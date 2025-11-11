Live TV

Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung pentru maximum o lună

Data publicării:
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
Rafinăria din Burgas deținută de Lukoil este cea mai mare din țările din spațiul balcanic. Foto: Profimedia Images

Bulgaria mai are provizii de benzină pentru o lună, în contextul sancţiunilor americane impuse Lukoil, care deţine cea mai mare rafinărie a ţării, Burgas, şi cea mai mare parte a infrastructurii de depozitare şi conducte, a declarat marţi preşedintele Agenţiei rezervelor de stat, Assen Asenov, transmite Reuters.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft, în urma invadării Ucrainei. Trezoreria SUA a emis o licenţă care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil.

Sancţiunile au sporit temerile în Bulgaria privind aprovizionarea cu combustibili înaintea iernii.

Bulgaria are rezerve de benzină pentru aproximativ 35 zile şi de motorină pentru mai mult de 50 zile, a afirmat Assen Asenov pentru agenţia bulgară de presă BTA.

Analiştii din domeniul energiei spun că ţara are mai multe stocuri de ţiţei şi produse petroliere în afara Bulgariei dar trebuie să le importe înainte ca reţeaua de conducte a Lukoil să intre sub incidenţa sancţiunilor.

"50% din combustibili sunt în alte state membre UE, precum şi o parte din ţiţei, ceea ce înseamnă că Guvernul trebuie să activeze aceste contracte cât mai curând posibil", a explicat Martin Vladimirov, director în cadrul Centrului de Studiu al Democraţiei din Sofia.

Bulgaria, care va adopta moneda euro de la 1 ianuarie 2026, a luat unele măsuri pentru a asigura aprovizionarea, după anunţarea sancţiunilor, luna trecută. A interzis temporar unele exporturi de combustibili către statele membre UE, în special motorină şi combustibili pentru aviaţie.

Luni, premierul Rosen Zhelyazkov a anunţat că autorităţile din Bulgaria efectuează inspecţii şi implementează măsuri de securitate la rafinăria Burgas, deţinută de Lukoil, pentru a prezerva infrastructura critică, în condiţiile în care Guvernul se pregăteşte să preia controlul unităţii.

Săptămâna trecută, Bulgaria a adoptat modificările legale care-i permit să preia rafinăria şi să o vândă unui nou proprietar, în contextul sancţiunilor occidentale.

Luni, Zheliazkov a informat într-un comunicat că măsurile, care includ inspecţii şi supravegherea de către poliţia militară, sunt preventive şi sunt menite să prezerve infrastructura critică, inclusiv rafinăria şi alte facilităţi.

Consiliul de Miniştri a emis duminică un comunicat în care precizează că Agenţia securităţii de stat, Ministerul de Interne şi Ministerul Apărării vor lua măsuri suplimentare "pentru a asigura securitatea tuturor zonelor Lukoil - elemente de infrastructură critică de pe teritoriul Bulgariei".

Conform comunicatului, "Ministerul Apărării foloseşte un sistem anti-drone în zona Burgas, sunt efectuate inspecţii pentru a verifica îndeplinirea măsurilor de securitate de la facilităţile strategice. Echipaje ale poliţiei militare sunt pregătite să sprijine Ministerul de Interne".

Postul bulgar de televiziune Nova TV a raportat că autorităţile verifică amănunţit intrarea vehiculelor, inclusiv pentru dispozitive explozive.

Conform modificărilor legale, autorităţile pot numi un director special pentru supervizarea vânzării rafinăriei Burgas, iar Lukoil, proprietarul legal al rafinăriei, nu va putea contesta tranzacţia.

Editor : A.R.

