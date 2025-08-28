Slovacia condamnă atacul masiv asupra Kievului, fără a menţiona însă Rusia

Ministerul Afacerilor Externe al Slovaciei a publicat o declaraţie în care a condamnat ultimul atac masiv asupra Kievului, fără a spune că Rusia a atacat capitala ucraineană, relatează News.ro.

Ministerul slovac de Externe menţionează că au fost lovite obiective de infrastructură civilă, ceea ce „a dus la noi victime în rândul populaţiei civile, în special copii, în Kiev”.

De asemenea, Ministerul de Externe consemnează faptul că sediul Delegaţiei Uniunii Europene, unde lucrează şi angajaţi slovaci, a suferit avarii.

„Slovacia condamnă în mod consecvent atacurile asupra populaţiei civile, fie că este vorba de Ucraina, Gaza sau orice altă regiune. Astfel de acţiuni subminează eforturile de realizare a păcii, care trebuie întreprinse fără întârziere şi în mod echitabil în regiunea noastră sau în Orientul Mijlociu”, se arată postarea Ministerului slovac de Externe.

Ministerul adăugă că pacea „nu trebuie luată ca pe un lucru de la sine înţeles”.

Premierul slovac Robert Fico este, alături de omologul din Ungaria, Viktor Orban, printre puţinii lideri din Uniunea Europeană care au menţinut relaţiile cu Vladimir Putin, în ciuda războiului din Ucraina, şi au fost primiţi chiar la Kremlin. În ultima vreme, relaţiile Bratislavei cu Kievul au fost tensionate de bombardarea de către ucraineni a conductei Drujba, prin care Slovacia importă petrol rus, livrările fiind suspendate pentru câteva zile. Totuşi, poziţionarea Slovaciei nu a fost atât de radicală ca în cazul Ungariei, care a intrat frecvent în conflicte diplomatice cu Kievul şi a boicotat sistematic sancţiunile UE împotriva Moscovei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus joi că ultimele atacuri ale Rusiei dovedesc că lumea ar trebui să introducă sancţiuni mai dure împotriva Rusiei ca răspuns şi pentru a forţa Kremlinul să se angajeze la respectarea unei încetări a focului. „Rusia preferă balistica în locul negocierilor”, a scris Zelenski pe X. „Alege să continue crimele în loc să pună capăt războiului”, a subliniat el, cerând totodată reacţii diplomatice mai puternice din partea Chinei şi Ungariei, două ţări care au păstrat relaţii strânse cu Rusia. El a îndemnat, de asemenea, la sporirea sancţiunilor.

O serie de lideri au reacţionat la atacul de la Kiev din cursul nopţii, între care Maia Sandu, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Pedro Sanchez. Volodimir Zelenski le-a preluat postările pe contul său de X şi le-a mulţumit fiecăruia în parte.

Ungaria şi China nu au reacţionat deocamdată.

Editor : Liviu Cojan