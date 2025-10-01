„Situația este critică”. Volodimir Zelenski avertizează despre pericolul de la cea mai mare centrală nucleară din Europa

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă întrerupere de acest fel de la începutul războiului pe scară largă.

„Este acum a șaptea zi – apropo, este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum – de situație de urgență la centrala nucleară din Zaporojie. Situația este critică”, a declarat Zelenski în discursul său de miercuri seara.

Președintele ucrainean a avertizat că instalația, cea mai mare centrală nucleară din Europa, se bazează exclusiv pe generatoare diesel pentru a menține funcționarea sistemelor de siguranță după ce atacurile rusești au întrerupt liniile electrice externe. Situată în orașul Enerhodar, ocupat de Rusia, pe râul Dnipro, centrala se află aproape de linia frontului.

„Generatoarele și centrala nu au fost proiectate pentru acest lucru și nu au funcționat niciodată în acest mod atât de mult timp. Și avem deja informații că un generator s-a defectat”, a spus el.

Zelenski a acuzat Moscova că obstrucționează repararea liniilor electrice prin bombardamente continue, adăugând: „Și aceasta este o amenințare pentru absolut toată lumea. Niciun terorist din lume nu a îndrăznit vreodată să facă unei centrale nucleare ceea ce face Rusia în acest moment”. El a spus că a ordonat guvernului și diplomaților ucraineni să atragă atenția internațională asupra crizei.

Rusia, care a ocupat centrala în 2022, a afirmat săptămâna trecută că furnizează energie de rezervă de la momentul atacului pe care l-a atribuit Ucrainei. Cele șase reactoare au fost oprite de la ocuparea Moscovei, dar instalația are în continuare nevoie de energie electrică pentru a menține răcirea și a preveni un incident nuclear.

Într-o declarație emisă de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), șeful Rafael Grossi a afirmat că agenția ONU este „în contact permanent cu cele două părți, cu scopul de a permite reconectarea rapidă a centralei la rețeaua electrică”.

„Deși centrala funcționează în prezent datorită generatoarelor diesel de urgență – ultima linie de apărare – și nu există un pericol imediat atâta timp cât acestea continuă să funcționeze, este evident că nu este o situație durabilă din punct de vedere al siguranței nucleare”, a adăugat Grossi.

Centrala de la Zaporojie s-a confruntat cu repetate probleme de siguranță de la invazia Rusiei, inclusiv întreruperi de curent, bombardamente în vecinătate și lipsă de personal.

