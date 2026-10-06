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Video Soloviov, propagandistul lui Putin, amenință Germania cu un deșert radioactiv

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Vladimir Soloviov. Foto: Profimedia
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Principalul propagandist al lui Vladimir Putin, Vladimir Soloviov, îl numește pe cancelarul german Friedrich Merz „un rahat” și amenință Germania cu un deșert radioactiv.

În direct la emisiunea pe care o realizează, propagandistul rus l-a numit pe cancelarul german Friedrich Merz „o bucată de rahat”, potrivit Nexta.

„Hei, Merz. Cine naiba ești tu să ceri ceva de la cineva?”, a izbucnit Vladimir Soloviov la televiziunea de stat rusă, reacționând la apelul cancelarului german de a opri luptele și de a trece la negocieri.

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Insultele au lăsat rapid loc amenințărilor.

„Oare germanii chiar simt un fel de plăcere fizică din asta la fiecare secol? Sunt masochiști? Pur și simplu le place să-i vadă pe ruși mărșăluind prin Berlin? V-am avertizat: de data asta nu vom mărșălui, pentru că praful radioactiv nu face bine cizmelor noastre”, a spus Soloviov.

Apoi a prezis că Germania va avea „soarta Cartaginei” și a amenințat că va transforma țara într-un deșert radioactiv.

Vladimir Soloviov este cel mai cunoscut propagandist al lui Putin fiind considerat purtător de cuvânt neoficial al Kremlinului. El găzduiește emisiuni de maximă audiență la postul public de televiziune Rusia-1. De asemenea, deține postul de radio și rețeaua online Solovyov Live.

Editor : M.C

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