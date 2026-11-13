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Șoferul român de TIR nu e de vină pentru accidentul din Bulgaria. Ancheta a arătat cine a provocat de fapt tragedia

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Rămășițele vehiculelor implicate în accidentul în lanț de pe autostrada Tracia, Bulgaria, 10 noiembrie 2026. Foto: Profimedia Images
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Camionul românesc implicat în accidentul în lanţ soldat cu 12 morţi şi 50 de răniţi pe autostrada Tracia din Bulgaria nu a provocat accidentul, ci a constituit un obstacol pe carosabil, a declarat directorul interimar al Serviciului Naţional de Investigaţii din Bulgaria, Marian Marinov, în timp ce ancheta privind tragedia continuă, conform Novinite.

Şoferul român al camionului, în vârstă de 62 de ani, a fost eliberat miercuri seară târziu, după ce a fost audiat pentru a doua oară.

Marinov a declarat că anchetatorii au audiat deja toate persoanele aflate la locul accidentului şi au dispus efectuarea expertizelor medico-legale în cazul persoanelor decedate. Alte 51 de expertize urmează să fie efectuate în cazul răniţilor, în timp ce aproximativ 100 de martori care se aflau la faţa locului trebuie încă audiaţi, notează News.ro.

Dosarul a fost repartizat anchetatorului care era de serviciu în ziua accidentului, a precizat Marinov, adăugând că investigaţia se află încă într-un stadiu incipient şi că este prea devreme pentru a formula concluzii generale.

Anchetatorii verifică dacă un vehicul care suferise o defecţiune se afla în faţa camionului românesc şi l-a obligat să oprească. De asemenea, aceştia încearcă să stabilească dacă şoferii implicaţi în accidentul în lanţ au păstrat o distanţă suficientă faţă de vehiculele din faţa lor.

Marinov a explicat că stabilirea succesiunii evenimentelor va fi dificilă, deoarece fiecare coliziune ulterioară modifică poziţiile vehiculelor implicate în impacturile precedente.

„Acest camion nu a provocat accidentul, ci a constituit un obstacol pe carosabil, în acest caz un autobuz. Dacă şoferul camionului poartă vreo responsabilitate, depinde de o serie de circumstanţe”, a declarat Marinov.

El a prezentat două posibile explicaţii pentru oprirea camionului: fie un alt vehicul îi bloca drumul, fie şoferul a redus viteza din cauza ceţii şi a vizibilităţii reduse, iar conducătorul vehiculului din spate nu a mai avut timp să reacţioneze.

Între timp, Parchetul a solicitat Agenţiei pentru Infrastructură Rutieră (RIA) să furnizeze toate documentele referitoare la lucrările de reparaţii efectuate pe tronsonul de drum unde s-au produs cele două accidente, precum şi documentele privind darea acestuia în exploatare.

Marinov a afirmat că starea carosabilului nu a fost neapărat factorul determinant. El a explicat că aceasta ar fi relevantă dacă un şofer ar fi avut suficient timp să reacţioneze, dar nu şi în situaţia în care ar fi intrat într-o zonă cu ceaţă densă şi ar fi întâlnit brusc un vehicul pe care nu avea cum să îl observe din timp.

Anchetatorii au stabilit o legătură de cauzalitate între accidentul în lanţ iniţial şi coliziunea produsă ulterior pe sensul opus de circulaţie. Marinov a subliniat că şi vehiculele implicate în cel de-al doilea accident au întâlnit condiţii de ceaţă.

„Ceea ce frapează este că astfel de accidente se produc adesea pe drumuri bune, drepte. Toată lumea presupune că nu există obstacole în faţă”, a declarat Marinov.

Editor : C.L.B.

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