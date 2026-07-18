Sistemul prin care Polonia și-a consolidat frontiera cu Belarusul, „eficient 100%” în acest an. Bilanțul prezentat de autorități

Polonia a înregistrat 235 de încercări de trecere ilegală a frontierei dinspre Belarus în prima jumătate a anului 2026, în scădere față de cele peste 15.500 înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat sâmbătă Ministerul polonez de Interne, potrivit TVPWorld.

Ministerul a declarat că ofițerii de frontieră au oprit toate încercările înregistrate în acest an, descriind sistemul de protecție a frontierei ca fiind eficient „100%”.

De asemenea, a precizat că, în 2025, aproximativ 1.700 de persoane au trecut frontiera fără a fi reținute. Această cifră se situa la aproximativ 5.000 în 2024 și la 12.000 în 2023, evidențiind o scădere constantă a intrărilor ilegale reușite.

Polonia a cheltuit 690 de milioane de euro pentru a-și consolida frontiera cu Belarus. Printre îmbunătățirile recente se numără un gard de oțel înalt de 5,5 metri, care se întinde pe 186 km în regiunea Podlaskie din nord-est, precum și un sistem de supraveghere electronică care acoperă 206 km de frontieră, inclusiv tronsoanele riverane.

Mai la sud, Polonia a instalat, de asemenea, o barieră de monitorizare electronică de 172 km de-a lungul râului Bug, în regiunea Lubelskie.

Varșovia acuză Belarusul că aduce migranți din Orientul Mijlociu și Africa în regiune, cu ajutorul Rusiei, și îi îndreaptă spre granița UE.

Autoritățile poloneze descriu operațiunea, care a început în 2021, ca o campanie hibridă menită să destabilizeze Polonia și Uniunea Europeană în ansamblu.

Anterior, Lituania și Letonia au construit, de asemenea, un gard la granița cu Belarus. Prima a finalizat lucrările în august 2022, iar a doua - în decembrie 2025.

Editor : C.L.B.