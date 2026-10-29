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Snapchat și Instagram, în faţa instanţei din SUA, sub acuzația că provoacă dependenţă în rândul tinerilor

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Platforma Snapchat Foto Profimedia
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Aplicaţia Snapchat se apără, pentru prima dată, în faţa unui juriu popular împotriva acuzaţiilor de dependenţă în rândul tinerilor, alături de Instagram (Meta), deja condamnată în acest an, într-un nou proces-test care a început miercuri la Los Angeles, transmite AFP și Agerpres.

În valul de procese intentate împotriva reţelelor sociale din Statele Unite, compania-mamă Snap a ajuns întotdeauna până acum la o înţelegere amiabilă înainte de audiere, evitând astfel primul proces-test din Los Angeles, care s-a încheiat în martie cu o condamnare fără precedent a companiilor Meta şi YouTube (Google).

Selecţia juraţilor a început miercuri, iar dezbaterile, care vor debuta la 4 noiembrie, sunt programate să dureze până la jumătatea lunii decembrie. Snap şi Meta pot încă opta pentru o înţelegere până la pronunţarea verdictului.

Conform avocaţilor reclamanţilor, şefii Meta şi Snap, Mark Zuckerberg, respectiv Evan Spiegel, sunt aşteptaţi să depună mărturie la jumătatea lunii noiembrie, la fel ca şi directorul Instagram, Adam Mosseri.

Aceste platforme sunt acuzate că au fost concepute pentru a crea dependenţă, cu preţul depresiilor, anxietăţii, tulburărilor alimentare şi automutilării.

S.J., în vârstă de 16 ani, din Illinois, a ajuns la o înţelegere cu Meta şi dă în judecată doar Snap. K.D.B., în vârstă de 18 ani, din Mississippi, dă în judecată ambele companii. Dosarele lor vor servi drept referinţă pentru soluţionarea a mii de plângeri grupate în faţa justiţiei californiene.

Snapchat "se deschide direct în aplicaţia camerei, nu într-un feed", iar aceste acuzaţii "denaturează fundamental" experienţa reclamantelor, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al companiei Snap.

"Sănătatea mintală a unui tânăr este influenţată de numeroşi factori", a susţinut compania Meta, potrivit căreia reclamanta "a folosit TikTok mult mai mult decât Instagram sau Facebook".

În martie, primul juriu din Los Angeles a acordat 6 milioane de dolari unei tinere de 20 de ani, K.G.M., considerând că neglijenţa Meta şi YouTube este parţial responsabilă pentru tulburările sale. Judecătoarea Carolyn Kuhl, care prezidează şi acest al doilea proces, a confirmat verdictul în iunie; cele două grupuri au formulat apel.

De atunci, cele patru platforme vizate au urmat căi diferite. Sub presiune, YouTube a ajuns la o înţelegere amiabilă cu S.J. şi K.D.B. înainte de acest proces. La fel şi TikTok, care până acum a evitat sistematic procesele cu juraţi şi a acceptat din nou să plătească cel puţin 100 de milioane de dolari statului Alabama, la sfârşitul lunii septembrie, pentru a scăpa de o primă apariţie publică în faţa justiţiei.

Meta, ţinta principală a acestor acţiuni în justiţie, a început la rândul său să apeleze la înţelegeri, în anumite cazuri. Grupul a încheiat astfel un acord major cu aproape toate statele americane, iar săptămâna trecută cu S.J., pentru o sumă confidenţială, potrivit avocaţilor acesteia.

Acordul încheiat la sfârşitul lunii august de Meta cu procurorii generali, care prevede o sumă de peste 18 miliarde de dolari şi impune noi restricţii pentru adolescenţi pe Instagram şi Facebook, a intensificat presiunea asupra concurenţilor săi: o parte din plată este condiţionată de adoptarea unor restricţii similare de către TikTok, YouTube şi Snap.

Editor : A.P.

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