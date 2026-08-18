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Situație neobișnuită în Vietnam: Guvernul ia măsuri drastice pentru a încuraja familiile să aducă pe lume fete

Data publicării:
HANOI, VIETNAM
HANOI, VIETNAM - Foto: Profimedia
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Situație neobișnuită în Vietnam, țară cu peste 100 de milioane de locuitori. Guvernul ia măsuri drastice pentru a încuraja familiile să aducă pe lume fete. În ultimele decenii, în țară s-au născut semnificativ mai mulți băieți - asta și pentru că aveau acces la analize care permit aflarea sexului înainte de naștere. Autoritățile vor să corecteze dezechilibrul până în 2035, pentru a evita probleme demografice pe termen lung.

Autoritățile din Vietnam propun campanii care urmăresc să combată preferința tradițională pentru băieți. Oficialii își doresc scăderea raportului la mai puțin de 109 băieți/100 de fete, până în 2030.

În Vietnam, dezechilibrul dintre sexe la naștere este printre cele mai ridicate din Asia. Vârful a fost atins în 2018, când raportul a fost de 114,8 băieți/100 de fete.

În urmă cu un an, în Vietnam a fost ridicată limita de doi copii impusă acum patru decenii. Acum, autoritățile vor să aplice mai strict legislația care interzice selecția sexului fătului. Plănuiesc controale mai stricte în unitățile medicale și campanii de informare a populației

Un surplus de bărbați poate însemna mai puține posibilități de a-și găsi partenere. Înseamnă, totodată, și riscuri precum creșterea inegalităților de gen, a violenței și a traficului de femei.

Editor : A.P.

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