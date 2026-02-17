Sistemul Starlink: Cum influențează compania lui Elon Musk geopolitica

Lipsa accesului la internet este o problemă majoră în multe regiuni ale lumii în prezent. Sistemul Starlink a fost inițial dezvoltat de miliardarul american din domeniul tehnologiei Elon Musk pentru a rezolva această problemă. A fost conceput ca o modalitate de a aduce rapid internetul în regiuni din întreaga lume unde acest lucru era fie imposibil de realizat prin metode convenționale, fie atât de costisitor încât nu merita să se încerce, scrie Deutsche Welle.

De atunci, domeniul de aplicare al Starlink s-a extins semnificativ. Este utilizat ca mijloc de comunicare în zonele afectate de dezastre, dar și de armatele sau mișcările de protest, de exemplu în regiunile în care internetul existent a fost distrus de focul inamic sau închis de guverne autoritare.

Cum funcționează Starlink?

Sistemul Starlink este unul bazat pe sateliți, format din 10.000 de sateliți mici, amplasați în întreaga lume. Aceștia transferă pachete de date prin legături laser și nu necesită o legătură vizuală directă și constantă cu o stație terestră.

Spre deosebire de alți sateliți de internet, care orbitează la aproximativ 36.000 de kilometri deasupra Pământului, sateliții Starlink se află la doar aproximativ 550 de kilometri înălțime. Acest lucru înseamnă că pot transmite semnale de internet mult mai rapid decât ceilalți.

Tot ce au nevoie utilizatorii este un mic terminal receptor cu o antenă controlată electronic, care se îndreaptă automat către sateliți pe măsură ce aceștia trec deasupra lor. Terminalele primesc semnale de la acești sateliți și le transmit către un router din apropiere, care furnizează conexiunea la internet de bandă largă.

Unde a fost deja implementat Starlink?

Ucraina: De la începutul războiului pe scară largă al Rusiei în februarie 2022, Starlink a devenit un instrument vital de comunicare în zona de război. Forțele armate ucrainene utilizează Starlink pentru a coordona unitățile, a opera drone și a controla sistemele terestre fără pilot. În sectorul civil, sistemul este utilizat de spitale, servicii de urgență, furnizori de energie și rețeaua feroviară.

Se spune că și armata rusă accesează Starlink, folosind terminale introduse ilegal prin țări terțe. Ministerul ucrainean al Apărării a declarat că lucrează îndeaproape cu compania care operează Starlink, SpaceX, pentru a limita cât mai mult posibil utilizarea de către Rusia.

Sudan: În războiul civil sudanez, Starlink este utilizat în principal de Forțele de sprijin rapid (RSF), un grup paramilitar care luptă împotriva guvernului recunoscut internațional. Sute de dispozitive au fost introduse ilegal în țară prin Emiratele Arabe Unite, iar în prezent există o piață neagră înfloritoare pentru terminalele Starlink în Sudan. RSF le utilizează pentru a comunica și a se coordona cu milițiile sale, în timp ce forțele armate sudaneze încearcă să blocheze atât importul, cât și utilizarea terminalelor.

Iran: La începutul lunii ianuarie 2026, protestele au izbucnit în toată țara împotriva regimului de la Teheran. Răspunsul dur al guvernului a inclus blocarea internetului la nivel național. Se pare că mii de terminale Starlink au fost introduse ilegal în Iran și vândute pe piața neagră. Acest lucru a permis mișcării de protest să continue coordonarea demonstrațiilor împotriva regimului, folosind Starlink pentru a ocoli cenzura statului asupra internetului.

Venezuela: Și aici, Starlink a fost utilizat în trecut pentru a ocoli blocarea informațiilor și a asigura accesul la internet. Pentru o lungă perioadă de timp, serviciul a fost disponibil doar neoficial, prin achiziționarea de kituri de la distribuitori locali. În urma intervenției SUA la începutul lunii ianuarie 2026, în timpul căreia șeful statului de atunci, Nicolas Maduro, a fost capturat, Musk a oferit poporului din Venezuela un serviciu gratuit de internet în bandă largă timp de o lună prin intermediul Starlink.

Gaza: Starlink a fost utilizat în scopuri umanitare în Fâșia Gaza devastată din iulie 2024. Organizațiile de ajutor și un spital de campanie îl utilizează pentru a facilita asistența telemedicală și coordonarea logistică. Accesul civililor rămâne limitat din cauza preocupărilor de securitate ale Israelului.

De ce a fost criticat Starlink?

Starlink este adesea singura modalitate de acces la internet în zonele de conflict. Acest lucru conferă lui Musk și companiei sale SpaceX o influență enormă. Anterior, de exemplu, Musk a refuzat să activeze Starlink în Ucraina pentru a permite un atac în Crimeea. Președintele SUA, Donald Trump, a amenințat, de asemenea, că va opri sateliții din Ucraina, ca o modalitate de a forța Kievul să facă concesii în negocierile de pace.

Au existat și critici din perspectiva ecologică. Sateliții Starlink au o durată de viață de mai puțin de cinci ani. În medie, în fiecare zi, unul sau doi dintre ei ard în atmosfera Pământului. Acest lucru eliberează oxid de aluminiu, care ar putea afecta stratul de ozon, contribuind la încălzirea globală. În plus, toate aceste mii de sateliți reflectă lumina soarelui, făcând cerul nocturn mai luminos, iar acest lucru poate avea repercusiuni și asupra animalelor.

Există alternative la Starlink?

În efortul de a sparge monopolul Starlink, alte companii, în special din Europa, lucrează deja la alternative. În prezent, cel mai mare concurent privat al SpaceX este o companie numită Eutelsat. Cu o flotă de peste 600 de sateliți, serviciul său OneWeb este mult mai mic, concentrându-se pe clienții de afaceri și utilizarea maritimă.

Dar Eutelsat este implicată și în dezvoltarea IRIS2 — acronim pentru Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite (Infrastructură pentru reziliență, interconectivitate și securitate prin satelit), un proiect ambițios al UE pentru crearea unei rețele de sateliți extrem de sigure. Scopul este de a face Europa mai puțin dependentă de Starlink, dar IRIS2 nu va fi operațional înainte de 2029.

Elon Musk are concurență și în SUA din partea unui alt miliardar, Jeff Bezos, a cărui companie Amazon lucrează în prezent la Amazon Leo, cunoscut până de curând sub numele de Project Kuiper. Acesta creează o rețea de peste 3.200 de sateliți noi pe orbită joasă. Amazon intenționează să lanseze serviciul în cursul acestui an în SUA, Canada, Franța, Marea Britanie și Germania.

Cerul este în mod evident din ce în ce mai aglomerat. China perfecționează, de asemenea, două sisteme proprii de comunicații prin satelit. Guowang, un proiect de stat conceput în principal pentru scopuri naționale și militare, va consta în până la 13.000 de sateliți, în timp ce un alt proiect, Qianfan, cu aproximativ 12.000 de sateliți, este mai orientat comercial și are ca scop furnizarea de servicii țărilor nou industrializate și în curs de dezvoltare. Primele lansări în masă pentru ambele proiecte sunt planificate pentru acest an.

Editor : M.C