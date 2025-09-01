Live TV

Sondaj: 75% dintre ucraineni ar accepta încetarea focului numai dacă li se oferă garanţii de securitate

război în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
Din articol
Ucrainenii vor negocieri

75% dintre ucraineni consideră că ţara lor ar trebui să accepte un armistiţiu, dar numai dacă se oferă garanţii solide de securitate, potrivit unui sondaj publicat de Kyiv Independent, scrie News.ro.

Sondaj, realizat de Rating Group în perioada 21-23 august 2025, a arătat că majoritatea ucrainenilor chestionaţi doresc pacea şi sunt dispuşi să facă anumite concesii, dar numai cu condiţia ca ţara lor să primească garanţii internaţionale de securitate.

Respondenţii au identificat trei garanţii principale de securitate: continuarea finanţării şi a livrărilor de arme de la parteneri (52%); angajamentul aliaţilor de a interveni militar în cazul unui nou atac rus (48%); şi patrularea internaţională a spaţiului aerian şi maritim al Ucrainei (44%).

Când au fost întrebaţi despre priorităţile imediate ale Ucrainei, 58% au răspuns că asigurarea continuării finanţării internaţionale şi a aprovizionării cu arme pentru armată este cea mai importantă. În comparaţie, doar 31% au răspuns că restabilirea teritoriilor ocupate ale Ucrainei ar trebui să fie prioritatea.

Ucrainenii vor negocieri

Mai mult, 82% dintre respondenţi consideră că negocierile sunt o modalitate realistă de a pune capăt războiului, 62% fiind în favoarea implicării altor ţări în negocierile de pace, iar 20% în favoarea negocierilor directe cu Rusia.

Sondajul s-a bazat pe un eşantion aleatoriu de 1.600 de respondenţi, chestionaţi prin intermediul unor interviuri telefonice asistate de computer. Persoanele care locuiesc în Crimeea şi Donbas, ocupate temporar, precum şi în zone fără servicii de telefonie mobilă ucraineană în perioada sondajului, nu au fost incluse.

În timp ce ucrainenii îşi exprimă dorinţa de a urmări pacea – atât în sondajele de opinie, cât şi prin participarea la negocieri – Kremlinul nu a demonstrat niciun interes pentru o soluţionare negociată a războiului. În schimb, generalul şef al Moscovei a promis să continue luptele, iar forţele ruse continuă să atace ţinte civile, notează The Kyiv Independent.

