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Soldaţii nord-coreeni capturaţi de Ucraina pe front refuză să se întoarcă în „raiul” lui Kim Jong-un. Unde au ajuns aceștia

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Soldați nord-coreeni în Rusia Foto: Profimedia Images
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Doi soldaţi nord-coreeni capturaţi de Ucraina au fost transferaţi în Coreea de Sud după luni de negocieri, a declarat joi un parlamentar sud-coreean.

Yoo Yong Won, care i-a întâlnit pe cei doi în timpul unei vizite în Ucraina în 2025 şi de atunci a militat pentru transferul lor, a spus că aceştia au ajuns în Coreea de Sud cu câteva zile în urmă.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit transferul soldaţilor nord-coreeni în timpul discursului său la Adunarea Generală a ONU de la New York, miercuri.

Unul dintre nord-coreeni a încercat să se sinucidă "când şi-a dat seama că va fi luat prizonier", a spus Zelenski, criticând cooperarea militară dintre Rusia şi Coreea de Nord.

Ţările din regiune ar fi observat "rachete balistice îmbunătăţite ale Coreei de Nord şi capacităţile mult mai mari ale Phenianului în materie de drone", a spus Zelenski.

Serviciile de informaţii sud-coreene estimează că Coreea de Nord a trimis aproximativ 15.000 de soldaţi pentru a sprijini Rusia în războiul său împotriva Ucrainei.

Potrivit unor informaţii, Phenianul ar fi primit la schimb bani, tehnologie militară şi garanţii de securitate din partea Moscovei.

Cei doi soldaţi nord-coreeni au fost capturaţi de forţele ucrainene în ianuarie 2025 în regiunea rusă Kursk, unde armata ucraineană a efectuat o incursiune de mai multe luni începând cu august 2024, şi se pare că şi-ar fi exprimat dorinţa de a fi transferaţi în Coreea de Sud.

Coreea de Sud acceptă, în general, dezertori din Coreea de Nord după verificări de securitate şi le acordă cetăţenia sud-coreeană.

Guvernul de la Seul a refuzat până acum să confirme detaliile transferului celor doi prizonieri, invocând motive de securitate, conform dpa.

Editor : A.R.

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