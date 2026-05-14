Şoigu anunță că Moscova a iniţiat un „dialog pragmatic" cu talibanii și domeniile în care vor colabora Rusia și Afganistanul

Serghei Șoigu. Foto: Profimedia

Rusia a iniţiat un „dialog pragmatic” cu mişcarea talibană din Afganistan cu scopul de a asigura securitatea şi dezvoltarea economică a regiunii, a spus joi secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, în timpul unei întâlniri desfăşurate în Kârgâzstan.

„Rusia a recunoscut Emiratul Islamic al Afganistanului în iulie 2025 şi a stabilit un dialog pragmatic cu talibanii”, a declarat Serghei Şoigu în cadrul celei de-a XXI-a întâlniri a secretarilor Consiliilor de Securitate din ţările membre ale Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS) desfăşurată la Bişkek, citat de agenţia rusă Interfax, relatează Agerpres.

Fostul ministru rus al apărării a menţionat că această alianţă include „de la contacte politice şi de securitate până la cooperare comercială, economică, culturală şi umanitară”.

„Cooperarea cu Kabul, suntem convinşi, satisface obiectivele de securitate şi dezvoltare economică ale regiunii", a adăugat Şoigu.

Oficialul rus a subliniat importanţa de „a se conveni asupra căilor pentru a relua activităţile Grupului de Contact OCS-Afganistan, precum şi pentru a extinde cooperarea în cadrul iniţiativelor regionale".

Serghei Şoigu a profitat de ocazie pentru a atrage atenţia asupra faptului că Rusia consideră „inacceptabilă revenirea infrastructurii militare a unor ţări terţe în Afganistan şi amplasarea de noi facilităţi militare în ţările vecine".

„Abordarea noastră principială este că Statele Unite şi aliaţii săi trebuie să îşi asume întreaga responsabilitate pentru cei 20 de ani de prezenţă în Afganistan şi să suporte greutatea principală a reconstrucţiei sale după conflict", a declarat el.

Secretarul Consiliului de Securitate al Rusie a recunoscut că din Afganistan continuă să provină ameninţări de terorism şi trafic de droguri, dar a subliniat că ţara „duce o luptă armată acerbă împotriva Statului Islamic, principalul rival ideologic şi politic al talibanilor".

Totodată, a indicat că, potrivit diferitelor estimări, între 18.000 şi 23.000 de terorişti din peste 20 de grupuri diferite operează în Afganistan.

„S-a observat o creştere a afluxului de combatanţi de origine uigură, tadjikă şi uzbecă veniţi din Siria în Afganistan, provenind din grupuri ale fostei alianţe teroriste Hayat Tahrir al-Sham", a mai afirmat Şoigu.

De asemenea, a apreciat că autorităţile afgane depun eforturi importante pentru a combate traficul de droguri.

„Cultura şi producţia de mac au scăzut cu peste 90% de când au ajuns la putere talibanii", a mai spus Şoigu.

