Live TV

„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război

Data actualizării: Data publicării:
Foto cu caracter ilustratov: Profimedia Images
Din articol
Ce cred rușii despre război Muzică, tăcere și politică Putin și tigrul

Orașul Vladivostok, port la Oceanul Pacific, se află la peste 6.000 de kilometri de Kiev și Moscova. Granița cu Coreea de Nord este la 130 km, iar cea cu China la doar 55 km. Dar războiul din Ucraina se simte și aici, relatează BBC

Pe un deal din apropierea orașului se întinde un cimitir cu morminte noi, ale soldaților ruși căzuți în Ucraina. În dreptul fiecărui loc de veci se află o cruce ortodoxă, un drapel militar sau steagul rusesc. Nu departe, un monument dedicat „eroilor Operațiunii Militare Speciale”  (denumirea oficială a războiului) veghează alte rânduri de morminte. Pe soclu este scris mesajul: „Soldații trăiesc veșnic”.

Din februarie 2022, când Vladimir Putin a ordonat invazia pe scară largă a Ucrainei, au trecut peste trei ani și jumătate, iar conflictul continuă.

Viața în Vladivostok continuă, oamenii fiind afectați de războiul din Ucraina. Pe un patinoar din orașul aflat în extremul orient al Rusiei, Dmitri Afanasiev, în vârstă de 30 de ani, se antrenează alături de colegii săi de la Soyuz, echipa locală de hochei pe gheață paralimpic.

Jucătorii și-au lăsat echipamentele de protecție la marginea terenului și se urcă în sănii speciale, pe care le manevrează cu ajutorul bețelor de hochei. Dmitri speră ca într-o zi să devină campion paralimpic.

Drumul până la realizarea visului este însă lung. Echipele rusești au fost excluse de la ultima ediție a Jocurilor Paralimpice din cauza războiului din Ucraina. La fel ca ai săi colegi, Dmitri a luptat pe front.

„O mină a zburat spre mine”, își amintește el. „Am căzut la pământ și am simțit că-mi arde piciorul. Când m-am uitat, era sfâșiat complet. Mi-am pus singur garoul și i-am rugat pe băieți să mă târască de acolo. Soția mea e chirurg. I-am trimis o poză și mi-a spus: «Probabil o să-l amputeze.» Am zis: bine, fie cu un picior, fie cu două. Asta e”.

Ce cred rușii despre război

Întrebarea care este pusă des: cum privesc rușii războiul din Ucraina, confruntarea cu Occidentul și pe președintele rus Vladimir Putin?

Răspunsul nu e simplu, notează BBC. Rusia se întinde pe două continente și 11 fusuri orare. Unele regiuni, ca Belgorod sau Kursk, trăiesc zilnic sub tiruri de artilerie. Altele, precum Vladivostok, sunt departe de front.

Într-un parc din oraș, Svetlana spune: „Bineînțeles că suntem îngrijorați. Durează de ani de zile și vrem să se termine. Am sperat că summitul din Alaska (între președintele SUA, Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin) va schimba ceva. N-a schimbat nimic. Oamenii sunt oameni, fie englezi, americani, japonezi sau ucraineni. Nu știu de unde vine atâta ură”.

Ilya, un tânăr localnic, e mai pragmatic: „Viața de zi cu zi nu s-a schimbat prea mult. Poți încă să muncești și să trăiești. Nivelul de trai nu crește, dar nici nu scade. Sperăm doar ca relațiile cu alte țări să se îmbunătățească și să reintrăm în spațiul global”.

Muzică, tăcere și politică

Pe o stradă pietonală din centrul Vladivostokului, o trupă cântă rock pentru trecători. Solistul, care își spune Johnny London, admite: „Cei de vârsta mea nu prea discută despre Ucraina. Aproape niciodată. Nu putem schimba nimic. Sperăm doar ca într-un an sau doi să revină normalitatea”.

