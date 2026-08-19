Șoferiță de 91 de ani, urmărită de poliție după ce a fugit de la locul unui accident și a lovit 2 mașini. Cum au oprit-o agenții

Fugă ca în filme, cu poliția pe urme, în Germania. Protagonista este o femeie de 91 de ani. Șoferița, care avea permis de 66 de ani, a lovit două mașini, printre care și una de poliție, încercând să fugă de la locul unui accident.

Polițiștii au reușit să o oprească pe șoferiță după ce un agent s-a urcat în mașină și i-a scos cheia din contact.

În urma incidentului, femeia de 91 de ani și doi polițiști au fost răniți ușor.

Pagubele sunt estimate la aproximativ 35.000 de euro.

Surprinzător este că testele nu au indicat probleme privind capacitatea femeii de a conduce. Cu toate acestea, poliția i-a suspendat permisul, pe care îl deținea din 1960.

Editor : A.P.