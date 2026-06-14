„Situația nu mai este la fel de tensionată”. Ucraina câștigă războiul dronelor, dar acum trebuie să-l convingă pe Trump (Politico)

Ucraina rămâne fără rachete de interceptare Patriot, rețeaua sa electrică a intrat în vară într-o stare precară, iar președintele american Donald Trump este preocupat de problema Iranului. Totuși, pentru prima dată după mulți ani, Kievul câștigă teren. Dronele țării întrerup liniile de aprovizionare rusești și pun la grea încercare forțele militare și economia Rusiei. Forțele sale au beneficiat de progrese tehnologice semnificative; linia frontului s-a stabilizat în mare măsură; iar Kievul a recucerit, pentru prima dată din 2023, mai mult teritoriu decât a pierdut. Toate acestea i-au adus Ucrainei ceva ce nu a mai avut de ceva vreme: timp, notează Politico.

Acest lucru ar putea oferi aliaților o ocazie rară, în cadrul viitorului summit al liderilor mondiali din cadrul G7, de a-l convinge pe Trump că trebuie să acorde atenție conflictului și de a-i îndemna pe aliați să acopere lacunele — de la apărarea aeriană până la armele de atac cu rază lungă de acțiune — înainte de următoarea ofensivă rusă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a încercat să profite de această perspectivă mai optimistă prin intensificarea eforturilor diplomatice cu SUA și Europa, apelând în același timp, atât public, cât și în privat, la președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta modalitățile de a pune capăt războiului. Întrebarea urgentă în acest moment este cum se poate spori sprijinul occidental suficient pentru a determina Rusia să negocieze cu bună-credință.

„Se recunoaște că situația nu mai este la fel de tensionată ca înainte”, a declarat un înalt oficial de la Casa Albă. „Există mici ciocniri. Dar nu mai este ca acum doi ani sau ca acum un an”.

Anul trecut, Trump l-a criticat dur pe Zelenski pentru că nu a acceptat un acord și l-a acuzat că își supraestimează puterea. Dar asta s-a întâmplat înainte ca situația Kievului să se îmbunătățească. Diplomații europeni au afirmat că summitul G7, care începe luni, ar trebui să reprezinte o ocazie pentru susținătorii Ucrainei de a-și reafirma în mod clar sprijinul față de Kiev împotriva Rusiei, inclusiv prin mijloace militare și financiare.

„În prezent, europenii asigură aproape 100% din ajutorul acordat Ucrainei, dar este în continuare important ca partenerii noștri din G7, în special Statele Unite, să își îndeplinească în continuare obligațiile – sau, cel puțin, să nu-și reducă și mai mult sprijinul”, a declarat un diplomat dintr-o țară mare a UE, căruia, la fel ca și altora, i s-a acordat anonimatul pentru a discuta planurile confidențiale ale summitului.

UE a acoperit nevoile financiare ale Ucrainei pentru lunile următoare printr-un împrumut de 90 de miliarde de euro. Însă Kievul are nevoie de cel puțin încă 20 de miliarde de euro pentru a-și consolida reușitele înregistrate pe câmpul de luptă împotriva Rusiei.

„Toată lumea vede că Rusia arde, iar noi vrem să ardă și mai tare, dar avem nevoie de finanțare pentru a face asta”, a declarat un înalt oficial ucrainean din domeniul apărării.

Liderii mondiali, printre care și Trump, se vor întâlni cu Zelenski pentru o discuție de două ore la Evian-les-Bains. Totuși, nu este încă clar dacă președintele american și liderul ucrainean vor avea o discuție în particular în cadrul summitului. Un reprezentant al Casei Albe a declarat că nu este programată nicio întâlnire, în timp ce un oficial ucrainean a afirmat că s-ar putea încă aranja ceva.

O întrebare importantă o reprezintă viitorul negocierilor de pace dintre Ucraina și Rusia. În timp ce Statele Unite s-au retras pe fondul crizei din Iran, ministrul ucrainean de Externe a declarat înaintea summitului G7 că Ucraina consideră în continuare că Washingtonul ar trebui să conducă negocierile. Diferența constă acum în faptul că Ucraina dorește ca și liderii europeni să participe — deși problema reprezentării europene face obiectul unei dezbateri aprinse, dar fără un rezultat clar.

Atât Kievul, cât și aliații săi europeni sunt de acord că o abordare comună a viitoarelor negocieri de pace ar trebui să excludă acordarea de concesii teritoriale Moscovei, fără recunoașterea juridică a Rusiei în regiunea disputată din Donbas.

