„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război

Orașul Vladivostok, port la Oceanul Pacific, se află la peste 6.000 de kilometri de Kiev și Moscova. Granița cu Coreea de Nord este la 130 km, iar cea cu China la doar 55 km. Dar războiul din Ucraina se simte și aici, relatează BBC.

Pe un deal din apropierea orașului se întinde un cimitir cu morminte noi, ale soldaților ruși căzuți în Ucraina. În dreptul fiecărui loc de veci se află o cruce ortodoxă, un drapel militar sau steagul rusesc. Nu departe, un monument dedicat „eroilor Operațiunii Militare Speciale” (denumirea oficială a războiului) veghează alte rânduri de morminte. Pe soclu este scris mesajul: „Soldații trăiesc veșnic”.

Din februarie 2022, când Vladimir Putin a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei, au trecut peste trei ani și jumătate, iar conflictul continuă.

Viața în Vladivostok continuă, oamenii fiind afectați de războiul din Ucraina. Pe un patinoar din orașul aflat în extremul orient al Rusiei, Dmitri Afanasiev, în vârstă de 30 de ani, se antrenează alături de colegii săi de la Soyuz, echipa locală de hochei pe gheață paralimpic.

Jucătorii și-au lăsat echipamentele de protecție la marginea terenului și se urcă în sănii speciale, pe care le manevrează cu ajutorul bețelor de hochei. Dmitri speră ca într-o zi să devină campion paralimpic.

Drumul până la realizarea visului este însă lung. Echipele rusești au fost excluse de la ultima ediție a Jocurilor Paralimpice din cauza războiului din Ucraina. La fel ca ai săi colegi, Dmitri a luptat pe front.

„O mină a zburat spre mine”, își amintește el. „Am căzut la pământ și am simțit că-mi arde piciorul. Când m-am uitat, era sfâșiat complet. Mi-am pus singur garoul și i-am rugat pe băieți să mă târască de acolo. Soția mea e chirurg. I-am trimis o poză și mi-a spus: «Probabil o să-l amputeze.» Am zis: bine, fie cu un picior, fie cu două. Asta e”.

Ce cred rușii despre război

Întrebarea care este pusă des: cum privesc rușii războiul din Ucraina, confruntarea cu Occidentul și pe președintele rus Vladimir Putin?

Răspunsul nu e simplu, notează BBC. Rusia se întinde pe două continente și 11 fusuri orare. Unele regiuni, ca Belgorod sau Kursk, trăiesc zilnic sub tiruri de artilerie. Altele, precum Vladivostok, sunt departe de front.

Într-un parc din oraș, Svetlana spune: „Bineînțeles că suntem îngrijorați. Durează de ani de zile și vrem să se termine. Am sperat că summitul din Alaska (între președintele SUA, Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin) va schimba ceva. N-a schimbat nimic. Oamenii sunt oameni, fie englezi, americani, japonezi sau ucraineni. Nu știu de unde vine atâta ură”.

Ilya, un tânăr localnic, e mai pragmatic: „Viața de zi cu zi nu s-a schimbat prea mult. Poți încă să muncești și să trăiești. Nivelul de trai nu crește, dar nici nu scade. Sperăm doar ca relațiile cu alte țări să se îmbunătățească și să reintrăm în spațiul global”.

Muzică, tăcere și politică

Pe o stradă pietonală din centrul Vladivostokului, o trupă cântă rock pentru trecători. Solistul, care își spune Johnny London, admite: „Cei de vârsta mea nu prea discută despre Ucraina. Aproape niciodată. Nu putem schimba nimic. Sperăm doar ca într-un an sau doi să revină normalitatea”.

Întrebat ce înseamnă „normalitate”, răspunde simplu: „Să nu mai fie război. Ar fi frumos”.

Un pensionar, Viktor, nu ascunde că îl admiră pe președintele Putin și critică Occidentul: „Occidentul pierde influență. Uitați-vă: liderii Chinei, Indiei și Rusiei s-au întâlnit săptămâna asta. Nu erau acolo nici Trump, nici Germania, nici Franța. India și China înseamnă trei miliarde de oameni”.

Putin și tigrul

Orașul se pregătește pentru vizita președintelui, care va participa la Forumul Economic de Est. Pe drumul spre locul evenimentului, artistul stradal Filipp Dulmașenko a pictat un mural uriaș: Vladimir Putin, în uniformă militară, îmbrățișând un tigru siberian.

„Tigrul Amur e simbolul naturii sălbatice, iar Putin e simbolul Rusiei”, explică Filipp.

Lângă imagine, a scris un mesaj scurt. Oficial, vorbește despre răsăritul din Orientul Îndepărtat rus. Dar alături de figura președintelui și de tigrul puternic, capătă o altă greutate: „Soarele răsare de aici”.

