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Video Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire

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documente top secret
Documente strict secrete aflate pe birou. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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O societate secretă a miliardarilor din tehnologie, a unor generali ai NATO și oficiali de rang înalt din Statele Unite a fost expusă accidental pe internet. Peste 200 de membri ai elitei mondiale s-au înscris la un retreat a cărui agendă variază de la dezbateri pe teme precum formarea sectelor și sexul până la pregătirea pentru cel de-al Treilea Război Mondial.

Dialog este o organizație exclusivistă, accesibilă doar pe bază de invitație, cofondată în 2006 de investitorul miliardar din domeniul tehnologiei Peter Thiel, conform Wired. Societatea reunește oficiali americani, personalități din guverne străine și directori din Silicon Valley în cadrul unor întâlniri anuale neoficiale, conform unei scurgeri de date. De două decenii, Dialog refuză să-și dezvăluie membrii.

Printre participanți se numără și generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa și șeful Comandamentului European al SUA, care a preluat funcția în iulie 2025 și care, conform listei scurse pe internet, a participat la întâlnirile Dialog încă din 2021. Totodată, pe listă figurează și membri ai administrației Trump, senatorul american Ted Cruz, șefi ai serviciilor secrete sau economistul laureat al Premiului Nobel, Roger Myerson.

O sursă a furnizat separat publicației americane lista de înscrieri pentru retreat-ul Dialog din 2026, care cuprinde 222 de persoane și precizează statutul de membru și tipul de participant al fiecărui înscris, conform descrierii din listă, inclusiv „membru activ” și „invitat”. Retreat-ul este programat în perioada 12-16 august la Hotelul Powerscourt, în afara orașului Dublin, Irlanda.

Aceeași scurgere de date prezintă un program de sesiuni neoficiale, printre care: „Banii cumpără (oare?) fericirea?”, „Readuceți energia nucleară”, „Al Treilea Război Mondial”, „Tehnologii de luptă” și „Cum merge viața ta sexuală?”. Alte discuții includ „Construiește-ți un cult”, moderată de fondatorul site-ului creștin de socializare Pray.com, și „Construiește-ți un partid”, condusă de un fost oficial al Casei Albe în domeniul securității naționale. 

Organizația le oferă participanților și o aplicație de dating pentru oameni excepționali. Conform puținelor informații care au apărut despre aceste întâlniri, în urmă cu patru ani, taxa de participare era de 16.000 dolari.

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Editor : A.M.G.

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