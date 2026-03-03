Situație neobișnuită în Grecia. După pandemia de Covid, autoritățile din Kavala vor dezgropa 150 de cadavre care nu s-au descompus nici după 5 ani de la înmormântare. Specialiștii spun că trupurile celor care au murit de Covid au rămas intacte din cauză că au fost sigilate în saci de plastic pentru a preveni răspândirea virusului, iar acest lucru împiedică eliberarea locurilor de veci, conform practicilor. Pentru a elibera locuri în cimitirul din Kavala, autoritățile locale vor dezgropa morți, vor îndepărta plasticul de protecție, iar apoi vor reînhuma rămășițele pentru cel puțin un an, pentru a se descompune natural.

„S-a ajuns în această situație pentru că noi, de atunci, când a fost pandemia cu Covid, spuneam că nu este așa de ușor pentru populație. Atrăgeam un semnal de alarmă pentru că au fost oameni care nu credeau în COVID, nu credeau în ce poate face această boală Covid. Trebuia să luăm măsuri de precauție și la înmormântări, și la oamenii care au decedat și de aceea acopeream aceste cadavre cu acești saci speciali. Se vede acum cât de gravă a fost această boală, cât de greu a fost pentru corpul uman această boală, pentru că au trecut 5 ani, nu 3 ani, cum prevede religia noastră, 5 ani pentru a deshuma cadavrele și cadavrele nu au fost descompuse. Imaginați-vă ce se întâmplă în toată țara la ora actuală, nu doar în Kavala care este o mică regiune a Greciei. Imaginați-vă ce se întâmpla în toată țara dacă avem același eveniment”, a explicat pentru Digi24 Nikos Koudunis, medic în Atena.

Această situație neobișnuită este o urmare a măsurilor sanitare stricte implementate în timpul pandemiei. La acea vreme, trupurile erau sigilate în pungi duble de plastic, iar sicriele înfășurate strâns în folie de plastic pentru a preveni răspândirea virusului, informează agenția bulgara Novinite . Deși eficientă din punct de vedere al siguranței, această metodă a împiedicat oxigenul și microorganismele să ajungă la rămășițe, oprind procesul natural de descompunere.

Consiliul municipal din Kavala a aprobat o operațiune în două faze. Prima etapă implică exhumarea trupurilor, urmată de îndepărtarea cu atenție a ambalajului protector de plastic. În a doua etapă, rămășițele vor fi reînhumate pentru cel puțin încă un an, permițând descompunerii să se desfășoare în mod natural. Procedura va fi efectuată complet gratuit pentru a atenua îngrijorările familiilor îndurerate.

Autoritățile au subliniat că exhumarea și reînhumarea vor respecta protocoale sanitare stricte pentru a proteja atât lucrătorii implicați, cât și sănătatea publică. Lipsa spațiului din cimitirele din Kavala a făcut ca operațiunea să fie urgentă, deoarece practicile standard din cimitirele din Grecia - de obicei exhumarea se face la fiecare trei până la cinci ani - nu pot fi aplicate acestor morminte Covid-19 fără intervenție.