Întrebat ce înseamnă „normalitate”, răspunde simplu: „Să nu mai fie război. Ar fi frumos”.

Un pensionar, Viktor, nu ascunde că îl admiră pe președintele Putin și critică Occidentul: „Occidentul pierde influență. Uitați-vă: liderii Chinei, Indiei și Rusiei s-au întâlnit săptămâna asta. Nu erau acolo nici Trump, nici Germania, nici Franța. India și China înseamnă trei miliarde de oameni”.

Putin și tigrul

Orașul se pregătește pentru vizita președintelui, care va participa la Forumul Economic de Est. Pe drumul spre locul evenimentului, artistul stradal Filipp Dulmașenko a pictat un mural uriaș: Vladimir Putin, în uniformă militară, îmbrățișând un tigru siberian.

„Tigrul Amur e simbolul naturii sălbatice, iar Putin e simbolul Rusiei”, explică Filipp.

Foto: Profimedia Images

Lângă imagine, a scris un mesaj scurt. Oficial, vorbește despre răsăritul din Orientul Îndepărtat rus. Dar alături de figura președintelui și de tigrul puternic, capătă o altă greutate: „Soarele răsare de aici”.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
1
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
2
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
2025-06-20-7
3
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan local. Lista fiecărui...
nastase profimedia
5
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a "sărit la gâtul" jurnalistului: "Pare că ai nevoie"
Digi Sport
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a "sărit la gâtul" jurnalistului: "Pare că ai nevoie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Emmanuel Macron (président de la République Française), reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à l'Elysée, à la veille de la réunion de la coalition des volontaires
Rusia vede garanțiile de securitate pentru Ucraina drept „garanții de...
Tram derails In Lisbon killing 15 and injuring 20 people
Zi de doliu național în Portugalia, după tragedia funicularului...
Un medic scrie o rețetă la birou.
O doctoriță din Timiș a fost reținută, după ce ar fi primit mită de...
zelesnki
Volodimir Zelenski consideră că un scenariu sud-coreean este...
Ultimele știri
Moscova respinge acuzațiile privind bruierea semnalului GPS al avionului cu care zbura Ursula von der Leyen. „Miroase a disperare”
Cât este pensia medie în România și cine câștigă cel mai mult. Sunt peste 4,6 milioane de pensionari în țară
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
donald trump in biroul oval
Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat „nicio măsură” împotriva lui Putin: „De unde ştii asta?”
CHINA BEIJING XI JINPING V DAY COMMEMORATIONS GATHERING (CN)
Ascensiunea Chinei este „de neoprit”, spune Xi Jinping. Demonstrația de forță care pune Occidentul în șah: Ce va face Donald Trump?
profimedia-1033861537
Reacția lui Putin când a fost întrebat despre „Magul de la Kremlin”. Filmul, în competiția de la festivalul de film de la Veneția
Kaja Kallas face declaratii
Poziția UE privind întâlnirea Xi Jinping - Vladimir Putin - Kim Jong Un: o provocare directă la adresa ordinii internaționale
kim jong un da noroc cu vladimir putin
Ce i-a promis liderul nord-coreean lui Vladimir Putin, la Beijing. Kim Jong-un, invitat la Moscova
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a riscat închisoarea și s-a căsătorit cu verișorul ei, căruia i-a dăruit și un copil. Ce a urmat...
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în...
Adevărul
Un medicament comun pentru inimă, luat de milioane de oameni, ar putea crește riscul de deces
Playtech
Panică uriaşă pentru Nicușor Dan, în public! Un militar a vrut să intervină imediat, momentul ruşinos a fost...
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
Pro FM
Bunicul Jon Bon Jovi, ca un om obișnuit la plajă. Cu prosoape și scaune pliabile, starul și soția lui s-au...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
Rusia creează regimente HIV: „prima armată a lumii” trimite pe front, în masă, bolnavi incurabili
Newsweek
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii?
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...