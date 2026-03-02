Live TV

Sondaj: Doar un sfert dintre americani aprobă atacurile asupra Iranului. Jumătate cred că Trump recurge prea ușor la forță

Doar unul din patru americani aprobă atacurile Statelor Unite care l-au ucis pe liderul suprem iranian, în timp ce aproximativ jumătate, inclusiv unul din patru republicani, consideră că preşedintele Donald Trump este prea dispus să utilizeze forţa militară, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos încheiat duminică.

Aproximativ 27% dintre respondenţi au aprobat atacurile, 43% le-au dezaprobat, iar 29% nu au avut o opinie, transmite Agerpres. În jur de nouă din zece respondenţi au spus că au auzit măcar puţin despre lovituri, care au început la primele ore ale zilei de sâmbătă.

Sondajul a mai arătat că 56% dintre americani cred că Trump – care a ordonat de asemenea lovituri în Venezuela, Siria şi Nigeria în ultimele luni – este prea dispus să folosească forţa militară pentru a promova interesele americane. Marea majoritate a democraţilor (87%) au această opinie, împărtăşită şi de 23% dintre republicani şi de 60% dintre persoanele care nu se identifică cu niciunul dintre cele două partide.

Opiniile republicanilor

Sondajul a fost realizat în timpul loviturilor împotriva Iranului întreprinse de SUA şi Israel, şi a fost încheiat înainte ca armata americană să anunţe primele victime din rândurile sale. Trei militari americani au fost ucişi şi cinci grav răniţi în atacurile care au aruncat Orientul Mijlociu într-un conflict nou şi imprevizibil.

Deşi 55% dintre republicani au spus că aprobă loviturile, iar 13% că le dezaprobă, 42% dintre republicani au declarat că ar fi mai puţin înclinaţi să sprijine campania din Iran dacă aceasta ar duce la ‘uciderea sau rănirea de trupe americane în Orientul Mijlociu’.

Ratingul lui Trump și prioritățile alegătorilor

Rata de aprobare a preşedintelui Trump a scăzut cu un procent, ajungând la 39%, faţă de sondajul Reuters/Ipsos întreprins între 18-23 februarie.

Sondajele Reuters/Ipsos au arătat în mod constant că prima preocupare a votanţilor înaintea alegerilor din noiembrie este economia, cu mult înaintea afacerilor externe.

Pe de altă parte, 45% dintre respondenţi – inclusiv 34% dintre republicani şi 44% dintre independenţi – au spus că ar fi mai puţin probabil să sprijine campania împotriva Iranului dacă preţurile la benzină sau petrol ar creşte în SUA. Analiştii prognozează că preţul petrolului Brent ar putea urca până la 100 de dolari per baril din cauza acestui conflict.

Sondajul Reuters/Ipsos a fost realizat online, pe un număr de 1.282 de persoane, şi are o marjă de eroare de +/- 3 puncte procentuale.

