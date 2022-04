Slovacia a donat Ucrainei unicul său sistem de rachete antiaeriene S-300 și va primi un alt sistem de la aliați

Slovacia a donat Ucrainei un sistem de rachete antiaeriene S-300, pentru care va primi în schimb un alt sistem antiaerian din partea statelor aliate, a anunţat vineri premierul slovac Eduard Heger.

Sistemul S-300, produs în fosta URSS la sfârşitul anilor '70, are, de asemenea, și capabilităţi antirachetă. Ucraina are deja în dotare astfel de sisteme, dar a insistat în cererile sale de ajutor militar adresate statelor occidentale că are nevoie de mai multe.

Slovacia avea un singur sistem de acest tip, a cărui livrare efectuată în secret către Ucraina a durat două zile, potrivit presei slovace, scrie Agerpres.

„Sperăm că acest sistem va putea ajuta la salvarea a cât mai multor vieţi ale ucrainenilor inocenţi în faţa agresiunii lui Putin”, a declarat premierul slovac, considerând că a luat o „decizie responsabilă” şi care „nu înseamnă că Republica Slovacă ar fi devenit parte a conflictului armat din Ucraina”.

El a mai anunţat că armata slovacă va primi în zilele următoare „un sistem de apărare antirachetă suplimentar” furnizat de aliaţi, fără a oferi detalii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.P.