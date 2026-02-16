Live TV

Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare

Imagine din timpul exercițiilor Dynamic Front desfășurate în România Foto: Profimedia
Un exemplu: exercițiul Dynamic Front, desfășurat și în România O imagine mai clară a câmpului de luptă

Câmpul de luptă modern este atât de saturat de senzori și arme conectate în rețea, care generează mult mai multe date decât pot procesa soldații în mod realist pe cont propriu, încât este nevoie de inteligența artificială pentru a le sorta în mod semnificativ, a explicat recent un ofițer al armatei după un exercițiu în Europa, scrie Business Insider.

Timp de ani de zile, armata s-a concentrat pe instalarea mai multor senzori pentru informații și conștientizare pe câmpul de luptă, dar acum trebuie să se gândească și la supraîncărcarea cu informații și la gestionarea cantităților masive de date care sosesc.

În timpul unui exercițiu recent al armatei americane și al NATO în Europa, trupele au folosit un sistem de inteligență artificială dezvoltat intern pentru a consuma și sorta datele. Valoarea nu era strict faptul că inteligența artificială putea face acest lucru mai repede, ci mai degrabă faptul că putea să-și amintească contextul și tiparele pe care oamenii nu le puteau reține.

Un exemplu: exercițiul Dynamic Front, desfășurat și în România

Cazul exercițiului Dynamic Front 2026, exercițiu desfășurat simultan în mai multe state, inclusiv România, la Cincu, este un alt exemplu al modului în care armata americană implementează din ce în ce mai mult inteligența artificială și automatizarea în tot, de la simulările de atacuri inamice până la documente.

„Câmpul de luptă modern, ceea ce vedem deja în întreaga lume, este copleșit de senzori, iar noi ne înecăm în date”, a declarat colonelul Jeff Pickler, comandantul celei de-a 2-a Forțe Operative Multi-Domenii a Armatei, la o masă rotundă media pe Dynamic Front.

Nu sunt destui oameni pentru a descifra toate informațiile disponibile. „Nu vor putea niciodată să proceseze pe deplin toate acestea”, a spus el.

Software-ul care vizează rezolvarea acestei probleme este încă în faza de testare beta. În următoarea iterație a exercițiului Dynamic Front — care va fuziona cu un alt exercițiu, Arcane Front, pentru a combina experimentarea tehnologică cu repetițiile de luptă la nivel de teatru — liderii armatei spun că intenționează să testeze inteligența artificială la o scară mai mare.

„Dacă ne uităm la un obiectiv stabilit în teatrul european, unde credem că va trebui să procesăm peste 1.500 de ținte pe zi, acest lucru depășește sfera umană”, a spus Pickler.

În timpul unui potențial conflict la scară largă în Europa, inteligența artificială ar putea ajuta la localizarea și evaluarea acelor ținte.

Sistemul poate face acest lucru rapid, dar viteza nu este principalul avantaj. Inteligența artificială își poate aminti tipare pe care oamenii le-ar putea uita sau nici măcar nu le-ar putea observa. Pickler a dat un exemplu de inteligență artificială care și-a dat seama că rapoartele de transport maritim fără legătură, o pană de curent locală și o livrare de îngrășăminte împreună ar putea sugera o activitate de alimentare cu rachete.

O imagine mai clară a câmpului de luptă

Într-un scenariu de conflict, acest lucru ar putea însemna că analiștii ajung mai rapid la o imagine mai clară a câmpului de luptă. Corelațiile dintre datele colectate de la diferiți senzori ar putea ieși la iveală mai rapid. Dacă un adversar ar alimenta, arma sau mișca arme în moduri care nu ar fi imediat evidente, inteligența artificială ar putea ajuta la semnalarea acestor legături.

Tehnologia dezvoltată de echipe de furnizori, inclusiv Anduril, Palantir și Lockheed Martin, utilizează inteligența artificială și învățarea automată pentru a oferi comandanților și soldaților date în timp real despre nivelurile de muniție, nevoile de întreținere, fluxuri de informații, direcționare și atacuri inamice.

