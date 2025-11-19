Live TV

Slovacia se opune opririi gazelor rusești și amenință că ar putea da în judecată Uniunea Europeană

Data publicării:
robert fico
Premierul Slovaciei, Robert Fico. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Slovacia analizează o posibilă acţiune în instanță împotriva UE pentru planurile Bruxelles-ului de a opri livrările de gaze ruseşti începând cu 2028. Premierul Robert Fico susține că măsura ar afecta economia țării și că UE nu și-a respectat angajamentele față de Bratislava, transmite Reuters.

Slovacia şi Ungaria au criticat vehement planurile Executivului comunitar de a elimina treptat importurile de energie rusească, în condiţiile în care ambele state membre UE depind încă foarte mult de aprovizionarea cu gaze şi petrol ruseşti şi se tem că alternativele mai costisitoare le vor afecta economiile.

Fico a declarat miercuri că i-a însărcinat pe miniştrii Economiei, Afacerilor Externe şi Justiţiei să analizeze opţiunile în vederea acţionării în instanţă a UE pentru oprirea livrărilor de gaze ruseşti către Slovacia.

„Săptămâna viitoare, Guvernul va discuta un document în care vom analiza posibilitatea de a intenta un proces”, a declarat Fico într-o conferinţă de presă.

„Totul va depinde mult de modul în care Comisia Europeană îşi îndeplineşte angajamentele faţă de Slovacia, angajamente care au fost oferite şi semnate direct de preşedintele Comisiei Europene”, a adăugat Fico, referindu-se la garanţiile privind posibile lipsuri sau creşteri bruşte de preţuri, oferite de Executivul UE la începutul acestui an.

Fico nu a spus care este suma care ar putea fi solicitată de Slovacia în instanţă şi nici nu a explicat cum va fi motivată acţiunea.

Miniştrii europeni ai Energiei au susţinut luna trecută propunerea Comisiei de eliminare treptată a importurilor de petrol şi gaze ruseşti până în ianuarie 2028. Ţările UE trebuie să negocieze regulile finale cu Parlamentul European, care nu şi-a stabilit încă poziţia de negociere.

Slovacia nu a putut bloca planurile Bruxelles-ului, deoarece interzicerea importurilor de energie din Rusia are nevoie de sprijinul majorităţii statelor membre şi nu de un vot unanim. În schimb, Fico a încercat să amâne ultimele două pachete de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, care necesită unanimitate, pentru a obţine garanţii şi alte solicitări.

Miercuri, Fico a adăugat că Guvernul slovac va discuta şi o propunere a UE – care nu a fost încă aprobată – vizând utilizarea activelor ruseşti îngheţate pentru a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro. Premierul slovac şi-a reiterat opoziţia faţă de acest plan, spunând că acesta ridică întrebări şi incertitudini juridice.

Citește și: Robert Fico s-a întâlnit cu Mark Rutte la Bratislava. Ce i-a cerut premierul slovac șefului NATO

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
Reacția lui Gigi Becali, după ce a fost votată "legea Novak": "De acum, gata!"
Digi Sport
Reacția lui Gigi Becali, după ce a fost votată "legea Novak": "De acum, gata!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Cum arată planul Guvernului pentru tăierile din primării: concedieri...
lukoil-petrotel
Statul român renunță la preluarea rafinăriei Lukoil. Vânzarea va fi...
Sorin Grindeanu
Blocaj pe tăierile din instituții: PSD vrea reduceri de cheltuieli cu...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am...
Ultimele știri
Momentul în care o rachetă rusească spulberă un bloc de locuințe și ucide 25 de persoane în Ucraina. Alte peste 70 sunt rănite
Nicușor Dan a trimis la CCR legea Registrului Electronic de Boli Transmisibile. Președintele reclamă o „ingerință în viața privată”
Vizită crucială. Ministrul turc de Externe ar urma să transmită Rusiei rezultatele discuțiilor cu Volodimir Zelenski (Bloomberg)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - PSD - INCHEIERE CAMPANIE ELECTORALA -
Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Bruxelles privind victimele violenței domestice. „Protecţie pentru femeile din Europa”
mark rutte-robert fico
Robert Fico s-a întâlnit cu Mark Rutte la Bratislava. Ce i-a cerut premierul slovac șefului NATO
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, spune ministrul Finanțelor. „România e pe drumul cel bun”
steag trans pride LGBTQ+
Drepturile LGBTQ+, pe agenda Comisiei Europene: O inițiativă civică cere interzicerea practicilor de conversie în UE
Russia Ukraine Conflict: Operation European Support
Comisia Europeană va propune un nou sistem pentru a transporta mai rapid forțele militare (proiect)
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Mesajul lăsat de Flavia Groșan cu limbă de moarte! La scurt timp, a intrat în comă
Fanatik.ro
David Popovici, imagine emoționantă cu tatăl său: ”Iubirea adevărată nu se spune, se face”
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
În cât timp trebuie plătite orele suplimentare și ce poți face dacă nu primești banii la timp
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Ion Țiriac a intervenit în scandalul uriaș: ”E corect? Nu, este crimă! Maică-sa știe mai bine”
Pro FM
Adevăratul motiv al divorțului dintre Andreea Bălan și George Burcea. Artista rupe tăcerea: „A fost vital să...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Fratele tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova nu-și revine din șoc: "Nu pot trăi aşa...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”