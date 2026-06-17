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Sofia intenționează să investească 19 miliarde de euro în armament până în 2035

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Sofia, Bulgaria - May 4, 2016: Soldiers from the Bulgarian army are preparing for a parade for Army's day in uniforms with Kalas
Militari bulgari. Foto: Profimedia

Bulgaria va investi peste 19 miliarde de euro în arme noi și infrastructură militară până în 2035. Acest lucru reiese clar din planul de investiții publicat de Consiliul de Miniștri. Se preconizează că o parte semnificativă a finanțării va proveni din bugetul național și prin intermediul instrumentului de împrumut SAFE al Uniunii Europene, scrie bnrnews.bg.

În 10 ani, cheltuielile directe pentru apărare vor crește de la 2% din Produsul Intern Brut (PIB) la 3,5% din PIB. Pentru activitățile aferente legate de apărare, vor fi clasificate anual cheltuieli în valoare de 1,5% din PIB.

Acest lucru este prevăzut în Planul Național pentru Creșterea Cheltuielilor pentru Apărare la 5% din PIB până în 2035. Atingerea unui nivel de 5% al ​​cheltuielilor pentru sectorul de securitate este un angajament comun asumat la Summitul NATO de la Haga din 2025, iar UE a anunțat, de asemenea, o direcție către creșterea cheltuielilor în acest sector.

Planul va începe să fie implementat în acest an, cheltuielile pentru apărare fiind stabilite la 2,15% din PIB, cu o pondere de 2,09% în bugetul pentru 2025. Investițiile de capital, în special (excluzând salariile și costurile de întreținere), sunt așteptate să ajungă la 869 de milioane de euro, aproape 30% dintre acestea provenind din împrumutul aprobat pentru Bulgaria în cadrul mecanismului SAFE al UE, în valoare totală 3,2 miliarde de euro.

O creștere mai accentuată a cheltuielilor de capital pentru apărare este planificată pentru bugetul pe 2027, ponderea finanțării  în cadrul SAFE fiind mai mică - 16%, ceea ce înseamnă că principala povară va fi suportată de bugetul național. SAFE va avea cel mai mare impact asupra bugetului național în 2029 și 2030, când finanțarea pentru apărare va atinge și depăși 60% din totalul cheltuielilor de capital.

Din 2031, întreaga povară ar trebui să fie suportată de bugetul național. Aceasta înseamnă cheltuieli de capital extraordinare în 2031 de aproape 1,28 miliarde de euro. Pe lângă cheltuielile directe pentru apărare, Bulgaria ar trebui să demonstreze anual 1,5% din PIB cheltuieli pentru activități legate de apărare în bugetul național. Rămâne de văzut cum va fi demonstrat exact acest angajament, dar este legat de recalificarea cheltuielilor.

Editor : M.C

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