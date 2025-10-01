Live TV

„Situația este critică”. Volodimir Zelenski avertizează despre pericolul de la cea mai mare centrală nucleară din Europa

Data publicării:
Joint press conference of President of Ukraine and President of European Parliament, Kyiv - 17 Sep 2025
Volodimir Zelenski / Sursa foto: Profimedia Images

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că centrala nucleară din Zaporojie, ocupată de Rusia, a fost deconectată de la rețeaua electrică timp de șapte zile consecutive, cea mai lungă întrerupere de acest fel de la începutul războiului pe scară largă.

„Este acum a șaptea zi – apropo, este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum – de situație de urgență la centrala nucleară din Zaporojie. Situația este critică”, a declarat Zelenski în discursul său de miercuri seara.

Președintele ucrainean a avertizat că instalația, cea mai mare centrală nucleară din Europa, se bazează exclusiv pe generatoare diesel pentru a menține funcționarea sistemelor de siguranță după ce atacurile rusești au întrerupt liniile electrice externe. Situată în orașul Enerhodar, ocupat de Rusia, pe râul Dnipro, centrala se află aproape de linia frontului.

„Generatoarele și centrala nu au fost proiectate pentru acest lucru și nu au funcționat niciodată în acest mod atât de mult timp. Și avem deja informații că un generator s-a defectat”, a spus el.

Zelenski a acuzat Moscova că obstrucționează repararea liniilor electrice prin bombardamente continue, adăugând: Și aceasta este o amenințare pentru absolut toată lumea. Niciun terorist din lume nu a îndrăznit vreodată să facă unei centrale nucleare ceea ce face Rusia în acest moment”. El a spus că a ordonat guvernului și diplomaților ucraineni să atragă atenția internațională asupra crizei.

Rusia, care a ocupat centrala în 2022, a afirmat săptămâna trecută că furnizează energie de rezervă de la momentul atacului pe care l-a atribuit Ucrainei. Cele șase reactoare au fost oprite de la ocuparea Moscovei, dar instalația are în continuare nevoie de energie electrică pentru a menține răcirea și a preveni un incident nuclear.

Într-o declarație emisă de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), șeful Rafael Grossi a afirmat că agenția ONU este în contact permanent cu cele două părți, cu scopul de a permite reconectarea rapidă a centralei la rețeaua electrică”.

„Deși centrala funcționează în prezent datorită generatoarelor diesel de urgență – ultima linie de apărare și nu există un pericol imediat atâta timp cât acestea continuă să funcționeze, este evident că nu este o situație durabilă din punct de vedere al siguranței nucleare”, a adăugat Grossi.

 

Centrala de la Zaporojie s-a confruntat cu repetate probleme de siguranță de la invazia Rusiei, inclusiv întreruperi de curent, bombardamente în vecinătate și lipsă de personal.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
3
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Viktor Orban
4
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
5
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
Digi Sport
Novak Djokovic a scos doar DOUĂ cuvinte când a coborât din mașină și i-a "dat pe spate" pe chinezi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
NDAmaGFzaD0yMzdlZDBhZDgwMTJlZWQxMWI4YjUxMDFlMzI0NzNjZA==.thumb
„Rusia și Belarus ar putea lansa atacuri în România și Polonia”...
Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.
Mărturia unei mame care a avut copilul internat la Sfânta Maria, la...
un barbat merge prin viscol
Alertă de ninsori viscolite, unde se depune strat de zăpadă. ANM...
livrator lovit in bucuresti pe strada
Tânărul care a lovit un livrator în București a declarat că are...
Ultimele știri
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu producătorii de carne de porc. Ce probleme au semnalat în sectorul suin
Oltenii se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă: În Craiova, se pun deja instalații de iluminat și globulețe pentru Târgul de Crăciun
Explozii în München. Festivalul Oktoberfest a fost amânat după ce au fost găsite „mai multe capcane explozive” într-o casă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1041912798
Trump și-a amintit de conflictul cu Medvedev în discursul din fața generalilor SUA: „O persoană stupidă. A folosit cuvântul nuclear”
Centrala nucleară de la Zaporojie.
Centrala nucleară Zaporojie nu mai are alimentare cu energie electrică externă de şase zile. Avertismentul AIEA
Volodimir Zelenski
Zelenski: Producătorii ucraineni de drone şi rachete trebuie să producă la capacitate maximă
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski îi dă replica lui Aleksandr Lukașenko, care l-a îndemnat să negocieze cu Rusia: „Trăiește în propria lui lume”
volodimir zelenski da mana cu maia sandu
„Rusia pierde”. Volodimir Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu, după afișarea rezultatelor alegerilor parlamentare
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Mihai Lungu, dat afară de la priveghiul Ioanei Popescu? Bărbatul a început să înjure și a avut o reacție...
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să...
Adevărul
Planul lui Călin Georgescu: leul egal cu lira sterlină. Suveranistul, ironizat online: „E un leu dacic...
Playtech
Cod portocaliu de ninsori și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Digi FM
Agresorul livratorului din Bangladesh a spus că are ”sânge pur” şi că nu poate respira acelaşi aer cu...
Digi Sport
Lovitura "de milioane" pregătită de Simona Halep, după ce "s-a simțit umilită"! Americanii au făcut anunțul
Pro FM
Cassie, dezvăluiri cutremurătoare despre Diddy, la 5 luni de când a depus mărturie contra lui: "Încă am...
Film Now
Chris Sarandon, fostul soț al lui Susan Sarandon, spune că "a pierdut totul" la sfârșitul anilor ’80...
Adevarul
Europa, pradă sigură pentru Rusia? De câți ani ar avea nevoie UE ca să fie o adevărată forță militară...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
J.K.Rowling o numeşte pe Emma Watson „ignorantă”, după mărturisirile recente ale vedetei din „Harry Potter”
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...