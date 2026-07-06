Slovacia va susţine concluziile summitului NATO, dar nu va participa la împrumuturi destinate asistenţei militare pentru Ucraina

Slovacia va susţine concluziile summitului NATO care are loc în această săptămână la Ankara, dar orice angajament financiar legat de asistenţa militară pentru Ucraina rămâne la latitudinea fiecărui stat membru în parte, a anunţat luni administraţia prezidenţială de la Bratislava, după un dejun de lucru al preşedintelui Peter Pellegrini cu premierul Robert Fico şi cu ministrul afacerilor externe şi europene, Juraj Blanar, informează TASR.

„Slovacia va susţine concluziile summitului NATO. În acelaşi timp, rămâne valabil faptul că nu va participa la nicio altă contribuţie financiară sau la acordarea de împrumuturi destinate asistenţei militare pentru Ucraina”, a spus Pellegrini.

Preşedintele slovac a adăugat că principiul deciziilor naţionale voluntare cu privire la asistenţa pentru Ucraina a fost confirmat într-o scrisoare din partea secretarului general al NATO, Mark Rutte, pe care premierul Fico i-a înmânat-o luni.

Pellegrini a precizat că Slovacia va continua să ofere asistenţă umanitară Ucrainei, sprijinind infrastructura energetică a acesteia şi furnizând sisteme neletale.

Ministrul de externe slovac a confirmat că poziţia Slovaciei este unitară şi că ţara sa „depune toate eforturile pentru a susţine negocierile de pace şi dialogul, cu scopul de a pune capăt acestui conflict militar”.

„După mai bine de patru ani, devine tot mai clar că ceea ce guvernul nostru a susţinut încă de la început este adevărat: conflictul nu are o soluţie militară şi duce doar la noi pierderi de vieţi omeneşti, lipsite de sens, de ambele părţi, precum şi la distrugerea Ucrainei şi a economiei sale”, a menţionat şeful diplomaţiei slovace.

Editor : Liviu Cojan