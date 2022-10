Un militar rus care mergea cu un transportor blindat, prins într-o ambuscadă și rănit, a fost salvat de soldații ucraineni, în ciuda faptului că în zonă încă se auzeau explozii. Văzându-se încolțit, cu piciorul strivit între vehiculul pe care îl conducea și un zid, soldatul rus a cerut să fie „terminat”, dar ucrainenii l-au scos dintre fiare și i-au acordat îngrijiri. Peste câteva zile, soldatul rus a povestit cum a fost capturat, într-o înregistrare video apărută pe rețelele sociale.

În imaginile postate pe contul de Twitter Wartranslated, se văd urmările unei ambuscade a soldaților ucraineni, care au scos din luptă un transportor blindat rusesc. Un soldat a rămas blocat cu un picior strivit între vehicul și un zid de care s-a izbit, în timp ce ceilalți au murit în urma atacului sau au fugit.

Soldatul ucrainean care a filmat scena cu camera montată pe cască le cere camarazilor săi să-l acopere și merge să vadă ce s-a întâmplat cu soldatul rus, care nu poate să se miște.

Soldat ucrainean: - Scursură. Ce faci, nenorocitule? Ești terminat. O să-ți tai piciorul. Băieți, am nevoie să mă acopere cineva din grădină.

Soldat rus: - Ascultă, omoară-mă.

Soldat ucrainean: - Pe dracu, ia-o ușor! (...) Nu suntem ca voi, retardaților!

Ucraineanul îl dezarmează apoi, folosind cuvinte dure, și îl întreabă unde e rănit.

Soldat ucrainean: - Cum te cheamă? Unde ești rănit? De unde ești? Repede!

Soldat rus: - Kostroma (în regiunea Belgorod, aproape de granița de Ucraina - n.r.). Sunt doctor.

Soldat ucrainean: - Ce dracu de doctor?

Soldat rus: - Doctor!

Soldat ucrainean: - Și-atunci de ce-ai venit aici să omori oameni?

Soldat rus: - N-am omorât pe nimeni.

Soldat ucrainean: - Nu mai spune! (Soldatul rus urlă de durere, în timp ce ucraineanul îndepărtează cărămizile din zid pentru a-i elibera piciorul.) Conduci un transportor blindat, nenorocitule!

Soldat rus: - Sunt doctor!

Soldat ucrainean: - Ești blocat, ești terminat. Nu putem să-l scoatem până nu mutăm blindata. Nu, are piciorul blocat (se adresează camarazilor lui - n.r.). Doctore! Dacă ești doctor...

Soldat rus: - Sunt doctor!

Soldat ucrainean: - ... n-ai fi venit niciodată aici să ucizi civili. Idiotule...

Soldat rus: - N-am omorât civili.

Soldat ucrainean: - Astea-s povești, conduci un transportor blindat aici! Cu arme!

Soldat rus: - Le arătam drumul.

Soldat ucrainean: - Drumul?!

Scena se încheie și este urmată de o altă filmare, postată pe Twitter câteva zile mai târziu, în care soldatul rus apare într-un interviu cu un ofițer ucrainean, căruia îi explică cum a fost capturat.

Soldat rus: - În dimineața de 23 septembrie.

Ofițer ucrainean: - Cum s-a întâmplat?

Soldat rus: - Mergeam cu un transportor blindat. Am dat peste un grup de recunoaștere (ucrainean - n.r.). Au tras asupra noastră din pădure. Șoferul și omul de la comunicații au fost uciși pe loc. Apoi am ieșit de pe drum, am dărâmat un stâlp și ne-am izbit de un garaj din cărămizi. După ce am dărâmat stâlpul, eu am fost aruncat de pe mașină și mi-am prins piciorul între vehicul și garaj. Cei care au putut au fugit. Dar eu am rămas.