Chiar și în ciuda avansurilor înregistrate de Kiev, Rusia a reușit totuși să provoace ravagii în Ucraina și să-i distrugă infrastructura. Zelenski a declarat că Ucraina folosește între 60 și 70 de rachete interceptoare pe lună. Aceasta este o cantitate mai mare decât cea pe care o produce în prezent Raytheon, producătorul american al sistemului.

Liderul ucrainean solicită aprobarea SUA pentru a produce rachete de interceptare Patriot pe plan intern și a cerut Germaniei să furnizeze zeci de rachete de interceptare din stocurile sale, în schimbul celor pe care Kievul le va produce ulterior.

„Zelenski a afirmat clar că are nevoie de mai multe rachete”, a declarat oficialul de la Casa Albă.

Incertitudinea legată de un acord de pace cu Iranul nu face decât să accentueze lipsa de atenție a Washingtonului față de Orientul Mijlociu. Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, sunt principalii negociatori atât în conflictul cu Iranul, cât și în cel dintre Rusia și Ucraina. Cei doi au continuat să poarte discuții cu Zelenski și echipa sa, inclusiv în această lună, însă Casa Albă nu se așteaptă la progrese imediate.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat luna trecută că eforturile Statelor Unite de a contribui la găsirea unei soluții diplomatice „au stagnat”. Este probabil ca europenii să profite de summitul G7 pentru a convinge Statele Unite de avantajele încheierii unui acord privind dronele cu Ucraina.

Kievul a lansat această idee vara trecută, dar administrația Trump s-a opus. Președintele american nu dorește să dea impresia că îi oferă lui Zelenski o victorie, a declarat un oficial european care a purtat discuții în cadrul administrației Trump.

Însă Kievul a găsit alți parteneri dispuși să colaboreze. Ucrainenii au semnat o serie de acorduri de cooperare industrială cu Regatul Unit, Germania și Canada pentru a produce drone la o scară pe care industria ucraineană încă nu reușește să o atingă.

Un grup de companii britanice va livra 120.000 de drone Ucrainei în acest an, în cadrul unei serii de acorduri semnate în cursul anului trecut. În luna mai, Canada a încheiat un acord similar cu Ucraina privind fabricarea de drone și livrarea acestora pe front. Gigantul german din domeniul apărării Rheinmetall și producătorii europeni multinaționali de rachete au colaborat, de asemenea, în acest an cu companii ucrainene în cadrul unor programe privind rachetele și vehiculele blindate.

Europa a făcut, de asemenea, pași timizi în direcția stabilirii unui contact direct cu partea rusă, printre care se numără o întâlnire la Moscova între ambasadorii Regatului Unit, Germaniei și Franței și un reprezentant rus.

Însă UE este divizată în privința oportunității de a stabili un canal oficial de negociere cu Moscova. Și rămâne neclar dacă Putin este dispus să se așeze la masa negocierilor cu liderii europeni.

Ucraina a făcut, de asemenea, presiuni asupra Statelor Unite și a aliaților acestora pentru a intensifica presiunea economică asupra Moscovei, dar a obținut rezultate mixte — în special din partea Washingtonului. UE a adoptat în aprilie cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, dar a amânat aplicarea unei măsuri-cheie, și anume interdicția privind serviciile maritime pentru petrolierele rusești, în speranța că Statele Unite vor susține această inițiativă în cadrul G7, au declarat doi oficiali europeni.

Washingtonul a adoptat o abordare opusă. Din luna martie, acesta a acordat Rusiei o relaxare a sancțiunilor și a emis o serie de derogări de 30 de zile în domeniul petrolier, în scopul stabilizării piețelor afectate de conflictul din Iran.

Cel puțin, menținerea interesului lui Trump pentru lupta Ucrainei ar fi o victorie pentru Kiev și susținătorii săi.

Evian este doar prima etapă dintr-o serie de foruri diplomatice de mare importanță din această vară. Polonia și Ucraina vor găzdui împreună o conferință privind reconstrucția Ucrainei la Gdansk, la scurt timp după summitul G7. Urmează apoi un summit NATO de mare importanță la Ankara, unde sprijinul acordat Ucrainei și cheltuielile pentru apărare vor ocupa un loc central. Iar după aceea, președintele francez Emmanuel Macron va convoca o reuniune a așa-numitei „Coaliții de Voință”, formată din țările care s-au angajat să furnizeze trupe și sprijin la sfârșitul războiului.

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Editor : A.M.G.