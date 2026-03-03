Live TV

Video Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani

Data publicării:
morminte
Foto cu caracter ilustrativ: Captură video

Situație neobișnuită în Grecia. După pandemia de Covid, autoritățile din Kavala vor dezgropa 150 de cadavre care nu s-au descompus nici după 5 ani de la înmormântare. Specialiștii spun că trupurile celor care au murit de Covid au rămas intacte din cauză că au fost sigilate în saci de plastic pentru a preveni răspândirea virusului, iar acest lucru împiedică eliberarea locurilor de veci, conform practicilor. Pentru a elibera locuri în cimitirul din Kavala, autoritățile locale vor dezgropa morți, vor îndepărta plasticul de protecție, iar apoi vor reînhuma rămășițele pentru cel puțin un an, pentru a se descompune natural. 

„S-a ajuns în această situație pentru că noi, de atunci, când a fost pandemia cu Covid, spuneam că nu este așa de ușor pentru populație. Atrăgeam un semnal de alarmă pentru că au fost oameni care nu credeau în COVID, nu credeau în ce poate face această boală Covid. Trebuia să luăm măsuri de precauție și la înmormântări, și la oamenii care au decedat și de aceea acopeream aceste cadavre cu acești saci speciali. Se vede acum cât de gravă a fost această boală, cât de greu a fost pentru corpul uman această boală, pentru că au trecut 5 ani, nu 3 ani, cum prevede religia noastră, 5 ani pentru a deshuma cadavrele și cadavrele nu au fost descompuse. Imaginați-vă ce se întâmplă în toată țara la ora actuală, nu doar în Kavala care este o mică regiune a Greciei. Imaginați-vă ce se întâmpla în toată țara dacă avem același eveniment”, a explicat pentru Digi24 Nikos Koudunis, medic în Atena.

Această situație neobișnuită este o urmare a măsurilor sanitare stricte implementate în timpul pandemiei. La acea vreme, trupurile erau sigilate în pungi duble de plastic, iar sicriele înfășurate strâns în folie de plastic pentru a preveni răspândirea virusului, informează agenția bulgara Novinite . Deși eficientă din punct de vedere al siguranței, această metodă a împiedicat oxigenul și microorganismele să ajungă la rămășițe, oprind procesul natural de descompunere.

Consiliul municipal din Kavala a aprobat o operațiune în două faze. Prima etapă implică exhumarea trupurilor, urmată de îndepărtarea cu atenție a ambalajului protector de plastic. În a doua etapă, rămășițele vor fi reînhumate pentru cel puțin încă un an, permițând descompunerii să se desfășoare în mod natural. Procedura va fi efectuată complet gratuit pentru a atenua îngrijorările familiilor îndurerate.

Autoritățile au subliniat că exhumarea și reînhumarea vor respecta protocoale sanitare stricte pentru a proteja atât lucrătorii implicați, cât și sănătatea publică. Lipsa spațiului din cimitirele din Kavala a făcut ca operațiunea să fie urgentă, deoarece practicile standard din cimitirele din Grecia - de obicei exhumarea se face la fiecare trei până la cinci ani - nu pot fi aplicate acestor morminte Covid-19 fără intervenție.

 

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
portavionul USS Gerald R. Ford la baza souda, creta
Cetățean georgian suspectat că a spionat o bază navală folosită de SUA și mișcările portavionului USS Gerald R. Ford, arestat în Grecia
fregata-grecia
Grecia trimite nave de război și F-16 în Cipru. Un general iranian amenință cu atacuri ample: „Americanii vor fi obligaţi să plece”
Democracy Under Fire press briefingat the Foreign Press Association, Royal Overseas League, Park Place, St James's Street, London, Great Britain 11th April 2025
Yanis Varoufakis va fi judecat pentru promovarea consumului de droguri. Fostul ministru a spus că a consumat ecstasy, acum 36 de ani
profimedia-1062868771
ONU: Peste 600 de persoane au murit în 2026 încercând să ajungă în Europa prin Marea Mediterană
democratie dictatura sondaj balanta
Dictatura este preferabilă democrației, consideră unu din cinci europeni, potrivit unui sondaj realizat inclusiv în România
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de...
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Cât de bogat era fostul lider al Iranului și cum și-a construit...
Ultimele știri
Economist: „România stă mereu pe marginea prăpastiei cu deficitul. Conflictul din Iran ne poate da toate calculele peste cap”
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem țara”. Capital privat și investiții străine, cheia creșterii României
Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
El este stelistul care s-a rugat pe stadionul Giulești ca Rapid să câștige titlul în acest sezon: ”O spun în...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după ultimele declarații ale ministrului Miruță: „Îi caut numărul ca să-l felicit...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
După reușita de la Grammy, Olivia Dean a triumfat și la Brit Awards, unde a câștigat patru premii. „Vă...
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards