliului Media, precum și ale directorilor generali ai Companiei de Servicii Media Duna (Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.) și MTVA vor înceta în ziua următoare promulgării legii, iar celelalte prevederi ale legii vor intra în vigoare în 30 zile de la promulgare.

Editor : M.C

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