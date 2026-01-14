Șoc și indignare în Rusia. Medici de top de la un spital din Siberia au fost reținuți după ce 9 bebeluși au murit în doar câteva zile

Autoritățile din Rusia i-au reținut pe medicul șef și șeful interimar din secția de terapie intensivă dintr-un spital de maternitate din Siberia, după ce nouă bebeluși au murit în doar câteva zile, la începutul acestei luni, au anunțat miercuri anchetatorii, relatează Reuters.

Decesele au provocat șoc și indignare în întreaga țară, unde standardele serviciilor medicale variază extrem de mult – de la centre de cercetare de nivel mondial până la unități medicale modeste din zonele îndepărtate.

Potrivit anchetatorilor, bebelușii, născuți între 1 decembrie și 12 ianuarie, au murit în timpul sărbătorilor prelungite de Anul Nou la Spitalul nr. 1 din Novokuznețk, un oraș de aproximativ 500.000 de locuitori din sudul Siberiei. Până în prezent, autoritățile nu au dezvăluit oficial cauzele deceselor.

Comitetul de Anchete al Rusiei a precizat că medicii au fost reținuți sub suspiciunea de neglijență și provocare a decesului prin neglijență. Reprezentanții spitalului și avocații medicilor nu au putut fi contactați imediat, potrivit sursei citate.

„Mediciul șef și șeful secției de terapie intensivă au fost reținuți în cadrul anchetei penale privind decesele nou-născuților din Novokuznețk”, a declarat Svetlana Petrenko, purtătoare de cuvânt a Comitetului.

„Se întâmplă ceva foarte ciudat”

Potrivit anchetatorilor, bebelușii au murit „din cauza modului necorespunzător în care suspecții și-au îndeplinit atribuțiile oficiale și profesionale în organizarea și furnizarea îngrijirilor medicale”.

Imagini video difuzate de anchetatori arată un bărbat escortat de poliție cu cătușe și un cadru medical care răspunde la întrebările anchetatorilor.

Ziarul Argumenty i Fakty a relatat că spitalul avea o reputație slabă și că primise cel puțin cinci avertismente din partea autorităților sanitare între august și noiembrie anul trecut. Alte publicații rusești au publicat mărturii personale ale unor femei care au născut în spital. Una dintre ele a povestit că brațul copilului i-a fost rupt în timpul nașterii și că bebelușul a murit. Alta a spus că un medic a injurat-o. Inspecțiile au arătat lipsa unor medicamente pentru anumite afecțiuni. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat aceste relatări.

Profesorul Pavel Vorobiev, medic de renume în Rusia, s-a întrebat de ce nu a fost tras semnalul de alarmă mai devreme. „La primul deces, medicii și asistentele ar fi trebuit să se mobilizeze și să facă ceva. Când deja au murit nouă persoane și toată lumea tace, se întâmplă ceva foarte ciudat”, a declarat el pentru Argumenty i Fakty, conform sursei citate.

Unii politicieni, comentatori și cetățeni s-au întrebat cum ar putea Rusia să își crească rata natalității – o prioritate anunțată de președintele rus Vladimir Putin – dacă astfel de tragedii continuă să se producă.

