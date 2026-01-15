Live TV

„Șobolanii părăsesc nava.” Milionarii din Iran își mută averile în străinătate: Transfer de 1,5 miliarde de dolari, într-o singură zi

bani iran
Milionarii din Iran își mută averile în străinătate. Foto: captură video

De teama căderii regimului de la Teheran, milionarii din Iran își mută averile în străinătate. Într-o singură zi s-a notat un transfer de 1,5 miliarde de dolari către conturi din Dubai, anunță israelienii. Trezoreria Statelor Unite remarcă și ea același fenomen și spune că va monitoriza traseul banilor.

Secretarul Trezoreriei SUA susține că Washingtonul monitorizează creșterea bruscă a ieșirilor de capital realizate de elita conducătoare a Iranului

„Șobolanii părăsesc nava, pentru că vedem milioane, zeci de milioane de dolari transferați din țară, scoși pe furiș de către conducerea iraniană. Noi vedem cum acești bani ajung în bănci și instituții financiare din întreaga lume", a transmis Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA. Trezoreria SUA promite că va urmări sumele uriașe transferate în afara Iranului.

De asemenea, un post israelian de televiziune arată că liderii Iranului au mutat 1,5 miliarde de dolari în conturi din Dubai, nu prin bănci, ci prin criptomonede. Televiziunea citează o sursă familiarizată cu activitățile economice ale Gărzii Revoluționare.

Raportul susține că fiul Liderului Suprem este una dintre persoanele implicate în aceste transferuri. Ar fi transferat 328 de milioane de dolari către aceeași destinație spune o sursă anonimă.

Iranul s-a bazat din ce în ce mai mult pe infrastructura criptomonedelor pentru a muta bani în străinătate, pe măsură ce sancțiunile și restricțiile bancare îngreunează transferurile tradiționale.

