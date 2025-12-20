Live TV

Video Situație inedită în Parlamentul din Lituania: o pisică ar putea decide viitorul postului public de radioteleviziune

pisica lituania
Foto: Agnė Širinskienė Facebook
Reacția președintelui Lituaniei privind agitația din Parlament 

Parlamentarii lituanieni au votat un pachet de amendamente care include, în mod simbolic, o prevedere potrivit căreia o pisică ar avea un „cuvânt de spus” în demiterea șefei radiodifuzorului public. Situația, relatată de Politico, a apărut în contextul unui conflict politic, după ce Puterea a încercat să grăbească schimbarea conducerii radioteleviziunii publice, iar Opoziția a depus peste 100 de amendamente pentru a bloca procesul, inclusiv unul care condiționează demiterea de voința pisicii unei deputate.

Situația neobișnuită a apărut în contextul în care parlamentul țării (Seimas) promovează în regim de urgență o reformă a regulilor care guvernează televiziunea publică LRT — o măsură menită să faciliteze demiterea directorului general.

Modificarea regulilor a venit ca reacție la un audit recent care a identificat unele deficiențe la nivelul radiodifuzorului, deși acesta nu a recomandat schimbarea directorului general și nici a procedurilor de demitere a conducerii LRT.

Criticii schimbărilor propuse susțin că reforma este croită special pentru a o înlătura pe actuala directoare generală a LRT, Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Parlamentarii din opoziție vor să încetinească procesul și au depus peste 100 de amendamente în acest sens. Unul dintre amendamente prevede că directorul general al LRT poate fi demis doar dacă pisica deputatei din opoziție Agnė Širinskienė, Nuodėgulis — al cărei nume înseamnă „cărbune ars” (și da, pisica este neagră) își exprimă lipsa de încredere în Garbačiauskaitė-Budrienė.

Parlamentul a votat în favoarea întregului pachet de amendamente, inclusiv a celui referitor la pisică.

Un vot final asupra modificărilor legii care reglementează radiodifuzorul public era așteptat joi, însă președintele comisiei parlamentare pentru cultură, care trebuie să analizeze amendamentele, se află în spital. Președintele parlamentului, Juozas Olekas, a declarat că votul va fi probabil amânat până în ianuarie.

Președintele Gitanas Nausėda ar putea decide să respingă modificarea legii. Întrebat, la intrarea la Consiliul European de la Bruxelles, dacă va face acest lucru, Nausėda a ironizat întreaga situație.

„Să o respingem cu pisica sau să o adoptăm cu pisica? Despre ce vorbim, de fapt? Discutăm un proiect de lege serios, care ajunge oficial la președinție, sau spunem glume?”, le-a declarat el jurnaliștilor lituanieni.

Nuodegulis carbune ars 3
Foto: Agnė Širinskienė Facebook

Reacția președintelui Lituaniei privind agitația din Parlament 

Pe fondul escaladării tensiunilor, Nausėda a avertizat că „bătaia cu pisica” din parlament începe să semene cu un atac hibrid auto-provocat. Astfel, președintele Gitanas Nausėda a catalogat agitația din parlament drept un „atac hibrid” împotriva Lituaniei.

„Sincer, nu mai este nevoie să trimită baloane [din Belarus] în Lituania, pentru că lituanienii — Lituania însăși — organizează un atac hibrid împotriva lor”, a spus el.

„Barca noastră mică în oceanul geopolitic este deja suficient de fragilă”, a adăugat președintele, avertizându-i pe parlamentari să nu o „clatine și mai mult”.

Președintele a sugerat ca consiliul de conducere al radiodifuzorului să demisioneze și să fie format un nou consiliu, o propunere susținută de premierul Inga Ruginienė, care a declarat într-o conferință de presă la Vilnius că situația din parlament „este absolut inacceptabilă pentru mine”.

Într-o petiție prezentată marți Consiliului LRT, peste 400 de angajați — aproximativ două treimi din personal — au cerut consiliului să se retragă, ceea ce ar duce automat și la plecarea directorului general.

Între timp, furia publică a ajuns în stradă. Câteva mii de persoane au protestat în fața parlamentului pe 16 decembrie, iar pe 17 decembrie s-a adunat o mulțime de peste 10.000 de oameni. Sunt anunțate și alte proteste.

Peste 140.000 de persoane au semnat o petiție împotriva reformelor, ceea ce o face cea mai susținută petiție online din istoria unei țări cu mai puțin de 3 milioane de locuitori.

