Soldații lui Putin avansează într-un ritm accelerat în Ucraina. Date prezentate de ISW arată cât teritoriu au cucerit în luna iulie

Armata rusă şi-a accelerat avansul în Ucraina pentru a patra lună consecutiv, înregistrând în iulie cele mai mari progrese din noiembrie, conform unei analize realizate de France Presse pe baza datelor furnizate de Institutul american pentru studiul războiului (ISW).

Într-o lună, forţele Moscovei au cucerit 713 km2 de teritoriu ucrainean, faţă de 79 km2 recuperaţi de Kiev, ceea ce reprezintă un câştig net de 634 km2. Acest număr depăşeşte cei 588 km2 ocupaţi în iunie, 507 km2 în mai, 379 km2 în aprilie şi 240 km2 în martie, după o încetinire a ritmului în timpul iernii. Aceste progrese includ teritorii controlate integral sau parţial de Rusia, precum şi pe cele revendicate de aceasta.

În afară de primele luni de război în 2022, când linia frontului era mult mai mobilă decât este acum, doar în luna noiembrie 2024 (725 km2) s-au înregistrat progrese ruseşti mai mari decât cele din luna care tocmai s-a încheiat.

Aproape trei sferturi din avansul rusesc din iulie s-a concentrat în regiunea Doneţk (est), principala scenă a confruntărilor între ruşi şi ucraineni de doi ani.

Aici se află oraşul Ceasiv Iar, a cărui cucerire a fost revendicată de Moscova joi, o afirmaţie dezminţită imediat de Kiev. Ocuparea acestui oraş - învecinat cu Bahmut, căzut în mâinile ruşilor în mai 2023 - ar deschide calea armatei ruse spre fortăreţele Kramatorsk şi Sloviansk, unde se află importante baze logistice ale armatei ucrainene.

Armata rusă controla cel puţin parţial sau revendica 78% din regiunea Doneţk la sfârşitul lunii iulie, faţă de 62% cu un an înainte. Circa 31% din această regiune se afla deja sub controlul separatiştilor proruşi înaintea declanşării invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în februarie 2022.

Avansul armatei ruse în luna iulie

În acelaşi timp, armata rusă a continuat să avanseze şi în alte regiuni ucrainene în luna iulie, cu un câştig net de aproximativ 170 km2, conform analizei AFP, citate de Agerpres.

În regiunea Harkov (nord-est), forţele Moscovei au preluat sub control aproape 120 km2, depăşind pentru prima oară din octombrie 2022 pragul de 5% din teritoriul controlat sau revendicat în această zonă. Regiunea Zaporojie (est) a fost de asemenea vizată, unde trupele ruse ar fi înregistrat un avans de 42 km2 în decurs de o lună.

Trupele ruse au afirmat totodată că au continuat să înainteze şi în regiunea Dnipropetrovsk (centru-est), unde au anunţat capturarea a două sate, cuantificând câştigurile teritoriale în acest sector la 22 km2 de la lansarea acestei ofensive în 8 iunie, potrivit analizei AFP care contabilizează teritoriile revendicate.

Kievul neagă însă prezenţa trupelor ruse în această regiune.

Singura regiune ucraineană de unde armata rusă s-a retras este Sumî (nord). Moscova a cedat circa 11 km2, după ce cucerise peste 130 km2 în luna iunie.

Per ansamblu, ultimele 12 luni au fost marcate de avansarea armatei ruse în Ucraina. Din august 2024 până în iulie 2025, ruşii au preluat sub control peste 5.900 km2, faţă de 1.360 km2 în cele 12 luni de dinainte. Cu toate acestea, câştigul Rusiei în ultimul an reprezintă mai puţin de 1% din teritoriul ucrainean de dinainte de război, incluzând Crimeea şi Donbasul.

La sfârşitul lunii iulie, Rusia exercita un control total sau parţial asupra a 19% din teritoriul ucrainean, conform analizei AFP.

