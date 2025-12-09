Soldații ucraineni îl sfidează pe Vladimir Putin. Reportaj cutremurător din cel mai fierbinte punct al frontului (BBC)

Nu există nicio îndoială că Ucraina a pierdut teren în acest oraș cheie din est. Pentru Rusia, Pokrovsk este un alt pas către obiectivul său de a prelua controlul asupra întregului Donbas. Dar Ucraina trebuie să demonstreze că este încă capabilă să reziste, se arată într-un reportaj BBC.

Pokrovsk nu a căzut încă. Acest lucru în ciuda afirmației recente a președintelui Vladimir Putin că forțele ruse au cucerit orașul.

Nu există nicio îndoială că Ucraina a pierdut teren în acest oraș cheie din est. Pentru Rusia, Pokrovsk este un alt pas către obiectivul său de a prelua controlul asupra întregului Donbas. Dar Ucraina trebuie să demonstreze că este încă capabilă să reziste.

La un post de comandă ucrainean, situat mult în spatele liniei frontului, ordinele sunt transmise prin radio în succesiune rapidă. Soldații urmăresc zeci de transmisiuni live de la drone. Ei coordonează atacurile asupra pozițiilor ruse din interiorul orașului.

Comandantul Regimentului de Asalt Skala, Yuri, dorește să ne demonstreze că Ucraina controlează încă nordul orașului, pentru a arăta că afirmația Kremlinului că a cucerit Pokrovsk este o minciună.

Prin radio, ei cer doi dintre soldații lor să iasă din adăpostul unei clădiri pentru a arboră steagul ucrainean. Se mișcă repede pentru a evita să fie văzuți. Imaginile transmise de dronă arată momentul în care flutură scurt steagul galben și albastru, înainte de a se întoarce repede la adăpost.

Sasha, un comandant de batalion în vârstă de 25 de ani, îmi arată o hartă. Pe ea a așezat soldați de plastic verzi pentru a indica locurile în care trupele ucrainene încă se apără. Soldații de plastic maro indică locurile în care inamicul a avansat.

Rușii au folosit echipe mici de doi până la patru soldați pentru a se furișa pe lângă pozițiile ucrainene, uneori îmbrăcați în civili.

„Este o tactică bună pentru a ajunge în spatele liniilor inamice, pentru a câștiga un punct de sprijin”, spune Sasha. Dar adaugă: „Inamicul care ajunge în spatele nostru este identificat rapid – durează între 15 și 20 de minute de la detectare până la distrugere”.

Rusia a suferit pierderi grele, dar încă mai are mai multe trupe. Un soldat ucrainean cu indicativul Rabbit îmi arată pașapoarte și documente recuperate de la morții lor. L-am întrebat dacă crede că au ucis mulți ruși.

„Nu suficienți”, răspunde el.

Rabbit a descris situația ca fiind „greu, dar sub control”. El îmi arată o mitralieră rusă capturată de unul dintre camarazii săi, care a luptat 70 de zile consecutive în Pokrovsk. „Tot ce voia era țigări și muniție”, spune Rabbit.

Luptele au un impact evident asupra forțelor ucrainene, dar nu există semne că acestea ar renunța. Rabbit nu este de acord cu sugestia că Ucraina ar trebui să cedeze mai mult teritoriu în schimbul păcii.

El spune că s-a vărsat deja prea mult sânge: „Noi facem parte din acest teritoriu. Dacă renunțăm la el, Rusia va dori mai mult”.

Un alt soldat – cu indicativul „Ghost” – care luptă într-o altă unitate din Pokrovsk descrie situația ca fiind „tensionată, dar nu critică”. El respinge rapoartele privind capturarea orașului ca fiind „propagandă rusă”, spunând că rapoartele potrivit cărora „Pokrovsk este înconjurat sunt informații false”, dar adaugă că „toată lumea este epuizată – atât Rusia, cât și Ucraina”.

Pentru Ucraina, menținerea pozițiilor se dovedește a fi costisitoare. Regimentul Skala distribuie videoclipuri recente filmate de trupele sale de pe linia frontului – care adesea trebuie să se adăpostească în clădiri pentru a se feri de dronele rusești. Zgomotul unei drone care se apropie este adesea însoțit de focuri automate intense, în încercarea de a o doborî.

„Khotabych”, care a luptat recent timp de o lună în oraș, spune că este înfricoșător când dronele te localizează: „Sunt multe și zboară non-stop.”

Rușii au mai multe drone cu camere cu imagistică termică, care pot vedea noaptea. Khotabych a spus că el și oamenii lui speră întotdeauna la „vreme bună” – prin asta înțelegând ceață, ploaie și cer înnorat. Cu alte cuvinte, orice face zborul mai dificil.

În Pokrovsk, soldații ucraineni sunt concentrați pe luptă, nu pe negocierile de pace. Majoritatea spun că vor să evite „întrebările politice”.

Dar un voluntar din Letonia – comandantul adjunct al Regimentului Skala – este mai dispus să-și exprime opinia. El spune că letonii „înțeleg că, dacă Ucraina pierde războiul, țara noastră va fi următoarea”.

Numele său de cod este „Nașul” și are un mesaj dur pentru Europa și SUA. El îl descrie pe președintele Donald Trump ca fiind un „lider carismatic și puternic”, dar spune că dacă trimisul de pace al lui Trump, Steve Witkoff, „este de partea lui Putin, atunci America și Trump par slabi”.

În ceea ce privește Europa, el spune că „se vorbește mult, există multă birocrație și nu se face suficient”.

Mesajul trupelor cu care am vorbit este că situația din Pokrovsk nu este atât de sumbră. Dar Ucraina are nevoie de dovezi ale hotărârii sale în acest moment critic.

Editor : A.R.